Le blockbuster estival « Barbie », précédé d’une intense campagne marketing, a réalisé le meilleur lancement de l’année 2023 au box-office nord-américain, avec 155 millions de dollars de recettes durant un week-end faste marqué aussi par la sortie d' »Oppenheimer » (80,5 millions), a annoncé dimanche le cabinet spécialisé Comscore.

Les deux films très attendus devraient permettre aux salles obscures des Etats-Unis et du Canada de totaliser leurs meilleurs recettes sur un week-end depuis la pandémie de Covid-19, qui a porté un coup dur aux cinémas, selon les sites spécialisés The Hollywood Reporter et Deadline.

Boosté par une vague marketing rose du groupe de jouets Mattel, qui a lancé la première poupée Barbie en 1959, et de Warner Bros, associés pour la production, la comédie de Greta Gerwig fait mieux pour son lancement que « Super Mario », inspiré du célèbre personnage de jeux vidéo (146 millions début avril), ou que la suite d’Avatar de James Cameron (« Avatar: la voie de l’eau », 134 millions en décembre 2022).

Dans une relecture pop et ironique, où le rose dégoulinant et les paillettes sont à prendre au second degré, Barbie, incarnée par Margot Robbie — Ryan Gosling joue Ken — est sommée de troquer ses chaussures à talons contre des sandales Birkenstock pour quitter son univers parfait de Barbie Land et plonger dans le monde réel.

Lire aussi: Tom Cruise et « Mission: Impossible » dominent le box-office nord-américain

D’après les sites spécialisés, c’est le meilleur lancement dans les salles nord-américaines pour un film réalisé par une femme, devant « Wonder Woman » de Patty Jenkins (2017) et « Captain Marvel », co-réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck (2019).

« Oppenheimer », biopic de Christopher Nolan sur le physicien américain qui a mis au point la bombe atomique, réalise aussi de très bons débuts pour un film de 3 heures, avec 80,5 millions de recettes, selon Comscore.

La sortie concomitante de ces deux films très attendus et aux histoires opposées au coeur de l’été a créé l’événement chez les cinéphiles, et le phénomène « Barbenheimer » s’est emparé des réseaux sociaux. Selon l’Association nationale des propriétaires de salles aux Etats-Unis, plus de 200.000 spectateurs avaient prévu d’aller voir les deux films durant la même journée au cours du week-end.

« Sound of Freedom », thriller controversé sur le trafic d’enfants, complète le podium avec 20 millions de dollars, suivi par « Mission: Impossible Dead Reckoning » (19,5 millions) et « Indiana Jones et le cadran de la destinée » (6,7 millions).