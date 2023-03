La revue de presse du mercredi 29 mars

Réformes des retraites: des syndicats contre « l’appauvrissement des pensions » , inflation: un retour en arrière est inespéré, Bensaid: le gouvernement interagira positivement avec le HCP et Bank Al Maghrib sur l’inflation…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 29 mars 2023:

L’Économiste

Réformes des retraites: des syndicats contre « l’appauvrissement des pensions »

Le gouvernement, qui a promis une réforme de la retraite pour le mois de mai, ira-t-il jusqu’au bout? Les solutions qui se présentent constituent un “triangle maudit” puisque quel que soit le paramètre qui sera revu (âge de départ, taux de cotisation et diminution des prestations) il aura un impact que ce soit sur les actifs actuels ou les générations futures. La CDT, qui critique l’absence de l’approche genre dans les études livrées, exige aussi une étude sur la pénibilité du travail. Des prérequis jugés nécessaires avant de passer aux choses sérieuses. Pour l’heure, le dossier fait du surplace. La dernière réunion de la commission qui regroupe les syndicats, le patronat et le ministère des Finances s’est attardée sur le nouveau diagnostic basé sur les données de 2021. Il s’agit là d’une requête des partenaires sociaux qui voulaient disposer des chiffres actualisés.

Les Inspirations Éco

Inflation: un retour en arrière est inespéré

L’inflation n’est plus importée, elle est locale. Un constat qui se confirme de jour en jour. Le haut-commissaire au plan l’a affirmé à la presse nationale, et Bank Al-Maghrib, de son côté, confirme un problème relatif à l’offre sur le marché national. L’évolution de l’inflation, au cours des huit prochains trimestres, serait essentiellement déterminée par les cours mondiaux des matières premières hors pétrole, l’inflation des pays partenaires et les prix à la pompe. Les résultats de l’enquête de conjoncture de BAM dans l’industrie, pour le mois de janvier 2023, indiquent que 48% des industriels interrogés anticipent une stagnation de l’inflation au cours des trois prochains mois, 46% d’entre eux s’attendent à une hausse, tandis que 6% prévoient une baisse.

Le Matin

Bensaid: le gouvernement interagira positivement avec le HCP et Bank Al Maghrib sur l’inflation

Interpellé sur les propos du haut-commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi, qui avait indiqué que l’inflation au Maroc n’était pas importée et allait devenir structurelle, Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, a affirmé que le gouvernement interagirait positivement avec les remarques émanant tant du HCP que de Bank Al Maghrib. Tout en mentionnant que les rapports de ces deux institutions reposent sur des modèles et des analyses économiques bien à elles, Bensaïd, qui était l’invité de la Fondation Lafquih Titouani, a rappelé que le gouvernement, qui assure la gestion effective de l’économie nationale, dispose de ses propres indices et que sa gestion de crises que nul n’avait vu venir est d’ailleurs louée par différentes institutions internationales.

Libération

Maroc: hausse des arrivées touristiques de 13,6% en janvier

Le nombre des arrivées touristiques à la destination Maroc s’est renforcé de 13,6% en janvier 2023, après des hausses de 16% en décembre, de 10,1% en novembre et de 15,1% en octobre 2022, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Cette amélioration a été portée par une croissance soutenue des arrivées des Marocains résidant à l’étranger – MRE (+45,4%), atténuée, toutefois, par le retrait de celles des touristes étrangers de 7,2%, après +3,5% un mois plus tôt, explique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Al Ahdath almaghribia

La flambée des prix alimente la guerre des chiffres

Après les chiffres sur l’inflation et le relèvement du taux directeur par Bank Al Maghrib, le haut commissaire au plan Ahmed lahlimi est sorti de ses réserves, en appelant le gouvernement à communiquer avec l’opinion publique et lui dire que la forte inflation et la flambée des prix sont la conséquence d’une crise de l’offre plutôt que de facteurs externes. Alors que le gouvernement a montré son incapacité à faire face au renchérissement des prix, comme cela a été clairement exprimé par son porte-parole, Ahmed Lahlimi a souligné la nécessité de traiter l’opinion publique avec respect et de lui dire la vérité telle qu’elle est, afin que les Marocains soient conscients des réformes à entreprendre. Cette vérité est de reconnaître d’abord que l’inflation est devenue une donnée structurelle de l’économie marocaine et que l’on doit s’habituer à vivre avec, affirme Lahlimi.

L’Opinion

Poste-frontière d’El Guergarate: une nouvelle procédure pour le contrôle des produits industriels

Trois ans se sont écoulés depuis que les Forces Armées Royales ont coupé court le 13 novembre 2020 aux agressions des milices du Polisario, grâce à leur intervention salvatrice qui a permis de restaurer le trafic habituel entre le Maroc et la Mauritanie et de sécuriser la zone. Depuis lors, l’activité a repris son cours normal et a même connu une nette évolution. C’est dans ce sillage que l’Administration des Douanes et des Impôts Indirects (ADII) et le ministère de l’Industrie et du Commerce viennent de publier une circulaire conjointe, en vue de mettre à jour la procédure de contrôle des produits industriels au niveau du poste frontalier d’El Guergarate, dans le souci d’assurer une plus grande protection du consommateur.