Le chèque-vacances : l’année prochaine, « inchallah! », le Rassemblement national des indépendants prépare activement les élections de 2026, agriculture : le défi de la résilience face aux aléas climatiques…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 22 mai 2023:

L’Économiste

Le chèque-vacances : l’année prochaine, « inchallah! »

Le chèque-vacances ne serait pas tombé aux oubliettes. Du moins, c’est ce que laisse croire l’intervention de Fatim-Zahra Amor, ministre du Tourisme, lors de l’émission télé “Confidences de presse”. “C’est un sujet sur lequel nous travaillons, effectivement, depuis un moment. Nous sommes vraiment à la dernière ligne droite et nous espérons qu’il va voir le jour à la prochaine loi de finances. C’était vraiment des blocages techniques qui sont en train d’être levés. Je pense que nous réussirons à les faire passer l’année prochaine», a-t-elle insisté. La mesure porte sur l’exonération fiscale des “avantages et primes accordés aux salariés sous forme de chèques tourisme”. Le chèque-vacances est destiné à donner une nouvelle impulsion au secteur et à injecter dans l’économie formelle les dépenses de vacances effectuées dans l’informel.

Les Inspirations Éco

Diversification des sources de financement : le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement encourage les fonds thématiques

Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour sélectionner des sociétés de gestion en vue de créer et gérer des fonds sectoriels ou thématiques destinés à renforcer l’offre de financement en fonds propres et quasi-fonds propres en faveur des entreprises marocaines. Cette initiative est une étape importante dans le développement du marché des capitaux marocains et dans la diversification des sources de financement pour les entreprises. Cette approche permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille et de cibler des entreprises qui ont des perspectives de croissance prometteuses.

Le Matin

Le Rassemblement national des indépendants prépare activement les élections de 2026

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) affûte déjà ses armes pour les élections de 2026. Dans le cadre de sa caravane régionale baptisée la voie du développement, le parti a fait escale à Béni Mellal, le weekend dernier. L’objectif est, d’une part, de recueillir toutes les informations sur la région et, d’autre part, de mobiliser les élus pour plus d’engagement et de performance tout en plaçant l’intérêt du citoyen au centre des préoccupations. L’exercice n’est pas évident, puisque le Maroc fait face à de multiples défis et à leur tête l’inflation qui impacte négativement le pouvoir d’achat des citoyens.

L’Opinion

Agriculture : le défi de la résilience face aux aléas climatiques

Malgré un ciel peu généreux, la campagne céréalière de cette année est supérieure à celle précédente avec une récolte de 55 millions de quintaux. Un chiffre en deçà des attentes, mais du moins rassurant, annoncé par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, lors du Conseil des ministres. Étant donné la gravité de la situation, le gouvernement se voit, néanmoins, obligé d’intervenir de façon plus conséquente afin de soutenir la production nationale dans un contexte de sécheresse qui semble devenir structurelle. Raison pour laquelle 10 milliards de dirhams (MMDH) ont été débloqués pour accompagner les agriculteurs et augmenter leur capacité de résilience. Une nécessité urgente pour stabiliser les marchés et, surtout, soutenir l’offre exportable marocaine, menacée par les aléas climatiques. D’où le défi de la résilience des exportateurs marocains qui ont besoin de la technologie étrangère. Ce que des pays comme le Royaume-Uni sont disposés à partager.

Maroc Le Jour

Maroc-Portugal : créer de nouvelles synergies

Les entreprises marocaines et portugaises sont animées d’une réelle volonté de créer de nouvelles synergies pour aller de l’avant dans leur coopération économique, a souligné le président du Conseil d’affaires Maroc-Portugal, Karim Amor. Dans une déclaration à la MAP, Amor a mis en avant la capacité « énorme » des entreprises marocaines et portugaises de collaborer conjointement, en profitant notamment des complémentarités de leurs économies respectives, à même de favoriser, dans les deux pays, la montée en gamme économique et la création d’emplois. « Nous avons été impressionnés par la mobilisation du tissu entrepreneurial marocain lors du Forum économique Portugal-Maroc’’, qui a été organisé vendredi dernier à Lisbonne, en marge de la 14-ème Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Portugal, a dit le président du Conseil d’affaires, se réjouissant également de la présence en masse des entreprises portugaises.

Libération

Côte d’Ivoire/Maroc : la région de Dakhla Oued Eddahab fait la promotion de ses potentialités en matière de développement et d’opportunités d’investissement

La Région de Dakhla Oued Eddahab a organisé,à Abidjan, une rencontre dédiée à l’exposition de ses énormes potentialités en matière de développement et d’opportunités d’investissement devant un parterre d’opérateurs économiques ivoiriens. Cette opération promotionnelle a eu lieu dans le cadre de la tournée économique organisée dans la capitale économique de la Côte d’Ivoire par la région de Dakhla Oued Eddahhab, en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Ambassade du Maroc à Abidjan. La Tournée économique dans la ville d’Abidjan a constitué une occasion pour la promotion de la région de Dakhla Oued Eddahab, à travers la mise en exergue de ses atouts économiques et la mise en avant d’une région marocaine à même d’abriter de grands projets d’investissements étrangers.

Al Ahdath almaghribia

Akhannouch : Le gouvernement travaille avec dévouement malgré les discours discréditant son action

Aziz Akhannouch, chef du gouvernement et président du RNI, a affirmé que le gouvernement a travaillé, pendant plus d’un an et demi, dans des conditions qui n’étaient pas faciles, soulignant avoir affronté de nombreux défis avec courage et expliqué au citoyen les objectifs visés et les solutions appropriées proposées pour les atteindre. S’exprimant lors d’un meeting régional dans la région de Béni Mellal-Khénifra, Akhannouch a indiqué que le gouvernement « travaille avec dévouement malgré les circonstances difficiles, et tient à soutenir les investissements et gagner la confiance de toutes les organisations financières internationales, mais aussi à développer le secteur agricole, en raison de son importance pour attirer les investissements, et à offrir des opportunités d’emploi à la jeunesse marocaine ». Il a en outre ajouté que le gouvernement travaille sans relâche, malgré certains discours tenus par certaines parties pour dénigrer son action.