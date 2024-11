L’armée israélienne a annoncé mercredi la mort de six soldats, tués dans le sud du Liban, ce qui porte à 47 le nombre de ses militaires tombés dans les combats avec le Hezbollah depuis le début de son offensive au sol en territoire libanais le 30 septembre.

L’armée a publié les noms de cinq des soldats tués, celui du sixième étant encore soumis à autorisation, selon un communiqué militaire. Il s’agit du nombre de morts le plus élevé pour l’armée israélienne dans un même incident au Liban depuis le 30 septembre.

Le Hezbollah libanais a, de son côté, affirmé avoir tiré mercredi une « salve de missiles » sur un site militaire israélien près de Tel-Aviv, quatrième attaque de ce type dans la journée contre cette grande ville et sa banlieue, dans le centre d’Israël.

Dans un communiqué, le mouvement a dit avoir tiré « une salve de missiles » sur un site visé « pour la première fois » et qu’il identifie comme appartenant à « l’entreprise des industries d’armement militaire IWI », dans la « banlieue de Tel-Aviv ».

🚨Millions of Israelis are currently in bomb shelters as a heavy barrage of rockets was fired from Lebanon at Israel🚨 pic.twitter.com/UJ1JWinG9Q

— Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2024