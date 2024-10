Sahara: c’est non, M. de Mistura, importation de viandes rouges: le Maroc sur le grill, le gouvernement face au tumulte social…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire du samedi 19 octobre 2024:

Telquel

Sahara: c’est non, M. de Mistura

L’envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies propose une partition du Sahara entre le Maroc et le Polisario. Cette solution radicale est une atteinte claire à l’intégrité territoriale du royaume. Bien évidemment, Rabat l’a refusée avec fermeté et défendra bec et ongles son plan d’autonomie. Staffan de Mistura est à court d’idées. Intervenant le 16 octobre devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à l’occasion d’une séance consacrée au Sahara, l’émissaire onusien s’est confié sur l’impasse dans laquelle il se trouve. Nommé envoyé personnel du secrétaire général des…

Le Canard Libéré

Le gouvernement autorise l’importation des viandes rouges : le Maroc sur le grill

Les filières agricoles nationales commencent à donner des signes d’essoufflement sérieux qui menacent la compétitivité de l’agriculture nationale. A commencer par le secteur des viandes rouges dont les prix ont atteint des niveaux astronomiques. Les Marocains vont bientôt manger le jarret et les côtelettes d’agneau en provenance d’une flopée de pays ! Ainsi le contenu du tajine n’aura de Marocain que la tomate, les carottes, l’oignon et les incontournables pommes de terre. C’est la dernière parade trouvée par le gouvernement pour agir à la baisse sur les prix des viandes rouges qui ont atteint des niveaux astronomiques pesant très lourd sur le pouvoir d’achat de la population. A Paris, le kilo de viande bovine ou ovine coûte en boucherie autour de 6,5 euros (soit moins de 80 DH) contre 120 DH à Casablanca !

Maroc Hebdo

La bévue de représentant personnel de Guterres au Sahara: de Mistura craque

Cela fait quelques jours que dans les milieux diplomatiques régionaux on en parle, et l’information se révèle donc juste: Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) au Sahara marocain, a bel et bien sondé les parties concernées par le conflit sur l’éventualité de diviser le territoire en deux, entre d’une part le Maroc et d’autre part le mouvement séparatiste du Front Polisario. Il ne s’agit nullement d’une proposition formelle, apprend-on auprès des sources diplomatiques à l’ONU, mais bel et bien d’un ballon d’essai.

Finances News

Le gouvernement face au tumulte social

Le Maroc traverse actuellement une période de tumulte social marquée par des grèves et des mouvements de protestation à répétition. Greffiers, huissiers, avocats, étudiants en médecine … descendent régulièrement dans la rue, affirmant leur mécontentement et exposant les faiblesses d’un système qui semble ne pas être en phase avec leurs aspirations. Au-delà de leur impact, ces mouvements sociaux révèlent un malaise plus profond : une frustration croissante face aux réformes jugées inadéquates, un manque de dia logue sincère avec les autorités et une confiance érodée dans les institutions publique.

La Vie Eco

Médecine du futur: le Maroc met le turbo

L’expérience du Maroc en matière de transformation digitale du secteur de la santé a été au cœur d’une conférence organisée par le ministère de la Santé durant le Gitex Global 2024, le plus grand événement technologique au monde dont le coup d’envoi a été donné lundi à Dubaï. Sous le thème «Transformation numérique dans le secteur de la santé : accroître l’efficacité et l’accessibilité des soins grâce aux nouvelles technologies», ce side-event a permis de braquer les projecteurs sur les dernières avancées réalisées par le Royaume en matière de numérisation du secteur de la santé.

La Nouvelle Tribune

Bourse : Une forte performance biaisée par le comportement contrasté des valeurs de croissance

Une importante performance boursière enregistrée en l’espace de 20 mois uniquement. Certes, c’est le propre d’une bourse de flamber comme ce fut le cas d’ailleurs des bourses occidentales cet été ! Mais, les analystes d’Attijari Global Research, connus pour la pertinence de leurs analyses, dans leur dernière étude « AGR House View » d’octobre, mettent en lumière deux constats importants qui relativise cette performance boursière…