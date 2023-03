La revue de presse du mardi 28 mars

Et si votre banque faisait faillite?, grève des pharmaciens: la balle dans le camp du gouvernement, des milliers de têtes de cheptel arrivent aux ports du Maroc…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 28 mars 2023:

L’Économiste

Et si votre banque faisait faillite?

Les récentes faillites bancaires à l’international ont semé un vent de panique, faisant planer le spectre d’une nouvelle débâcle financière. Et si cela se produisait au Maroc? Les dépôts bancaires sont-ils protégés? La loi bancaire prévoit un fonds de garantie, alimenté par des prélèvements sur les dépôts des banques. Il permet de rembourser les déposants en cas de faillite. Sauf que l’indemnisation ne peut dépasser un certain seuil. Depuis la mise en place du dispositif de garantie dans les années 90, il n’a jamais été sollicité.

Les Inspirations Eco

Grève des pharmaciens: la balle dans le camp du gouvernement

Face à la situation critique que vit le secteur pharmaceutique, les pharmaciens se mobilisent pour défendre leurs droits et revendications. Dr Mohamed Lahbabi, président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc, revient sur les raisons de la grève nationale pour le 13 avril, ainsi que sur les revendications des pharmaciens en matière de marges et de réforme du secteur.

Aujourd’hui le Maroc

Réserves hydriques des barrages : Plus de 5,6 milliards de mètres cubes à la mi-mars

Les réserves hydriques des principaux barrages du Maroc affichent un net redressement. Les précipitations survenues ces derniers mois ont eu en effet un impact notable sur les retenues des barrages. C’est d’ailleurs ce que confirme la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) dans sa dernière note de conjoncture. La situation arrêtée au 16 mars 2023 laisse apparaître des réserves de plus de 5,6 milliards de mètres cubes, en augmentation de 6 % comparé à une année auparavant. A cet égard, le taux de remplissage des barrages s’est élevé à 34,8 % contre 32,8 % à la même période de l’année précédente. «Cette amélioration a concerné 40 barrages sur un total de 62, soit 64,5 %», peut-on retenir de la note de conjoncture de la DEPF.

Le Matin

Indice mondial du terrorisme : le Maroc affiche un des niveaux de sécurité les plus élevés au monde

Le Maroc affiche une forte immunité face au terrorisme. L’édition 2023 de l’Indice mondial du terrorisme, compilé par l’Institut pour l’économie et la paix, montre que le Royaume est classé 83e dans la catégorie des pays les plus épargnés des actes terroristes, progressant ainsi de sept places par rapport à 2022, où il s’était hissé à la 76e place. Avec un score de 0,757, le Maroc affiche l’un des niveaux de sécurité antiterroriste les plus élevés au monde.

Al Bayane

Des milliers de têtes de cheptel arrivent aux ports du Maroc

Les autorités agricoles régionales de Casablanca- Settat ont annoncé, samedi, l’importation d’un effectif global de 7.048 têtes de cheptel destinées à l’abattage dont 6.448 têtes de bovins et 600 têtes d’ovins par 10 importateurs, de provenance de l’Es- pagne et de l’Amérique Latine. Au cours du mois de mars 2023, un effectif total de 5.129 têtes a été importé dont 4.529 têtes de bovins et 600 têtes d’ovins contre 1.919 têtes de bovins importées au cours du mois de février 2023. Par ailleurs, un total de 2.800 têtes de bovins sont arrivés au port de Jorf Lasfar en provenance du Brésil et ce dans le cadre de l’approvisionnement du marché national en viandes rouges.

L’Opinion

Racisme envers les Lions de l’Atlas : la direction de l’hôtel s’excuse

Des employés de l’hôtel où loge l’équipe nationale, Eurostars Tower à Madrid, ont publié sur leurs réseaux sociaux des propos racistes et islamophobes visant leurs hôtes marocains et leurs pratiques religieuses. Les captures d’écran de ces publications ont largement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant l’indignation des internautes marocains et poussant la direction de l’hôtel à réagir. «Nous souhaitons tout d’abord présenter nos excuses à tous ceux qui ont été offensés par ce qui s’est passé», écrit la direction de l’hôtel dans un communiqué. Compte tenu de la gravité de l’affaire, l’hôtel Eurostars Tower Madrid a condamné fermement ces actes et a annoncé qu’il portera l’affaire auprès de la police.

Bayane Al Yaoum

Caméras de surveillance : le PPS interpelle l’Intérieur

Le chef du groupe du Parti du Progrès et du Socialisme à la Chambre des Représentants, Rachid Hammouni, a adressé une question écrite au ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit autour des «défis liés à l’usage des systèmes de surveillance dans les espaces publiques». Si Hammouni admet que les caméras jouent un rôle clé dans la lutte contre le crime, il estime que leur installation en nombre posent deux défis : le coût élevé de l’entretien et le respect de la vie privée des citoyens.