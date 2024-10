Décision de la CJUE : l’extrême droite française se mobilise pour le Maroc, Viandes rouges : Sadiki hors circuit, les nouveaux visages de l’inflation…, voici les principaux titres de presse hebdomadaire parue ce samedi 12 octobre 2024:

Telquel

Décision de la CJUE : l’extrême droite française se mobilise pour le Maroc

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a annulé, vendredi 4 octobre, les accords sur la pêche et les produits agricoles signés entre le Maroc et l’UE au motif que le “peuple du Sahara occidental” n’aurait pas donné “son consentement” pour l’application de ces accords. Un scandale pour les députés français d’extrême droite, qui se mobilisent. C ’est une décision complètement surréaliste !”, s’insurge d’emblée l’eurodéputé français Rassemblement National (RN), Thierry Mariani, auprès de TelQuel. Le 4 octobre dernier, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a annulé les accords…

Le Canard Libéré

Viandes rouges : Sadiki hors circuit

Devant l’envolée continue des prix des viandes rouges, ovine, bovine et même caprine, le chef du gouvernement a chargé le président de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (Comader) Rachid Benali de réunir les acteurs de la filière représentés au sein de la Fédération Interprofessionnelle des Viandes Rouges (FIVIAR) et les représentants de l’association des importateurs. Objectif de cette réunion de crise qui a eu lieu lundi 1er octobre au siège de la confédération à Rabat: identifier les raisons de ce renchérissement inquiétant des prix des viandes rouges et soumettre à Aziz Akhannouch des mesures d’urgence à prendre pour les faire revenir à des niveaux raisonnables. Or, bizarrement cet objectif reste hors de portée malgré les efforts consentis depuis 2022 par le gouvernement, notamment la suppression des taxes comme la TVA sur l’importation des bêtes destinées à l’abattage.

Maroc Hebdo

e-M@roc, une ère nouvelle

De la présentation de la stratégie nationale “Maroc Digital” le 25 septembre 2024, à l’Africa Digital Summit, cette grande messe internationale du digital organisée les 8 et 9 octobre 2024 et marquée par une forte présence gouvernementale, en passant par le premier congrès national du Cloud computing le 7 octobre à Rabat, la fièvre de la digitalisation semble s’être bien emparée du Maroc et de ses responsables. Et il faut dire que, après plusieurs années d’attente et d’anticipation, le chantier se présente comme étant tout aussi ambitieux que complexe, avec à la clé une éventuelle transformation de fond en comble de l’économie du pays mais aussi de son administration, au point que certains experts parlent d’un véritable chantier d’un E-Maroc souhaité par le gouvernement d’Aziz Akhannouch et sa ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

Finances News

Les nouveaux visages de l’inflation

i l’année 2022 a été dominée par une inflation alimentée par des chocs externes – notamment via des prix à l’importation gonflés par la pandémie et les perturbations des chaînes d’approvisionnement –, d’autres facteurs sont entrés en jeu, en 2023 et 2024. Malgré le ralentissement de l’inflation, les prix sur les étals restent élevés, et ce même avec une tendance désinflationniste amorcée en février. Les causes sont multiples : chocs climatiques perturbant la production locale de fruits et légumes, comportements opportunistes de certaines entreprises et un contexte concurrentiel qui peine à s’ajuster. Le consommateur, lui, continue de payer des pro duits dont les prix n’ont pas suivi la courbe descendante de l’inflation.

La Nouvelle Tribune

Pour une transformation profonde des systèmes de production

Intervenant à l’ouverture de la 13ème édition des Journées scientifiques internationales de l’Association Marocaine de Pathologie Aviaire (AMPA), organisées sous le thème « Les dominantes pathologiques et les défis de l’aviculture après l’ère des antibiotiques », le ministre a mis en avant le rôle central de l’élément humain dans cette stratégie de transformation, ainsi que l’importance de pérenniser et de rendre durables les initiatives de développement agricole.