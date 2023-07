Polémique : darija ou arabe classique, un débat qui déchaîne les passions, les piliers de la corruption urbanistique sont prévenus, L’an 24 du règne de Mohammed VI : Espoir et fierté…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire du samedi 29 juillet 2023:

Telquel

Polémique : darija ou arabe classique, un débat qui déchaîne les passions

T u te connectes à un journal en ligne. Un titre attire ton attention : ‘Le gouvernement décrète le tout arabe au sein de l’administration publique’”, écrit Fatym Layachi dans sa chronique hebdomadaire. Elle rappelle que la ministre chargée de la Réforme administrative, Ghita Mezzour, a assuré au parlement que l’État “œuvre à la protection et au développement de cette langue (l’arabe classique), ainsi qu’à la promotion de son utilisation”. Réaction de Fatym Layachi : “Tu trouves ça bien de promouvoir une langue. Donc, tu ne vas pas critiquer ce projet”. Mais la chroniqueuse s’interroge : qu’en est-il de l’amazigh, pourtant une des langues officielles du pays depuis 2011? Et surtout, quid de la darija ?

Le Canard Libéré

Les piliers de la corruption urbanistique sont prévenus

La première décision, n. 1025.23, émanant du ministre de l’Intérieur vise la simplification des procédures et des démarches administratives relevant des collectivités territoriales et leurs dépendances. Les nouveaux délais maximum d’obtention d’un certain nombre de documents administratifs sont ainsi consignés noir sur blanc : 3 jours pour l’état civil, une journée pour l’inscription du nouveau-né dans ce document, une journée pour l’autorisation d’inhumation alors que certains documents sont désormais délivrés sur le champ, séance tenante comme le certificat de décès. Dans ce domaine, les délais écourtés sont devenus très raisonnables. Bravo!

La Vie Eco

Rabat-Moscou : Des relations «très bonnes», dixit la Porte-parole de la diplomatie russe

Les relations entre la Russie et le Maroc sont «brillantes, que nous pourrons qualifier d’ouverture de l’Afrique pour la Russie et d’ouverture de la Russie pour l’Afrique», a affirmé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. La Russie et le Maroc entretiennent de «très bonnes» relations de coopération dans plusieurs domaines, a-t-elle indiqué dans une déclaration à la MAP, en marge du deuxième Sommet et Forum économique Afrique-Russie, qui se tient les 27 et 28 juillet courant à Saint Pétersbourg, capitale culturelle de la Russie.

Maroc Hebdo

L’an 24 du règne de Mohammed VI : Espoir et fierté

Le 20 août 2023, la célébration par le Roi et le peuple du soixante-dixième anniversaire de leur glorieuse révolution de 1953 contre l’occupant français ne verra pas, pour la première fois depuis belle lurette, d’intervention publique de la part du chef de l’État. Décision a été dévoilée à ce propos le 30 juin 2023 par le Cabinet royal, qui a invoqué le fait que ledit “anniversaire (…) intervient quelques jours après le discours du trône (le 30 juillet, ndlr) et avant le discours royal à l’ouverture du parlement (le deuxième vendredi d’octobre, ndlr)”. Ainsi, l’allocution faite le 20 août 2022 par le roi Mohammed VI devrait rester comme la dernière qu’il ait prononcée à cette occasion. Et pour le symbole, il n’y avait peut-être pas de meilleur clou.

Finances News

De l’Etat social à l’état d’urgence hydrique

L e Maroc est confronté à deux défis majeurs : mettre en place un modèle d’Etat social pertinent et résoudre la problématique du déficit hydrique. Ces deux chantiers ont été au centre de l’agenda gouvernemental tout au long de ces 7 premiers mois de l’année. D’ailleurs, au plus haut sommet de l’Etat, on en a fait des priorités. Le grand chantier royal relatif à la généralisation de la protection sociale en atteste. Véritable révolution sociale, il témoigne de la clairvoyance du Souverain qui, depuis son accession au Trône, conduit le Maroc vers la modernité à travers la multiplication des chantiers structurants, avec l’objectif ultime d’instaurer plus de justice sociale et spatiale, d’améliorer les conditions de vie des citoyens et de préserver la dignité de tous les Marocains.

Nouvelle Tribune

L’ONU adopte à l’unanimité une résolution marocaine contre l’autodafé du Saint Coran et le discours de haine

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l’unanimité de ses 193 membres, une résolution présentée par le Maroc contre l’Autodafé du Saint Coran et le discours de haine. Cette résolution « déplore vivement tous les actes de violence visant des personnes en raison de leur religion ou de leurs convictions, et tous ceux visant leurs symboles religieux et Livres Saints …ce qui constitue une violation du droit international ». L’adoption par consensus de cette résolution historique est extrêmement importante, et intervient dans un contexte mondial marqué par l’exacerbation exponentielle du discours de haine dans toutes ces formes et dimensions.