Telquel

Stress hydrique. Akhannouch, Baraka, Laftit, Hamane : peuvent-ils nous sauver de la panne sèche ?

Face à la pénurie d’eau, le Maroc intensifie ses efforts. Entre la construction de stations de dessalement, la gestion des nappes phréatiques et l’utilisation d’eaux usées traitées, l’heure est à la mobilisation générale. Un combat âpre pour l’or bleu afin d’éviter d’être à sec. « Nous tenons à souligner de nouveau qu’aucune négligence, aucun retard, aucune mauvaise gestion ne sont tolérés dans une question aussi cruciale que l’eau”, a prévenu Mohammed VI dans son discours pour la 25e fête du trône. Ces paroles résonnent tel un cri d’alarme, soulignant l’urgence d’agir…

Le Canard Libéré

Pluies torrentielles dans le sud-est : Ce Maroc oublié, sauf du ciel…

Sentiment mitigé que celui suscité par les images de crues impressionnantes qui ont frappé les zones du sud et du sud-est du pays. D’un côté, ces intempéries exceptionnelles, nonobstant l’ampleur des dégâts humains et matériels provoqués, ont apporté des flux d’eau précieux à une région désertique particulièrement affectée par la sécheresse. De l’autre, elles ont de nouveau révélé au grand jour l’extrême vulnérabilité de cette partie du Maroc dont les séquences de la catastrophe rappellent un peu celles du séisme d’Al Haouz de septembre 2023.

Maroc Hebdo

Élections présidentielles algériennes: Rebienvenue en république Kakistan

Ce n’est apparemment pas que des armes que l’Algérie importe de Russie, dont la voisine de l’Est est, rappelons-le, depuis belle lurette le premier client africain. En provenance de l’Oural, la junte militaire au pouvoir à Alger a également recyclé la pratique des villages Potemkine, une expression, aujourd’hui consacrée dans la langue française, par laquelle on désigne le fait d’essayer de donner une apparence honorable à ce qui ne l’est pas, et par là même de jeter de la poudre aux yeux non-avertis.

Finances News

Influenceurs de trading: les loups d’Instagram

Après notre enquête sur l’addiction aux paris en ligne qui a révélé la montée inquiétante de la dépendance numérique, nous avons profité de la pause estivale afin de plonger dans un autre phénomène alarmant qui prend de l’ampleur : les influenceurs de trading sur Instagram. Ce réseau social, autrefois un simple album de photos de vacances et de moments de vie, s’est transformé en un véritable terrain de chasse pour une nouvelle génération de «pseudos-gourous» financiers.

La Vie Eco

Droit de grève : Le gouvernement accepte les propositions des partenaires sociaux

Le gouvernement a fait preuve d’une grande flexibilité en acceptant les propositions des partenaires sociaux relatives au projet de loi organique fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri. Dans une déclaration à la presse en marge des rencontres consultatives du gouvernement avec les centrales syndicales les plus représentatives, le ministre a relevé que «les négociations avec les partenaires sociaux au cours des derniers mois ont permis de réaliser des progrès significatifs sur un certain nombre de questions fondamentales relatives au projet de loi organique fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève».