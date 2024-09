Le parquet de Tlemcen, dans l’ouest de l’Algérie, a annoncé dimanche l’arrestation de plusieurs personnes, dont quatre de nationalité marocaine, accusées de faire partie d' »un réseau d’espionnage », à environ une semaine de l’élection présidentielle du 7 septembre.

« Le juge d’instruction près le tribunal de Tlemcen a ordonné, dimanche, le placement en détention provisoire de sept individus, dont quatre Marocains, suite au démantèlement dernièrement d’un réseau d’espionnage et de renseignement, en vue de porter atteinte à la sûreté de l’Etat« , a annoncé le parquet de cette ville frontalière du Maroc, cité par l’agence de presse gouvernementale APS.

Une enquête judiciaire a été ouverte contre « les personnes identifiées par l’enquête, sous les accusations criminelles d’intelligence avec un pays étranger, ou l’un de ses agents« , pour « crime d’espionnage » ainsi que pour « entrée illégale sur le territoire pour trois des ressortissants marocains« , a précisé le parquet.

« Ce réseau a recruté des ressortissants marocains et algériens dans le but de porter atteinte à des institutions sécuritaires et administratives algériennes« , a encore indiqué le parquet.

Selon le parquet de Tlemcen, c’est à la suite de l’arrestation le 24 août d’un ressortissant marocain « entré illégalement » en Algérie et identifié par ses initiales « Z.M« , que cette affaire d' »espionnage » a été découverte après l’exploitation des données de son téléphone portable.

Le suspect travaille, selon le parquet, « au sein d’un réseau d’espionnage et de renseignement pour le compte d’une partie étrangère, en compagnie de ressortissants marocains et algériens« . Après son interpellation, six autres personnes, trois Algériens et trois Marocains, ont été arrêtés le 28 août.

Il est à noter que l’Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021, dénonçant une série d' »actes hostiles« , organise samedi prochain un scrutin présidentiel dont le président sortant Abdelmadjid Tebboune est grand favori, face à l’islamiste Abdelaali Hassani et au socialiste Youssef Aouchiche. Coincidence?