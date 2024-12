Islam: la laïcité à la marocaine est possible, 1xBet dans le viseur: le grand pari de Fouzi Lakjaa, e-commerce: le gouvernement projette de renforcer le cadre législatif…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 14 décembre 2024:

Telquel

Islam: la laïcité à la marocaine est possible !

La laïcité est un concept qui divise. Loin du sensationnalisme, TelQuel soumet cette notion à l’appréciation d’intellectuels, avec, en toile de fond, la question fondamentale : sommes-nous prêts à devenir laïques ? Ils répondent oui en apportant chacun leurs nuances. Le récent échange épistolaire sur la question de la laïcité entre le ministre des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, et le secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, a fait ressurgir une question : la laïcité existe-t-elle vraiment au Maroc ou est-ce un simple élément de langage officiel ?

Le Canard Libéré

Le bookmaker hors-la-loi 1xBet dans le viseur : Le grand pari de Fouzi Lakjaa

Depuis plusieurs années, l’opérateur ne lésine pas sur les moyens pour étendre son influence sur le marché marocain, alors que la législation du Royaume encadre strictement les paris sportifs. Le secteur des paris sportifs au Maroc est soumis en effet à une réglementation stricte qui vise à garantir la transparence, le contrôle et la collecte des recettes fiscales. Les entreprises autorisées à exercer dans ce domaine doivent respecter une série d’obligations, notamment disposer d’un siège social, d’une domiciliation fiscale et de registres financiers officiels, souligne Fouzi Lakjaa. Ces conditions sont scrupuleusement respectées par les opérateurs nationaux, comme la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), qui a pour mission de gérer les paris légaux dans le pays.

Maroc Hebdo

Al-Joulani et Al-Bachir, les deux tombeurs du clan Al-Assad : Fin d’une Syrie

La Syrie nouvelle a d’ores et déjà un visage. C’est celui de Mohammed al-Bachir. Ce mardi 10 décembre 2024, cet ingénieur quadragénaire natif des montagnes de Jabal al-Zawiya, dans le gouvernorat d’Idlib, a été désigné premier ministre du gouvernement de transition, qui doit gérer l’après-Bachar Al-Assad, le désormais président déchu. Une fonction que, parmi les dirigeants rebelles victorieux de l’ancien régime, il est somme toute tout indiqué pour occuper, étant donné qu’au cours des dix précédents mois, c’est lui qui avait la charge du «gouvernement de salut» mis en place à partir de novembre 2017 à Idlib par ces mêmes rebelles, menés principalement par l’organisation jihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTC).

La Nouvelle Tribune

e-commerce: le gouvernement projette de renforcer le cadre législatif

L’e-commerce se développe à un rythme soutenu. Pour 2024, le chiffre d’affaires est estimé à 16 milliards de DH, et les prévisions tablent sur un chiffre d’affaires de près de 26 milliards de DH en 2029, soit un bond de plus de 62%. Malgré cet essor, le Royaume occupe toujours une position intermédiaire (85ème place mondiale). Pourtant, le secteur présente des potentialités très prometteuses pour atteindre de nouveaux objectifs plus ambitieux. Sauf que le cash demeure prédominant dans les transactions. Mais, avec les nouvelles dispositions envisagées par Bank Al-Maghrib, le paiement online devrait gagner rapidement du terrain, profitant au commerce électronique. Toutefois, force est de constater que le flux de données circulant présente de nombreux risques pour le consommateur, comme l’utilisation frauduleuse des informations diffusées, les arnaques, ou encore le vol de données bancaires ou d’identité.

La Vie Eco

Grève: Et la loi fut…

A la Chambre des représentants, la commission des secteurs sociaux vient d’adopter, ce mercredi, le projet de loi organique sur la grève. Plus de 300 amendements ont été apportés à ce texte déposé fin 2016 au Parlement. La Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants a adopté à la majorité, mercredi matin, le projet de loi organique n°97.15 définissant les conditions et modalités d’exercice du droit de grève. À l’issue d’une réunion qui s’est poursuivie de mardi soir à mercredi matin, ce projet de loi a été approuvé par 22 voix pour et 7 contre, sans aucune abstention.