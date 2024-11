Vente pyramidale QNET : l’arnaque étend ses tentacules au Maroc, E-conduite au Maroc: des freins à la pelle, déploiement de l’armée algérienne à nos frontières: l’Algérie veut la guerre…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 16 novembre 2024:

Telquel

Vente pyramidale QNET : l’arnaque étend ses tentacules au Maroc

Les victimes de QNET se comptent par centaines de milliers dans le monde. Sévissant depuis 26 ans, ce réseau de vente en ligne est interdit dans certains pays et est classé comme organisation criminelle par d’autres. Il s’attaque désormais au Maroc où le réseau a déjà pris dans sa toile des milliers de proies. « Nous t’offrons une chance inouïe de rejoindre la cour des grands. Grâce à QNET, un peu de volonté et un soutien de tes mentors, tu pourras, sans risques, atteindre le confort financier, voire la richesse que…

Le Canard Libéré

E-conduite au Maroc: des freins à la pelle

La route est loin d’être dégagée pour la mobilité durable au Maroc. A telle enseigne que les personnes qui ont fait le choix de se reconvertir dans l’éco-conduite ont vite déchanté, regrettant pour beaucoup d’entre eux d’avoir troqué leur véhicule thermique contre une voiture hybride ou électrique. En cause, la subsistance d’un certain nombre de freins à caractère à la fois technique et politique. Il y a d’abord la cherté du modèle électrique d’environ 30% par rapport à la version classique du fait du régime fiscal en vigueur qui renchérit les prix à l’importation de ces biens pourtant largement subventionnés en Europe.

Maroc Hebdo

Déploiement de l’armée algérienne à nos frontières: l’Algérie veut la guerre

Une guerre, ce n’est pas Nasser Bourita qui va nous apprendre qu’on en risque une avec l’Algérie. Les gesticulations militaires, depuis un certain nombre d’années, de la part de la voisine de l’Est aux frontières mêmes de notre pays, couplées à la rhétorique plus que belliciste entretenue par le président Abdelmadjid Tebboune lui-même à presque chacune de ses interventions publiques, suffiraient à elles seules, en temps normal, à sonner l’alerte. Mais tout de même, que le ministre des Affaires étrangères et donc chef de la diplomatie s’épanche sur ce sujet au grand jour: voilà bien un propos qui n’est pas à prendre avec des pincettes.

Finances News

Entreprises publiques vs privées : comment garantir une concurrence équitable ?

Souvent dotées de monopoles ou de positions dominantes sur leurs marchés, les entreprises publiques sont au cœur d’une problématique complexe, celle de la neutralité concurrentielle. Cette question a été au centre du débat lors d’un panel organisé, mercredi 13 novembre à Marrakech, en marge de la Conférence internationale sur la neutralité concurrentielle et l’accès au marché. De toute évidence, les entreprises publiques contribuent de manière significative à l’économie marocaine. Toutefois, leur accès à des financements étatiques ou encore à des facilités fiscales peut leur conférer un avantage concurrentiel qui risque d’entraver l’émergence d’un secteur privé dynamique.

Nouvelle Tribune

Sommet arabo-islamique : pour la Palestine, enfin à l’unisson

Le Maroc, qui était représenté par le Chef du Gouvernement Aziz Akhannouch, a été une nouvelle fois décisif dans ce momentum à travers la parole de notre Roi et le contenu de son discours prononcé pour la dernière Fête du Trône d’une part, et d’autre part son engagement et son action en tant que Président du Comité Al-Qods, auquel tous les pays présents ont réitéré leur appui inconditionnel…