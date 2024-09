L’écrivaine marocaine Zineb Mekouar fait partie de la première sélection du Prix Jean Giono 2024 pour son roman « Souviens-toi des abeilles » paru aux éditions Gallimard.

Le Prix Jean Giono est parrainé par la Fondation Jan Michalski. Il est décerné au meilleur raconteur d’histoire et couronne un ouvrage écrit en français faisant une large place à l’imagination.

Le jury, présidé par Paule Constant compte parmi ses membres l’écrivain marocain Tahar Benjelloun. Les deux auteurs y représentent l’Académie Goncourt.

« Souviens-toi des abeilles » dans la 1ère sélection du Prix Jean Giono ✨ Très émue de voir mon roman sur cette liste, et si bien accompagné ! Un immense merci aux jurés 🙏🏻 Cc @Gallimard 🔥 pic.twitter.com/VCMNfwtJPl — Zineb Mekouar (@Zineb__Mekouar) September 12, 2024

« Souviens toi des abeilles » est une fable écologique et une ode à la ruralité et à la tolérance, racontée avec finesse. Un roman puissant et dense sur un jeune garçon de 10 ans, Anir, qui est initié par son grand-père à la nature, à l’appel des abeilles du Rucher du Saint – le plus ancien rucher collectif du monde – perché sur un flanc de montagne du Haut-Atlas.

Zineb Mekouar est née à Casablanca en 1991. Elle vit à Paris depuis 2009. Son premier roman, « La poule et son cumin », (JC Lattès, 2022), a fait partie des finalistes du Goncourt du premier roman 2022 et figuré sur la liste des « coups de cœur de l’été 2022 » de l’Académie Goncourt.

La remise du Prix Jean Giono 2024 aura lieu le 14 novembre prochain à Paris.