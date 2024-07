L’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé un appel d’offres pour l’acquisition de 168 nouveaux trains, dont 18 à grande vitesse. Cinq constructeurs ferroviaires ont soumissionné à ce marché.

Il s’agit du plan de modernisation le plus ambitieux de l’Office national des chemins de fer (ONCF). L’établissement public vient de lancer un appel d’offres pour l’acquisition de 168 nouveaux trains, dont 150 inter-villes, navettes rapides et métropolitains, ainsi que 18 à grande vitesse. Le projet concerne également l’extension des lignes à grande vitesse.

Cinq géants mondiaux sont en lice: en plus du français Alstom, on retrouve les entreprises espagnoles Talgo et Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, ainsi que Hyundai Rotem de la Corée du Sud et le géant chinois CRRC. Les candidatures à l’appel d’offres devaient être soumises ce mardi 9 juillet.

Le projet prévoit trois volets. Le premier concerne l’acquisition des trains avec une livraison étalée sur quatre ans entre 2027 et 2030. Il est ensuite prévu de mettre en place un partenariat pour la maintenance, impliquant l’ONCF et le constructeur retenu dans une structure commune pour assurer la maintenance courante et industrielle des trains.

Enfin, le groupe retenu devra mettre sur pied un projet de développement industriel, incluant la construction d’un site de production industrielle et le développement d’un écosystème ferroviaire de fournisseurs et de sous-traitants, avec une dimension exportatrice semblable à celle des industries automobile et aéronautique.

Ce projet ambitieux, d’un coût estimé à 16 milliards de dirhams, vise à « renforcer le réseau ferroviaire national en tant que solution de mobilité durable et inclusive », précise un communiqué de l’ONCF.