L’émirat de Sharjah accueillera à la mi-juillet la quatrième session (de clôture) de la troisième édition du Parlement arabe de l’enfant (PAE), qui sera axée sur la responsabilité sociale.

Selon le secrétaire général du Parlement arabe de l’enfant, Ayman Othman Al Barout, cette session vise à motiver les membres à s’engager dans l’action communautaire et le travail bénévole, que ce soit au niveau de l’école, des quartiers ou au sein des comités électoraux municipaux et nationaux. Elle vise aussi à les encourager à coopérer avec leurs pairs dans leur pays à cet égard.

Il est également question de promouvoir le dialogue et la participation active des enfants arabes aux questions qui les concernent, par le biais de discussions et de sessions interactives visant à renforcer leur prise de conscience et leur compréhension de leur rôle dans la construction de l’avenir de leurs sociétés.

Les recommandations discutées au sein du Parlement arabe de l’enfant sont confrontées à une série de défis en raison de la disparité entre les pays arabes en termes de population, de ressources et de plans de développement, a, par ailleurs, noté M. Al Barout, soulignant l’accent mis sur les questions communes entre les pays arabes, telles que le droit des enfants à l’éducation.

Basé à Sharjah, le Parlement arabe de l’enfant comprend 50 % de garçons et de 50 % de filles. Ses membres sont sélectionnés conformément aux statuts de l’institution, qui prévoient que pour siéger l’enfant doit avoir entre 12 et 16 ans et être membre du parlement de l’enfant de son pays, s’il existe, ou que les autorités compétentes choisissent les enfants qui représentent leur pays.