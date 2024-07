Le groupe émirati « e& » (Etisalat and), actionnaire majoritaire de Maroc Telecom, a réagi ce mercredi à la décision de la Cour d’appel de Casablanca, qui a récemment confirmé la condamnation de l’opérateur marocain à verser 6,368 milliards de dirhams à inwi (ex-Wana).

Dans un communiqué publié ce mercredi, e&, actionnaire majoritaire de Maroc Telecom a exprimé sa « déception » suite à la décision de la Cour d’appel de Casablanca condamnant l’opérateur historique marocain à verser 6,3 milliards de dirhams à inwi pour abus de position dominante.

Indiquant qu’il « reste confiant en ce qui concerne sa conformité et continue à respecter toutes les lois et règles réglementaires sur les différents marchés« , le groupe émirati dit « croire fermement à la validité de la position juridique de Maroc Telecom et à l’intention d’explorer toutes les voies légales disponibles pour faire appel de cette décision et protéger les investissements de ‘Etisalat and’ dans l’opérateur Maroc Telecom« .

e& assure par ailleurs à ses actionnaires que ce jugement « n’affectera pas les résultats financiers consolidés du groupe pour le deuxième trimestre de 2024 ou les périodes suivantes, grâce à une couverture adéquate des risques réglementaires internationaux« .

Cité par le communiqué, le président du Conseil d’administration d’e&, Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, déclare qu' »il est regrettable que, tandis que le capital mondial cherche à tirer parti du pouvoir transformationnel de la technologie pour améliorer l’infrastructure numérique, les services gouvernementaux intelligents et les solutions numériques pour les citoyens, un environnement réglementaire difficile affecte négativement les perspectives futures de nos investissements au Maroc« .

De son côté, le PDG, Hatem Dowidar, précise que le groupe e& s’engage à respecter pleinement les lois des marchés dans lesquels il opère. Et d’ajouter: « Favoriser l’autonomisation numérique des communautés a été un pilier du succès de e& au cours des dernières décennies. Nous affirmons que pour conduire l’avenir numérique, une coopération constructive entre les prestataires de services, les régulateurs et les législateurs est essentielle pour favoriser le développement souhaité des communautés et des individus.»

Pour rappel, IAM a été condamnée en appel, le 3 juillet, à verser 6,368 milliards de dirhams à Wana Corporate (actuel inwi) pour abus de position dominante. La Cour d’appel de Casablanca a ainsi confirmé la décision prononcée en janvier dernier par le tribunal de commerce de la capitale et qui marquait une première au Maroc en matière de jugement de pratiques anticoncurrentielles.