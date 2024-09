L’actrice britannique Maggie Smith, légende du théâtre et du cinéma, est décédée à l’âge de 89 ans, ont annoncé vendredi ses deux fils.

« Elle s’est éteinte paisiblement à l’hôpital tôt ce matin », ont indiqué ses fils Chris Larkin et Toby Stephens. « C’était une personne très réservée, mais elle était avec ses amis et sa famille à la fin de sa vie. Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère », ont-ils ajouté.

