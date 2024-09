L’African Digital Summit revient à Casablanca, du 8 au 9 octobre 2024, pour une 6e édition qui devra réunir annonceurs et professionnels du marketing, du numérique, des médias et de la communication. Au programme: réseautage, apprentissage et partage d’expérience.

La ville de Casablanca accueillera la 6e édition de l’African Digital Summit du 8 au 9 octobre 2024. Cet événement réunira des leaders et des professionnels du marketing, du numérique, des médias et de la communication de toute l’Afrique pour deux jours de conférences, d’ateliers et de réseautage intensif.

L’African Digital Summit vise à promouvoir les dernières innovations et tendances dans le domaine du digital, favorisant ainsi la transformation numérique du continent africain.

Une manifestation qui se veut de jouer un rôle crucial dans la mise en relation des acteurs du numérique en Afrique. Les participants auront l’occasion d’assister à des présentations et des débats animés par des experts de renommée mondiale, couvrant divers aspects de la transformation numérique, tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, le commerce électronique et les technologies émergentes. Cet événement est également une plateforme pour explorer des opportunités de collaboration et de partenariat entre les entreprises africaines et internationales.