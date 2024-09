Dessalement de l’eau de mer: une solution indispensable, mais énergivore, rentrée scolaire : Très chère école, le Maroc lorgne la deuxième plateforme de l’industrie automobile en Chine…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 7 septembre 2024:

Le Canard Libéré

Rentrée scolaire : Très chère école

Finies les vacances. Retour sur les bancs de l’école. La ruée des parents vers les librairies où ont été déposées au début de l’été une partie des listes des fournitures scolaires, a commencé. Le gros des troupes, scolarisés notamment dans le secteur public, a attendu début septembre pour partir à la recherche du contenu de leurs cartables. Nombre de fournitures ont connu cette année une légère baisse de prix, à la faveur d’une exonération de TVA (7%) consentie par le gouvernement sur la matière première et une série de produits comme les cahiers de texte, de coloriage, les cartables, les stylos à bille et à encre, ardoises et autres trousses.

Telquel

Ministre Libyen: “Il y a des opportunités prometteuses pour les investisseurs marocains” en Libye

Les ingérences étrangères négatives empêchent d’arriver à un accord inter-libyen, alors même que les résolutions des Nations unies soulignent que cette approche est l’unique solution à la situation actuelle, a indiqué Abdoulhadi Ibrahim Lahweej, ministre libyen des affaires étrangères (gouvernement Benghazi), notant que le Maroc s’est engagé dans cette voie et qu’il “n’a aucun agenda en Libye à part le retour à la stabilité”. “Il y a des opportunités prometteuses pour les investisseurs marocains puisque toute la Libye est en reconstruction”, a-t-il affirmé dans un entretien accordé à la publication, citant notamment de grands chantiers dans le sud du pays, qui englobent les BTP, la remise en fonction des infrastructures hydrauliques, électriques ou d’assainissement, mais également des opportunités dans les énergies renouvelables, la santé, le secteur pharmaceutique ou encore les services.

Finances News

Dessalement de l’eau de mer: une solution indispensable, mais énergivore

Le Maroc est en pleine transformation face à une crise hydrique aiguë. Après des années de sécheresse prolongée et des pluies de plus en plus rares, le pays a pris une décision cruciale : accélérer les projets de dessalement de l’eau de mer pour répondre à une demande croissante en eau. Le dessalement est en effet énergivore. L’osmose inverse, la technologie majoritairement utilisée au Maroc, consomme environ 4 kWh par m³ d’eau produit. En d’autres termes, produire l’eau que pour les grandes villes et les secteurs agricoles et industriels exige une quantité d’énergie colossale. «Les 10 projets de stations en cours de développement auront un besoin électrique annuel de 1,57 TWh/an, nécessitant une capacité renouvelable de 450 MW, voire 900 MW pour atteindre l’objectif de 800 millions de m³/an, soit 50% des besoins actuels», précise Saïd Guemra, expert Conseil en management de l’énergie.

La Nouvelle Tribune

Des aides financières directes à la place de l’initiative “Un million de cartables”

L’initiative « Un Million de Cartables » dont bénéficiaient les familles marocaines nécessiteuses à l’occasion de chaque rentrée scolaire, prend une nouvelle forme en cette rentrée. En effet, le Gouvernement a décidé de la remplacer par un soutien financier direct à partir de cette rentrée scolaire 2024-2025. Ce soutien financier aidera les familles nécessiteuses à alléger les coûts de la rentrée scolaire, y compris l’achat de livres et de fournitures scolaires, contribuant ainsi à réduire le taux de décrochage scolaire et à améliorer les indicateurs de scolarisation. Tourisme : le programme « Kafaa » vise à certifier 7.550 professionnels d’ici 2026.

La Vie Éco

Rentrée universitaire sous tension

Alors qu’on attend la rentrée universitaire 2024-2025, toute l’attention porte en particulier sur le devenir des facultés de médecine qui continuent de vivre à l’heure de la plus longue grève de l’histoire de ces établissements. Le tout avec en toile de fond le bras de fer entre le département de l’Enseignement supérieur, de la recherche…

Challenge

Le Maroc lorgne la deuxième plateforme de l’industrie automobile en Chine

Le Maroc se déploie dans tous les sens pour attirer les investissements industriels chinois. Pour ce faire, Aziz Akhannouch s’est rendu dans la province d’Anhui, considérée comme la deuxième plateforme du pays en termes de production et d’exportation d’automobiles. En marge de sa participation au Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le chef de gouvernement a effectué, vendredi 6 septembre, le déplacement à Hefei, chef-lieu de la province, où il a eu des entretiens avec les hauts responsables locaux et des opérateurs économiques chinois de premier rang.