Le nombre de passagers ayant transité via l’aéroport international Marrakech-Menara a enregistré durant les huit premiers mois de l’année en cours une hausse de 30,62%, par rapport à la même période de l’année 2023.

Cet aéroport international a accueilli à fin août 2024, quelque 5.942.595 passagers contre 4.549.514 voyageurs durant la même période de l’année écoulée, selon les statistiques de l’Office national des aéroports (ONDA) pour le mois d’août dernier.

Pour le seul mois d’août, cette infrastructure aéroportuaire a enregistré une hausse de 33,63% du trafic aérien par rapport à la même période de 2023.

L’aéroport international Marrakech-Menara a accueilli durant le mois d’août dernier, quelque 740.479 passagers contre 554.129 voyageurs en août 2023.

Concernant les mouvements aéroportuaires durant les huit premiers mois de 2024, cette infrastructure aéroportuaire a enregistré une hausse de 27,84%, soit quelque 38.623 mouvements contre 30.211 mouvements durant la même période de 2023.

Durant le seul mois d’août dernier, cet aéroport international a enregistré une hausse de 32,46% des mouvements aéroportuaires, soit quelque 4.767 mouvements contre 3.645 mouvements.

S’agissant des Top 5 des routes aériennes internationales, Marrakech-Paris-Orly est arrivée première avec 70.369 (2,43%), devant Mohammed V-Paris-Orly (65.825 voyageurs et une part de 2,27%), Mohammed V-Paris-CDG (55.194 passagers et une part de 1,90 %), Mohammed V-Jeddah (48.146 voyageurs et une part de 1,66%) et Mohammed V-Montréal (43.562 passagers et une part de 1,50%).