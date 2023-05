ONEE : une réforme profonde dans le pipe, travailleurs temporaires et contractuels : fini la loi du silence?, Leïla Benali : le secteur minier peut faire mieux…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 23 mai 2023:

L’Économiste

ONEE : une réforme profonde dans le pipe

La rallonge budgétaire de 10 milliards de DH, décidée et présentée devant les commissions des finances du Parlement jeudi dernier, continue de faire des vagues. Devant les parlementaires, Fouzi Lekjaâ a expliqué les dessous de cette intervention de 4 milliards de DH dans les comptes de l’Office contre 5 milliards de DH l’année dernière. II s’agit de lui permettre de sortir d’une situation financière critique. Toutefois, ces deux interventions ne suffisent pas. Mais au-delà, restent les problèmes liés à la production et au transport de l’électricité par l’ONEE. En attendant, un travail dans ce sens est mené dans une commission thématique, présidée par le chef du gouvernement. L’idée est de disposer d’une vision claire qui doit faire l’objet de contrats-programmes avec l’ONEE. Pour l’heure, cette vision est attendue avant d’effectuer les choix nécessaires.

Les Inspirations Éco

Travailleurs temporaires et contractuels : fini la loi du silence?

La non-assurance des travailleurs temporaires et contractuels dans les collectivités territoriales est un problème récurrent qui met en danger la sécurité des travailleurs. Malgré l’obligation légale de souscrire une police d’assurance, de nombreux secteurs, tels que le BTP et l’agriculture, sont touchés par cette situation. Dans la circulaire n°D-3531 du 18 mai 2023 émise par le ministère de l’Intérieur et les mesures à prendre pour remédier à la non-assurance des travailleurs temporaires et contractuels, le ministre de l’Intérieur rappelle l’obligation légale de souscrire une police d’assurance, mais cette situation complexe nécessite une approche globale impliquant tous les acteurs de la prévention. Dans la circulaire mentionnée plus haut, le département de l’intérieur rappelle l’importance de respecter la loi numéro 12-18, qui oblige les collectivités territoriales à assurer les travailleurs temporaires et contractuels contre les risques d’accidents du travail.

Le Matin

Leïla Benali : le secteur minier peut faire mieux

Avec un chiffre d’affaires de 100 milliards de dirhams, le secteur minier peut aller encore plus loin. Représentant 26% des exportations nationales, ce secteur est en mesure de prendre plus de poids dans l’économie marocaine s’il est valorisé, d’après la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leïla Benali, qui rappelle lors de la séance hebdomadaire des questions orales que sur les 40 millions de tonnes de production mondiale de matières minières, 38 millions proviennent de la filière phosphatière.

L’Opinion

Voiture à hydrogène : de nombreux défis à relever avant la commercialisation

Au Palais Royal de Rabat, le jeune entrepreneur Faouzi Annajah a présenté à SM le Roi Mohammed VI son modèle de voiture NamX. Il s’agit d’un HUV (Hydrogen Utility Vehicule), c’est-à-dire une voiture qui utilise l’hydrogène comme énergie de propulsion. Porteuse d’espoir, la voiture à hydrogène suscite depuis quelques années un vif débat dans le secteur automobile. La NamX de Faouzi Annajah présente un avantage de taille par rapport à la concurrence : son autonomie. Selon le site de la marque automobile, la voiture aurait une autonomie de 800 kilomètres, grâce à son double réservoir d’hydrogène. En plus du réservoir fixe, un réservoir amovible composé de 6 capsules d’hydrogène permet de s’approvisionner facilement en hydrogène. C’est beaucoup plus qu’ une Tesla Model S et son autonomie de 600 kilomètres. De plus, les recherches sur les utilisations de l’hydrogène ne sont qu’à leur début. Une chose est sûre : ce gaz jouera un rôle important dans la transition énergétique mondiale et la décarbonation de plusieurs secteurs, dont l’agriculture, l’industrie lourde et le transport.

Maroc Le Jour

Énergies renouvelables : le Maroc appelé à partager son expérience réussie

« Le Maroc a vu grand en capitalisant sur les énergies renouvelables pour développer son économie », a relevé, à Charm el-Cheikh, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, lors d’une conférence de presse, en marge des assemblées annuelles de la BAD qui se tiennent jusqu’au 26 mai à Charm el-Cheikh en Egypte, sous le thème « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique ». Et de poursuivre : « L’expérience réussie du Maroc au niveau du complexe Noor Ouarzazate, l’un des plus grands parcs solaires au monde, permettra à la BAD de lancer des projets similaires en Afrique, dans le cadre du projet ‘Desert to Power’ qui vise à fournir de l’énergie à 250 millions de personnes dans les pays qui composent la bande sahélienne en utilisant les sources d’énergie disponible en abondance dans la région ».

Libération

Casablanca : 40 films au 2è Festival international du cinéma indépendant, prévu du 02 au 07 juin prochain

La deuxième édition du Festival international du cinéma indépendant (FICIC) aura lieu du 02 au 07 juin prochain à Casablanca avec la participation de 40 films de différents pays. Les films prenant part à cette édition ont été sélectionnés selon des critères cinématographiques minutieux par un jury de renom, selon les organisateurs. Quelque 12 longs métrages sont en lice dans la compétition officielle. Ces films sont produits par 16 pays, à savoir la France, l’Espagne, l’Allemagne, le Canada, la Géorgie, la Russie, le Portugal, l’Iran, le Qatar, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, la Syrie, le Liban, la Palestine, outre le Maroc pays hôte. Ils vont concourir pour remporter sept prix, en l’occurrence le Grand prix « Anfa d’or » et les prix du jury, de réalisation, du scénario et des meilleurs rôles féminin et masculin, outre le prix spécial du festival.

Al Massae

ANEF: des journées de sensibilisation aux risques des feux de forêts dans plusieurs villes du Royaume

Une journée de sensibilisation aux risques des feux de forêts a été organisée, dans la forêt de Perdicaris à Tanger, à l’initiative de l’Agence nationale des eaux et forêts. Cette initiative, organisée en partenariat avec le ministère de l’Intérieur et la Direction générale de la Protection civile, vise à sensibiliser divers publics aux risques des feux de forêts, notamment les habitants des villages et douars limitrophes, les agriculteurs ayant des terres adjacentes aux forêts, les cultivateurs des oasis, les associations des chasseurs et les exploitants du domaine forestier, ainsi que les campeurs, « pique-niqueurs » et randonneurs de forêts. Une journée de sensibilisation aux risques des feux de forêts a également été organisée dans les communes de Tamanar et d’Aït Daoud, dans la province d’Essaouira, à l’initiative de la Direction provinciale de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts.