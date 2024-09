Stress hydrique : ce que vont réellement changer les stations de dessalement, ce que promet la stratégie «Digital Morocco 2030», inflation: entre chiffres et réalité…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 28 septembre 2024:

Telquel

Stress hydrique : ce que vont réellement changer les stations de dessalement

Face à l’épuisement des ressources hydriques conventionnelles, le dessalement de l’eau de mer est devenu une priorité pour garantir l’approvisionnement en eau potable. Khalid Tahri, directeur de la planification à l’ONEE (Branche eau), fait le point sur cette technologie et ses enjeux pour le pays. Le royaume fait face à une situation alarmante. Sept années de sécheresse consécutives (ce qui n’était pas arrivé depuis des décennies) ont mis à mal les réserves en eau du pays. Les ressources conventionnelles — composées à 70% d’eaux superficielles et à 30%…

Le Canard Libéré

Un nouveau filon est né : Acheter sa thèse de doctorat, c’est désormais possible !

« Thèses de doctorat sur mesure, articles scientifiques percutants, références bibliographiques solides et pertinentes, excellence académique (fond et forme) et contenu 100% original garanti sans plagiat » ! C’est le nouveau business, vanté en ligne pour appâter le chaland qui veut sous-traiter la préparation de son doctorat depuis le choix du sujet jusqu’à la rédaction! Pourquoi ne pas inclure aussi le prix de la soutenance et les frais d’une petite soirée de célébration avec orchestre et petits fours pendant qu’on y est ?! Doctorants, ne vous cassez plus la tête à chercher un sujet de recherche et à vous lancer dans cette entreprise coûteuse en temps et en efforts!

Challenge

Startups, emplois, subventions… ce que promet la stratégie «Digital Morocco 2030»

La cérémonie de lancement a rassemblé un grand nombre de personnalités et d’acteurs institutionnels et privés de différents horizons, dans une traduction de l’importance extrême de ce secteur porteur d’innombrables opportunités pour l’économie nationale, mais aussi capital pour la création d’emplois pour les jeunes. Cette initiative, dont la réussite dépend étroitement de l’implication de différents départements ministériels et des opérateurs économiques, a pour vocation de booster l’économie numérique, à simplifier et digitaliser les services pour un développement durable, en adoptant pleinement les technologies numériques.

La Vie Eco

Blé, maïs, soja, sucre…, les prix repartent à la hausse

Les cours mondiaux des produits alimentaires ont poursuivi leur baisse, reflétant une amélioration de l’offre, indique la DEPF, qui relève du ministère de l’Économie et des finances dans sa dernière note de conjoncture du mois de septembre. En août, l’Indice FAO des prix des denrées alimentaires s’est établi à 120,7 points, marquant un repli de 0,3% sur un mois, 1,1% sur un an et 25% depuis son sommet historique de mars 2022, précise la même source. En glissement annuel, la chute des cours des céréales (-12%) et du sucre (-23%) contraste avec la hausse des produits laitiers (+14%), des huiles végétales (+8%) et de la viande (+4%).

Finances News

Inflation : entre chiffres et réalité

En 2022, l’inflation au Maroc avait connu une envolée spectaculaire, atteignant des sommets inédits depuis plus de deux décennies. Entre la flambée des prix de l’énergie, les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et la sécheresse qui a considérablement impacté la production agricole, les foyers marocains avaient été durement éprouvés. Aujourd’hui, l’orage semble être passé. L’inflation est revenue à des niveaux normatifs, sous la barre des 2%. Selon les projections de Bank Al-Maghrib, elle resterait proche de ce taux au cours des huit prochains trimestres.