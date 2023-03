La revue de presse du lundi 27 mars

Une nouvelle segmentation de l’offre touristique, consommation: hausse ramadanesque des prix des denrées alimentaires, mobilité durable: entre enjeu climatique et opportunités économiques…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 27 mars 2023:

L’Économiste

Une nouvelle segmentation de l’offre touristique

Intervenant lors d’une conférence organisée par « La Vie Éco », le directeur général de l’ Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir, a indiqué que les objectifs de la feuille de route stratégique du tourisme 2023-2026 sont tout à fait atteignables, du fait de l’exceptionnalité de la destination Maroc. «Si nous avons nommé la nouvelle campagne de l’ONMT « Maroc, terre de lumière”, ce n’est pas un hasard. Dans nos différents spots nous n’avons pas mis en avant les paysages ou les stations balnéaires, mais l’authenticité du royaume et des Marocains», explique-t-il. «Nous créons une expérience unique où le touriste ne vient pas seulement découvrir des monuments historiques ou des paysages, mais vient partager un mode de vie», ajoute-t-il. Il s’agira également de profiter du «momentum» de la conjoncture mondiale. Pour l’instant, le Maroc capte seulement 1,20 de la demande internationale.

Les Inspirations Éco

Consommation: hausse ramadanesque des prix des denrées alimentaires

Faire ses courses pendant le mois de Ramadan relève d’une véritable torture psychologique pour de nombreux ménages. Aujourd’hui, ces juteux fruits rouges sont proposés aux consommateurs à 15 DH, soit près du double en l’espace d’une semaine. Les viandes ne sont pas en reste, puisque le kilogramme de poulet est passé de 18 DH à 34 DH, en seulement quelques jours au niveau des grandes surfaces. C’est encore plus cher dans les boucheries de quartier qui affichent jusqu’à 38 DH pour la volaille. Selon les spécialistes, il n’ y a rien de surprenant dans cette flambée des prix au début du mois sacré ou souvent on constate une demande accrue pour certains produits, tels que les aliments et les boissons…

L’Opinion

Mobilité durable: entre enjeu climatique et opportunités économiques!

La synthèse du sixième rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) a été publiée il y a quelques jours, sonnant ainsi pour la énième fois l’alarme sur la gravité de la situation climatique et la nécessité d’une action rapide et coordonnée. S’il fallait identifier un seul chantier au niveau national dont l’activation serait en phase avec les injonctions de redoublement d’efforts du GIEC, ce serait bien celui de la décarbonation des transports. Générant une bonne part des gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique du Royaume, le secteur du transport peine encore à entamer sa transition et continue ainsi à impacter le climat, la santé des Marocains et l’économie nationale…

Al Bayane

Genève: Le CDH adopte le rapport d’examen périodique universel du Maroc

Le Conseil des droits de l’Homme (CDH) a adopté à Genève, le rapport d’examen périodique universel (EPU) du Maroc, au titre de son quatrième cycle. Cette adoption, qui intervient dans le cadre des travaux de la 52ème session du CDH, vient couronner les efforts accomplis par le Maroc en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’homme, mais également son interaction positive avec les mécanismes onusiens des droits de l’homme. Au cours de son examen, le Maroc a reçu 306 recommandations, émanant de plus de 120 délégations et a interagi avec l’ensemble des délégations représentant tous les continents, indique un communiqué de la délégation marocaine.

Libération

Le quotidien péruvien La Razon épingle les incohérences de la diplomatie du Pérou à l’égard du Maroc

Le quotidien La Razon, un grand tirage de la presse écrite péruvienne, a épinglé les incohérences de la diplomatie du Pérou à l’égard du Maroc après avoir hypothéqué ses valeurs et principes traditionnels au profit des intérêts du Forum de Sao Paolo. Rappelant la « forte amitié qui a uni les deux pays jusqu’à récemment », La Razon déplore la décision du président déchu, Pedro Castillo, de reconnaître la pseudo-rasd, critiquant l’attitude de ses « hommes de main, dont Manuel Rodríguez Cuadros, Óscar Maúrtua et César Landa, qui ont terni l’image du Pérou et l’ont isolé, en obéissant aux intérêts du Forum de Sao Paulo et imposant leur idéologie personnelle au ministère des affaires étrangères, sans tenir compte de sa politique étrangère traditionnelle, de ses valeurs et de ses principes ».

Al Ahdath almaghribia

Le Maroc refuse de mettre fin à la peine de mort

Le Maroc ne veut pas encore abolir la peine de mort en droit, tel que réclamé par des associations des droits de l’homme. Lors des travaux de la 52ème session du Conseil des droits de l’Homme (CDH) relevant de l’ONU, le Maroc a indiqué avoir pris connaissance de 37 recommandations partiellement acceptables dans leur principe et leur finalité. Ces recommandations concernent des questions faisant l’objet d’un débat national telles que l’adhésion au statut de Rome de la Cour pénale internationale, dont l’objectif a été consacré par la Constitution, ainsi que celles relatives à la peine de mort conformément au moratoire effectif sur l’exécution de la peine capitale depuis 1993. Le Maroc a estimé que son refus de prendre des mesures immédiates sur ces deux sujets repose sur la nécessité de respecter les résultats des débats engagés et les dimensions politiques et sociales y afférentes.

Le Matin

Éducation nationale : le ministère et les syndicats posent les jalons de leur dialogue social

Le dialogue social dans le secteur de l’enseignement vient de marquer une avancée significative. La réunion tenue vendredi dernier entre le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports et quatre syndicats les plus représentatifs du secteur a en effet permis d’adopter un agenda clair quant au traitement des points en suspens. L’élément phare de cet agenda sera l’annonce, le 25 avril, du contenu du nouveau statut du corps enseignant.