L’Arabie saoudite a annoncé dimanche l’ouverture de Sindalah, une station balnéaire de luxe sur la mer Rouge, premier projet de la mégapole futuriste Neom à voir le jour, malgré des doutes persistants quant à la viabilité du mégaprojet.

« Neom s’engage à soutenir une nouvelle ère du tourisme de luxe dans le royaume« , a annoncé son directeur, Nadhmi al-Nasr dans un communiqué. « La première destination de Neom offre aux visiteurs un ‘premier aperçu’ de ce que réserve l’avenir de notre vaste portefeuille de destinations et de développement« , a-t-il ajouté.

L’île de Sindalah, destinée à attirer un tourisme haut de gamme, avec notamment une marina prévue pour accueillir une flottille de yachts, s’étend sur 840.000 mètres carrés et pourra accueillir jusqu’à 2.400 visiteurs par jour d’ici 2028, précise le communiqué.

Sindalah presents the new global yachting season. Offering a world-class golf club, a state-of-the-art marina and vibrant social spaces like The Village and Promenade, it sets a new standard for luxury.#Sindalah #NEOM pic.twitter.com/bYaVTQOSqA

— SINDALAH (@NEOMSindalah) October 27, 2024