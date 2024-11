Investissements et cerveaux: diaspora’s got talent & money, le Maroc serait-il e;n train de devenir une nation industrialisée ?, les provinces du sud dans les radars des investisseurs…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 23 novembre:

Telquel

Investissements et cerveaux: diaspora’s got talent & money

L es investissements des MRE au Maroc ne sont pas suffisants. Comme l’a souligné Mohammed VI le 6 novembre, “il est inconcevable que leur contribution au volume des investissements nationaux privés se limite à 10%”. Selon Hassan Edman, professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Agadir, plusieurs raisons expliquent la faiblesse de cette contribution….

Le Canard Libéré

Enseignement supérieur: petit règlement de comptes entre « amis »

Une séquence plus qu’explicite a trahi les rapports tendus entre les deux hommes. C’était lors de la cérémonie de passation des pouvoirs le 24 octobre 2024 entre le nouveau ministre de l’Enseignement, de la Recherche scientifique et de l’Innovation Azeddine El Midaoui et son prédécesseur Abdellatif Miraoui. Une vidéo devenue virale montre une tentative d’accolade de M. Miraoui immédiatement rejetée par celui qui vient de le remplacer. Le geste laissait clairement entendre qu’entre les deux responsables la cordialité ne coulait pas de source…

La Vie Eco

Le Maroc serait-il en train de devenir une nation industrialisée ?

L’industrie génère plus de chiffre d’affaires, attire plus d’investissements, y compris nationaux et crée plus de postes d’emploi. Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a expliqué devant la chambre des Conseillers que le Maroc s’est progressivement industrialisé, au point où les exportations des produits industriels représentent aujourd’hui 87% du volume total des envois de marchandises à l’étranger, en hausse de 33% par rapport à l’année 2021.

Challenge

Les provinces du sud dans les radars des investisseurs

Les provinces du Sud s’imposent désormais comme des pôles d’attraction majeurs pour les investisseurs et attirent de plus en plus de capitaux marocains et étrangers. Les nombreuses visites de délégations d’hommes d’affaires des quatre coins du monde dans ces régions confortent la crédibilité et la confiance des investisseurs étrangers dans la destination Maroc. Le Sahara marocain, en substance, capitalise sur sa stabilité et ses accords de libre-échange le liant à plus d’une cinquantaine de pays. Les provinces du Sud se positionnent comme une véritable plateforme pour les affaires et une porte d’entrée pour les autres marchés, notamment africains et arabes.

Finances News

Plantes aromatiques et médicinales : la filière présente d’énormes potentialités à la production et à l’export

En dépit des énormes potentialités qu’elle présente, la filière «Plantes aromatiques et médicinales» (PAM) reste peu exploitée et peu investie par les porteurs de projets. Les efforts de l’Etat et des professionnels du secteur sont focalisés sur des niches bien particulières dont la demande est importante, comme le safran, la menthe, le romarin, la verveine, le jasmin ou les huiles essentielles, dont celles de l’argan ou de la figue de barbarie. En raison de sa diversité géographique et naturelle, le Royaume regorge de plus d’une quarantaine d’écosystèmes et de 4.300 espèces, dont 630 seulement sont exploitées.