Mallory Stewart, secrétaire d’État adjointe au Contrôle des armements des Etats-Unis, entame ce lundi 21 octobre une visite au Maroc, a annoncé le département d’Etat américain.

Rabat, capitale du Royaume, accueille du 22 au 24 octobre la Conférence mondiale sur le rôle de l’intelligence artificielle dans la promotion de la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques. Celle-ci connaîtra la présence de plusieurs responsables dont Mallory Stewart, secrétaire d’État adjointe des Etats-Unis chargée du Contrôle des armements, de la vérification et de la conformité.

“La Secrétaire d’État adjointe Stewart participera également à des discussions de haut niveau avec des responsables marocains pour aborder une série de menaces émergentes à la sécurité. Les principaux objectifs comprendront l’approfondissement des partenariats stratégiques, le partage de perspectives et d’expertise mutuelles sur les approches régionales de réduction des risques, et l’exploration des possibilités d’amélioration et de renforcement des mécanismes multilatéraux de désarmement et de sécurité internationale« , a annoncé le Département d’Etat américain dans un communiqué.

Le Maroc, en partenariat avec l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), accueillera, du 22 au 24 octobre 2024 à Rabat, la toute première Conférence Internationale de grande envergure consacrée au rôle de l’intelligence artificielle (IA) dans l’avancement de la mise en œuvre de la Convention sur les Armes Chimiques (CWC), annonce le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cet événement, qui sera co-présidé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le directeur général de l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques, M. Fernando Arias, réunira plus de 140 participants étrangers, dont des représentants de plus de 40 États Parties à la Convention pour l’Interdiction des Armes Chimiques, ainsi que des experts internationaux issus des domaines de la science, de l’industrie, de la société civile et du monde académique.

La Conférence offrira une plateforme d’échanges pour examiner les défis et les opportunités que présente l’IA dans le cadre du désarmement et de la sécurité chimiques.

Cette conférence illustre l’engagement du Royaume du Maroc à promouvoir la paix et la sécurité internationales à travers une utilisation responsable des technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle, dans des domaines cruciaux comme la sécurité chimique et la non-prolifération.

Pendant trois jours, les participants auront l’occasion d’explorer des thèmes variés tels que les applications de l’IA dans la chimie, les défis liés à la gouvernance éthique de l’IA, et son rôle dans la lutte contre le terrorisme chimique.