La société Al Omrane Fès-Meknès vient de lancer un projet d’aménagement visant à transformer la place Florence, l’un des espaces publics emblématiques de la ville de Fès.

Avec une enveloppe budgétaire estimée à 10,58 millions de dirhams (MDH), ce chantier d’envergure promet de redonner un nouveau souffle à cette place stratégique, située le long de l’avenue Hassan II, l’un des principaux axes urbains de la ville de Fès.

Ce projet, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par Al Omrane Fès-Meknès, prévoit une durée de réalisation de 8 mois. Cette rénovation de la place Florence s’inscrit dans la continuité des travaux de restauration entrepris ces dernières années sur l’avenue Hassan II, caractérisée par son imposante zone piétonne centrale.

Au cœur de ce réaménagement, la construction de plusieurs fontaines constituera un élément phare. En plus de petites fontaines, une grande de 4 mètres de hauteur, dotée de jeux de jets d’eau animés, sera érigée comme pièce maîtresse.

Ces fontaines seront revêtues de marbre de différentes couleurs, ajoutant une touche d’élégance et de raffinement à l’ensemble, apprend-on auprès de la société Al Omrane Fès.

L’éclairage n’est pas en reste, avec l’installation prévue d’un système d’éclairage d’ambiance artisanal.

Le volet paysager occupe également une place importante dans ce projet. En effet, l’aménagement d’espaces verts et la plantation d’arbustes et de plantes vivaces viendront agrémenter la place, offrant aux habitants et visiteurs un cadre verdoyant propice à la détente.

Lire aussi. Festival Ciné-ville de Fès: «Jbal Moussa» sacré meilleur long métrage

D’après le descriptif de ce projet, les travaux à réaliser sont nombreux et variés. Ils débuteront par une phase préparatoire comprenant l’évacuation des matériaux impropres et l’implantation des ouvrages par un géomètre agréé. S’en suivront des opérations de terrassement, la pose de bordures en béton et la mise en place du réseau d’éclairage d’ambiance.

Le projet prévoit également la fourniture et la pose de conduites d’assainissement, ainsi que la mise en œuvre de matériaux pour les revêtements. L’installation de mobilier urbain et de jeux viendra compléter l’aménagement, offrant aux usagers des espaces fonctionnels et conviviaux.

Une attention particulière sera portée à la gestion des réseaux souterrains existants (eau, électricité, téléphone) afin d’assurer l’intégration des nouvelles installations. Les travaux incluront aussi la construction de regards et la réalisation de traversées pour les différents réseaux.

Tout au long du chantier, des contrôles seront effectués pour garantir la qualité et la durabilité des ouvrages. Des essais de résistance et d’étanchéité seront notamment réalisés sur les différentes structures.

Le projet de réaménagement de la place Florence, qui s’inscrit dans une démarche globale de valorisation du patrimoine urbain de Fès, prévoit la remise en état des lieux une fois les travaux achevés, avec le rétablissement des chaussées, trottoirs et accotements.