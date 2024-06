Football: les équipes nationales cartonnent mais la Botola piétine, fallait désinvestir le ministère de l’Intérieur ?, Industrie militaire: le Maroc, la vraie force de frappe…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 8 juin 2024:

Telquel

Football : les équipes nationales cartonnent mais la Botola piétine

Le Maroc organisera, conjointement avec l’Espagne et le Portugal, la Coupe du Monde 2030. En 2025, il est également prévu que le royaume accueille la Coupe d’Afrique des Nations. Pour réussir ces deux défis, d’énormes projets ont été lancés. Mais la Botola tâtonne et tire vers le bas un écosystème censé foisonner à l’approche des deux grands événements. État des lieux…

Le Canard Libéré

Fallait désinvestir le ministère de l’Intérieur ?

Le 5 mai 2023, le conseil du gouvernement adoptait le projet de décret (17 avril 2019) portant application de la loi 47.18 portant réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI) et création des commissions régionales unifiées d’investissement. Ce texte a mis fin à la tutelle du ministère de l’intérieur sur ces structures placées sous la responsabilité des Walis des régions suite aux directives de la lettre de S.M le Roi Mohammed VI adressée au Premier ministre le 9 janvier 2002 pour une gestion déconcentrée de l’investissement. La nouvelle réforme a fait du chef du gouvernement le nouveau tuteur politique des CRI nouvelle version placées directement sous son contrôle avec possibilité de déléguer certaines de ses compétences au ministère délégué chargé de l’Investissement, de la Coordination et de l’Évaluation des politiques publiques, en l’occurrence Mohcine El Jazouli apparenté RNI.

Maroc Hebdo

Industrie militaire: Le Maroc, la vraie force de frappe

Le Maroc passe à la vitesse supérieure en matière de production de matériel militaire. Parmi les multiples annonces qui ont émaillé le conseil des ministres présidé le 1er juin 2024 par le roi Mohammed VI au palais royal de Casablanca, celle relative à la création de deux zones d’accélération industrielle de défense a, ainsi, été l’une de celles qui ont sans doute le plus fait jaser. Et elle était surtout très attendue, si ce n’est envisagée de longue date: depuis l’entrée en vigueur, en juin 2021, de la loi n°10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions, c’est la suite logique qui devait, en effet, advenir un jour ou l’autre et permettre enfin de pouvoir vraiment mettre en place l’embryon de ce qui pourrait bien devenir un jour, en tout cas on l’espère, un complexe militaro-industriel 100% marocain.

La Vie Eco

Gigafactory, chargement en cours…

Suivez La Vie éco sur Telegram Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, ce mardi 4 juin à Rabat, la 5e Commission nationale des investissements instituée par la nouvelle Charte de l’investissement, opérationnelle depuis mars 2023, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La Commission nationale des investissements N° 5 a approuvé 22 projets de conventions et 5 avenants à des conventions dans le cadre du dispositif principal instauré par la nouvelle Charte de l’investissement. Les 27 projets approuvés portent sur un montant global de près de 7,7 milliards de dirhams permettant la création de près de 7.000 emplois, dont 5.300 directs et 1 .700 indirects.

Finances News Hebdo

Habitats insalubres et à risque : Casablanca veut accélérer la cadence de relogement des familles

En prévision de la Coupe du monde 2030, Casablanca s’est engagée dans un vaste programme de réhabilitation, de restructuration et de renforcement de ses équipements de base. Mohamed Mhidia, le nouveau wali de la région Casablanca-Settat, veut passer à la vitesse supérieure pour réaliser les différents chantiers à temps et dans de bonnes conditions. En coordination avec les autres départements et intervenants, il enchaîne les réunions pour superviser de plus près tous les dossiers en suspens. Parmi les problématiques majeures qui ont donné du fil à retordre par le passé aux responsables de la ville, figure particulièrement celui du logement.