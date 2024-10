Le recensement, trop pâle reflet de la société marocaine?, dispersion violente d’un sit in des étudiants en médecine : une crise frappante, Exportations agricoles: ces barrières non tarifaires…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 5 octobre 2024:

Telquel

Le recensement, trop pâle reflet de la société marocaine?

La campagne de recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), menée tous les dix ans par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), s’est clôturée lundi 30 septembre. Si les résultats, qui devraient tomber dans quelques semaines, sont très attendus par les décideurs et institutions politiques, les chercheurs en sciences sociales craignent, eux, qu’ils ne soient qu’un pâle reflet des évolutions de la société marocaine. Explications.

Le Canard Libéré

Dispersion violente d’un sit in des étudiants en médecine : Une crise frappante…

Le mouvement de grève des étudiants en médecine qui dure depuis l’année dernière, se radicalise de jour en jour faute de solution politique et après l’échec de la médiation du Médiateur du royaume. Un sit in non autorisé organisé mercredi 25 septembre aux abords de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat a dégénéré après sa dispersion par les forces de l’ordre. Cette mobilisation, à laquelle a pris part certains parents des grévistes en guise de soutien de leurs revendications, a conduit des étudiants à l’hôpital et d’autres au commissariat, selon un communiqué de la commission nationale des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie.

Maroc Hebdo

La Guerre de Religion: Ayatollah Ali Khamenei et Benyamin Netanyahou embrasent le Proche-Orient

Les sirènes d’alerte retentissent fort et fracassent le silence de la nuit, alors que dans le ciel sombre du centre d’Israël, des dizaines de traînées lumineuses surgissent tel des étoiles filantes avant de s’exploser en plein vol pour certains ou sur le sol pour d’autres. Ce mardi 1er octobre 2024, vers 20 heures (heure locale), l’Iran a franchi enfin le pas et mis à exécution sa menace de riposte, en tirant quelque 180 missiles balistiques sur l’État hébreu quelques jours après que celui-ci a assassiné Hassan Nasrallah, leader de la milice chiite libanaise du Hezbollah ainsi que plus d’une dizaine de ses lieutenants dont un haut gradé iranien, dans un raid aérien sur la banlieue sud de Beyrouth.

Finances News

Exportations agricoles : les barrières non tarifaires, un obstacle pour la diversification des débouchés

Malgré les années successives de sécheresse, le Maroc maintient ses capacités d’exportation de produits agricoles. Pour les fruits et légumes, principale filière concernée, leur valeur a atteint 1,6 milliard de dollars en 2023, soit une hausse de 12%, dépassant de 50% la moyenne des 5 dernières années. Nonobstant d’une concurrence acharnée des autres pays de la Méditerranée, les produits marocains sont incontournables dans de nombreux marchés, notamment européens.

Challenge

Les avocats optent pour l’escalade et décident de deux semaines de boycott

En conflit ouvert avec le ministère de la Justice, les avocats ont opté pour l’escalade afin de faire entendre leur voix. Un mouvement de boycott de deux semaines est prévu à compter du lundi 7 octobre. Les actions décidées par l’Association des barreaux du Maroc (ABAM) portent sur le boycott des audiences des affaires pénales et des caisses des tribunaux. De plus, les Robes noires vont observer, chaque jeudi, un sit-in d’une heure (11H00-12H00) dans l’ensemble des juridictions du pays.