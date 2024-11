Des shows artistiques de drones lumineux sous le thème « Esprit de la Marche verte » ont illuminé, mercredi la place emblématique Al-Mechouar à Laâyoune, offrant au public un spectacle captivant qui marque les esprits.

Ce show s’inscrit dans le cadre du programme « Nostalgia » lancé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en vue de mettre la lumière sur l’histoire du Royaume et son riche patrimoine culturel, et de le présenter au grand public de manière créative.

Organisé à l’occasion de la célébration du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, ce spectacle s’est déroulé en présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, des élus, et des consuls généraux accrédités à Laâyoune.

Accompagnés par une voix féerique, ces shows de drones ont retracé une période significative de l’histoire du Maroc, à savoir l’épopée de la Marche Verte.

Grâce à une programmation minutieuse et une synchronisation parfaite, environ 500 drones lumineux ont créée des formes, des motifs et même des histoires dans le ciel étoilé, offrant une expérience visuelle époustouflante.

Dans une ambiance des plus festives, le public tous âges confondus, brandissant les drapeaux marocains ont suivi ce spectacle lumineux, créant une ambiance unique et mémorable, où se mêlaient les sentiments de patriotisme, de fierté nationale et d’enthousiasme.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur artistique du programme « Nostalgia », Youssef Britel, a souligné que ce show nocturne a pour objectif de transmettre à la nouvelle génération les valeurs civilisationnelles et humaines de la Marche Verte, qui reflète la détermination, la volonté et la foi des Marocains, faisant savoir que ce spectacle lumineux inédit est organisé pour la première fois à Laâyoune et dans les provinces du Sud.

Ce spectacle d’environ 15 minutes relate l’histoire d’un grand-père qui raconte à son petit-fils sa participation à la Marche verte, en lui expliquant la manière avec laquelle 350.000 volontaires ont fait suite à l’appel du Feu SM le Roi Hassan II pour récupérer les provinces du Sud du Royaume.

Alliant innovation technologique et créativité artistique, ces spectacles sont réalisés par des groupes de drones illuminés synchronisés et chorégraphiés qui s’organisent en diverses formations aériennes. Presque toutes les images peuvent être recréées dans le ciel grâce à un programme informatique qui transforme les graphiques en commandes de vol et les communique aux drones.

A noter que le programme « Nostalgia » connaît, depuis son lancement en 2022, un réel engouement de la part des Marocains, étant donné que ces spectacles livrent des récits captivants sur l’histoire du Royaume et son riche patrimoine culturel.