Délinquance, cybercriminalité : nous sommes tous en danger, football: les enfants gâtés de Regragui, Akhannouch avoue son impuissance : La hausse du chômage, c’est lui…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 22 juin 2024:

Telquel

Délinquance, cybercriminalité : nous sommes tous en danger

Fraudes, sextorsions et vols de données se multiplient au Maroc. La cybercriminalité tisse sa toile, piégeant aussi bien les particuliers que les institutions bancaires et entreprises privées. Tous les feux d’alerte sont au rouge. A u Maroc, comme dans tous les pays pleinement intégrés dans l’ère numérique, la cybercriminalité sévit avec force, englobant une variété d’activités illégales qui exploitent les appareils, les technologies et les réseaux informatiques. Les fraudes, escroqueries, vols de données, extorsions et pédocriminalité marquent l’actualité…

Le Canard Libéré

Football: les enfants gâtés de Regragui

La spirale des désillusions prendra peut-être fin lors de la CAN 2025 qui se joue au Maroc. Pourvu que Walid Regragui tourne définitivement la page glorieuse du mondial qatari et que l’on arrête de trop chouchouter les joueurs… L’événement, ce n’était pas la prestation très moyenne des Lions de l’Atlas face à la Zambie vendredi 7 juin au Grand Stade d’Agadir lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Ce n’était pas non plus leur victoire très étriquée (2-1) au vu du potentiel de l’équipe mais le coup de sang sur le banc de touche de Hakim Ziyech et de Youssef En-nesyri immortalisé par les caméras après leur changement par Walid Regragui. Un comportement pour le moins déplacé, qui a choqué plus d’un, que le coach a tenté de minimiser en conférence de presse de fin de match : « Tous les grands joueurs s’énervent lorsqu’ils sont remplacés », a-t-il lancé, ajoutant que cela ne lui pose pas de problème dès lors que le respect mutuel ( entre les joueurs et l’entraîneur) est de mise…

La Vie Eco

Année scolaire, tout est bien qui finit bien !

Un premier ouf de soulagement pour les candidats au baccalauréat tout comme pour leurs familles. La première session des examens, qui s’est étendue du 10 au 13 juin, s’est passée dans de bonnes conditions. Plus de 393.000 candidats se sont rendus, le tout normalement du monde, dans les 1.833 centres d’examen mis à leur disposition.…

Maroc Hebdo

Akhannouch avoue son impuissance : La hausse du chômage, c’est lui

Dans sa déclaration d’investiture, lundi 11 octobre 2021, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a promis de créer 1 million d’emplois d’ici 2026. À ce jour, c’est tout l’inverse qui se produit : le nombre de chômeurs ne cesse d’augmenter, atteignant des seuils alarmants. “Je vous le dis: on ne peut pas régler le problème de l’emploi dans les trois prochaines années car c’est un cumul de 15 années”. Au milieu des flots de chiffres, d’explications et de promesses que Aziz Akhannouch a donnés lundi 10 juin 2024 lors de la séance mensuelle des questions orales à la Chambre des représentants, c’est bien cette phrase qui semble interpeller. Voire inquiéter.

Finances News Hebdo

Immobilier : un secteur en pleine phase de redynamisation

Après des années de stagnation, le secteur immobilier connaît un regain d’activité notable, propulsé par une série d’initiatives gouvernementales et par le retour massif des Marocains résidant à l’étranger (MRE). Ce vent de renouveau pourrait donc bien marquer un tournant décisif pour ce secteur névralgique de l’économie nationale. Il faut dire que les MRE jouent un rôle crucial dans cette relance, notamment grâce à l’opération Marhaba qui a facilité leur retour au pays. Leur intérêt pour l’investissement immobilier est évident, avec 23% des demandes d’aide directe au logement provenant de ce groupe. Au 23 mai (dernier comptage), le nombre de bénéficiaires du programme d’aide directe au logement s’est élevé 11.749, sur un total de 73.711 demandes, selon le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.