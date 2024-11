Opération Écouvillon au Sahara : omerta sur une guerre coloniale, transport maritime: le livre-phare de Najib Cherfaoui, 49e anniversaire de la marche verte: les vérités de Mohammed VI…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 9 novembre 2024:

Telquel

Opération Écouvillon au Sahara : omerta sur une guerre coloniale

La France et l’Espagne mènent, en février 1958, un combat sans merci contre l’Armée de libération du Sud. C’est une guerre coloniale présentée comme une simple “opération de maintien de l’ordre”. Dans “La question du Sahara” et “Sahara 1958, opération Écouvillon-Teide”, l’historien Rahal Boubrik raconte la véritable histoire d’un conflit qu’on a voulu cacher. Photos tirées de l’ouvrage de Rahal Boubrik : Sahara 1958, opération écouvillon-Teide. Suite à la colonisation, le Maroc était occupé par plusieurs puissances étrangères. Chacune avait pris possession de territoires différents s’étalant du Nord au Sud….

Le Canard Libéré

Transport maritime : Le livre-phare de Najib Cherfaoui

C’est un livre inédit que signe Najib Cherfaoui sur le secteur maritime national, intitulé « comme les étoiles de la nuit navires du Maroc de la naissance à 2040 ». Un ouvrage précieux qui manquait à la bibliographie nationale. Voici pourquoi. ’auteur, l’un des rares sinon le seul expert de ce domaine stratégique dont il maîtrise les enjeux dans toute leur complexité, nous plonge au fil des pages de son livre dans l’histoire d’une véritable épopée parfaitement documentée. Celle-ci- commença à la fin du 18ème siècle dans la gloire et la puissance, avant de s’achever à l’orée des années 2000 dans la crise et la navigation à vue. Le Maroc était une puissance maritime qui dominait la mer avec une projection considérable sur les océans.

Maroc Hebdo

49ème anniversaire de la marche verte: Les vérités de Mohammed VI

Le Maroc est dans son Sahara et le Sahara dans son Maroc, dira-t-on pour reprendre le célèbre mot de Mohammed VI. Mais maintenant? Comment sortir de l’ornière? Dans son discours de la Marche verte de cette année 2024, le chef de l’État a réitéré, à mots couvert-, sa main tendue envers l’Algérie. Qui peut toujours l’accepter et en recueillir les fruits pour sa population, tout comme elle peut persister dans sa péripétie séparatiste sans que cela ne change rien, au final, à l’intégrité territoriale du Royaume.

La Nouvelle Tribune

PLF 2025: les femmes Ittihadiates appellent à une justice fiscale basée sur l’approche genre

Dans un premier lieu, les femmes de l’USFP ont préféré commencer par rappeler que le mouvement féministe marocain a accumulé de nombreux acquis, dont le principal est le cadre constitutionnel qui a explicitement consacré l’égalité et la parité dans les politiques publiques, appelant par la même occasion à l’intégration de l’approche genre dans les lois et les mécanismes institutionnels. « Ces acquis sont le fruit de la convergence d’une volonté politique exprimée dans de nombreux discours et orientations fondatrices, soutenant la lutte légitime des femmes pour réaliser l’égalité effective et l’équité réelle, qui représente un besoin sociétal avant d’être une revendication militante. Cependant, de nombreuses politiques publiques n’ont pas accompagné cette ambition et sont restées insuffisantes pour la mettre en œuvre, notamment aux niveaux.

Finances News

Noureddine Bensouda: «Les finances publiques sont éminemment politiques»

Dans le cadre du 16ème Colloque international des finances publiques, Noureddine Bensouda, Trésorier général du Royaume, est revenu sur les enjeux de la coopération Maroc-France en la matière, les défis auxquels le Maroc fait face dans un contexte économique et géopolitique mondial controversé, ainsi que sur les mesures pour une meilleure gestion des finances publiques.