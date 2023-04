Dans une analyse, le Haut-Commissariat au Plan se penche sur l’origine de l’inflation et tente de fournir une explication à la hausse vertigineuse des prix, souligne le Matin; le virement instantané, c’est pour bientôt, rassure l’Economiste; les secteurs du commerce et de la construction, les grands pourvoyeurs d’emplois dans la région Casa-Settat et les instituts africains de théâtre en conclave à Rabat. Quelques titres de la presse marocaine ce jeudi 27 avril:

La folle montée des valeurs unitaires des importations en 2022 à l’origine de la spirale inflationniste au Maroc

Analyse édifiante du Haut-Commissariat au Plan sur l’évolution des indices des valeurs unitaires (IVU) des importations et exportations sur la période 2020-2022. Les variations ainsi observées viennent expliquer l’origine de l’inflation importée et qui a automatiquement contaminé une bonne partie de l’offre sur le marché local, l’inscrivant dans une spirale inflationniste infernale. Les IVU ont ainsi augmenté de 10,3% pour les importations et de 13,2% pour les exportations en 2021. Cette montée en flèche s’est poursuivie en 2022, atteignant plus de 25% en glissement annuel pour les importations et plus de 21,2% pour les exportations, avec un pic spectaculaire au deuxième trimestre, soit 30,2% pour les premières et 28% pour les secondes.

Virement instantané: le déploiement généralisé sous peu

C’est une bonne nouvelle qu’attendent beaucoup d’usagers: le virement instantané. Selon plusieurs sources bancaires, les différentes phases d’implémentation du chantier sont finalisées et les premières offres devraient être proposées sous peu. La technique du virement instantané, qui fait partie du processus de modernisation du système de compensation nationale, devrait donc être déployée à l’ensemble du système bancaire évitant à la clientèle les désagréments de l’application des dates de valeur. Ce chantier qui a connu la participation de différents acteurs, à savoir Bank Al-Maghrib, les banques ainsi que le Groupement pour un système interbancaire marocain de télécompensation (GSIMT) a pour objectif premier de démocratiser la digitalisation du système bancaire. Pour le rendre efficace, il fallait procéder à la modernisation du système de compensation interbancaire le transformant en une chaîne de traitement en ligne.

Casa-Settat: commerce et construction, pourvoyeurs majeurs d’emplois

La région Casa-Settat comptait en 2020 quelque 114.726 entreprises personnes morales actives (EPMA), soit 38,7% au niveau national, générant un chiffre d’affaires de 941,7 milliards de DH, soit 58,8% au niveau national. C’est ce que révèle un rapport de l’Observatoire marocain de la TPME (année 2023). Ce rapport, intitulé «Étude sur le tissu entrepreneurial – Région de Casablanca-Settat», indique que le chiffre d’affaires à l’export des EPMA s’est élevé pour la même année à 144,7 milliards de DH, représentant près de la moitié (49.2%) du chiffre d’affaires au niveau national. Pour ce qui est des activités « commerce », “réparation d’automobiles et de motocycles” et “industrie manufacturière”, elles génèrent près de 62% du chiffre d’affaires global. En ce qui concerne les emplois déclarés à la CNSS, les analyses dévoilent que la région Casa-Settat a généré près de 1,6 million d’emplois en 2021, soit une hausse de près de 6% par rapport à l’année 2020.

Mise en œuvre du caractère officiel de l’amazighe: l’IRCAM et Barid Al Maghrib scellent une convention de partenariat

L’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) et le Groupe Barid Al Maghrib ont signé une convention de partenariat qui fixe la teneur et les modalités de la coopération entre les deux institutions dans le but d’intégrer la langue amazighe au sein du Groupe Barid Al-Maghrib. Signée par le recteur de l’IRCAM, Ahmed Boukous, et le directeur général de Barid Al Maghrib, Amin Benjelloun Touimi, cette convention couvre les domaines de la traduction, de la formation, de la communication et de la documentation. S’exprimant à cette occasion, Boukous a indiqué que cette convention vise à intégrer la langue amazighe pour être utilisée dans les services et administrations relevant de Barid Al Maghrib, notant que l’intégration de l’amazighe au sein de nombreux établissements publics commence à porter ses fruits.

La coopération entre les instituts africains de théâtre en débat à Rabat

« La dynamique de coopération entre les instituts de théâtre dans le continent africain » a été au centre d’une rencontre organisée à l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC) de Rabat, dans le cadre de la première édition du Festival du théâtre africain qui se poursuit jusqu’au 30 avril. Cette rencontre a été l’occasion de discuter des opportunités de coopération entre les écoles de théâtre dans le continent africain, en tant que composante indispensable de la structure du marché africain de théâtre. Il s’agit aussi de mettre en valeur la contribution des dramaturges aux politiques de développement culturel au sein du continent et à la modernisation d’un certain nombre d’espaces de culture, dont les écoles de théâtre.