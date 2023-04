L’AMISE s’organise pour mieux promouvoir le secteur des études de marché

L’association marocaine des instituts de sondages et d’études (AMISE) a présenté sa nouvelle feuille de route 2023-2025. Une nouvelle charte interne et une convention de partenariat sont prévues avec le GAM. En outre, un grand évènement de l’industrie sera organisé.

Réunis le 6 avril 2023 au Palmeraie Country Club Bouskoura, les membres de l’Association Marocaine des Instituts de Sondages et d’Etudes (AMISE) ont assisté à la présentation de la nouvelle feuille de route 2023-2025. Présidée par Siham Malek, également directrice générale du cabinet Integrate Kantar Affiliate, l’AMISE fédère l’ensemble des cabinets d’études de marché et de sondage d’opinion.

L’association ambitionne de devenir l’organisation représentative de l’ensemble du secteur, grâce à son rôle important à jouer dans la promotion du métier des études et des connaissances dans la prise de décisions stratégiques, ainsi que la collecte et l’utilisation responsable et éthique des données.

Une charte, des conventions et un grand évènement annuel

Dans un contexte de reprise d’activité économique marqué par une forte concurrence, l’AMISE souhaite réinstaurer la confiance dans les études, améliorer sa visibilité et renforcer sa crédibilité auprès de toutes les parties prenantes. Pour répondre à sa mission, l’association est accompagnée par Mehdi Hansali, de MH Consulting. Ainsi, dans le cadre de la feuille de route 2023-2025, l’AMISE prévoit d’établir une charte interne acceptée et reconnue par tous les membres.

L’association compte également signer une convention de partenariat avec le Groupement des annonceurs marocains (GAM) et la promouvoir auprès du grand public et de l’écosystème des métiers du marketing et de la communication. L’objectif est de sensibiliser les annonceurs à l’importance des études de marché dans le processus de prise de décision.

En outre, l’association prévoit l’organisation d’un évènement majeur fédérateur pour la profession. L’objectif est double: d’une part, attirer un maximum d’adhérents et d’autre part, contribuer à la promotion des études de marché comme acteur majeur dans la prise de décision.

Par ailleurs, l’AMISE prévoit de signer des partenariats avec les écoles, les universités et les organismes de formation privés. «Cette démarche nous permettra d’offrir une caution et un soutien académique en vue de solidifier le programme de formation des entités partenaires et assurer un vivier de recrutement qualitatif pour les différents cabinets de la profession», déclare Siham Malek, présidente de l’AMISE.

Une visibilité à l’international

Au regard de ses activités tournées vers l’international, l’AMISE sera partie prenante de l’évènement International Market Research Day co-organisé par ESOMAR qui se tiendra du 24 avril au 5 mai sous le thème « Research for a better world ». L’AMISE s’associe également au « Pan-African Media Research Organisation » (PAMRO), forum annuel du continent africain dédié à l’industrie des études de marché média qui aura lieu le 28 août 2023 pour la première fois à Casablanca.