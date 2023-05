Lecture et compréhension : six élèves sur dix n’ont aucun niveau!, contrôle fiscal : un accord plutôt qu’un bras de fer, petite baisse des prix du poulet : les explications des professionnels…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 18 mai 2023:

L’Économiste

Lecture et compréhension : six élèves sur dix n’ont aucun niveau!

Pas vraiment de surprise dans les résultats de la dernière édition de l’enquête internationale PIRLS, évaluant et comparant les résultats des élèves de 4è année du primaire en lecture et compréhension. Les scores des écoliers marocains font toujours partie des plus faibles à l’international. Et comme d’habitude, le Maroc se classe en queue de peloton, en se plaçant 56è sur 57 pays. La première place est revenue à Singapour. Difficile de s’attendre à un miracle après les résultats 2016 de l’étude reconduite tous les cinq ans, presque tout aussi catastrophiques. La part des élèves n’atteignant même pas le seuil bas de l’enquête (400 points) est de 59%. Six sur dix n’ont, pour ainsi dire, aucun niveau, aucune maîtrise des compétences de base en lecture et compréhension. Un véritable désaveu pour toutes les stratégies lancées jusqu’à aujourd’ hui.

Les Inspirations Éco

Contrôle fiscal : un accord plutôt qu’un bras de fer!

Dans neuf cas sur dix, le contrôle fiscal se solde désormais par une transaction, les fameux accords amiables. Que la vérification de la comptabilité concerne une PME, qui, au sens du fisc regroupe les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions de dirhams ou une grande structure, les chefs d’entreprise préfèrent transiger plutôt que de se lancer dans la contestation d’un redressement fiscal à l’issue incertaine et surtout, anxiogène. Pour le contribuable comme pour l’administration fiscale, ces accords sont «gagnant-gagnant», selon la formule consacrée. Cette formule permet de solder l’opération moyennant une décote (parfois une grosse) sur le montant des rappels d’impôts et au fisc, d’accélérer les rentrées au Trésor en plus du climat d’apaisement qu’ils installent dans les relations avec les entreprises, «à condition que les chefs de redressement soient fondés», complète un fiscaliste.

Le Matin

Petite baisse des prix du poulet : les explications des professionnels

Le prix du poulet a enfin commencé à baisser. Après avoir frôlé la barre des 30 DH, le kilo coûte entre 22 et 24 DH aujourd’hui. D’après les professionnels du secteur, cette baisse s’explique par la reprise d’activité de certains producteurs qui étaient à l’arrêt, ce qui a permis de répondre à la forte demande. « Les prix obéissent à la loi de l’offre et de la demande », explique Chaouki Jirari, directeur de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISAM), joint par «Le Matin». Même son de cloche auprès de Saïd Janah, secrétaire général de l’Association nationale des producteurs de poulet de chair. «Malgré la hausse des prix, la demande est toujours très forte, étant donné que le poulet reste tout de même plus abordable que le poisson et la viande rouge. En revanche, l’offre a baissé dernièrement, car de nombreux producteurs étaient à l’arrêt. D’autres ont réduit leurs capacités”, a-t-il souligné.

L’Opinion

Charte de l’investissement : haro sur les freins bureaucratiques

Afin d’inciter le secteur privé à investir plus et se charger de la moitié de l’investissement global à l’horizon 2026, le gouvernement place tous ses espoirs dans la Charte de l’Investissement. Nombreux sont ceux qui y voient une formule magique. Or, ce n’est pas l’avis du Conseiller parlementaire du Parti de l’Istiqlal, Lahcen Haddad, qui pense que les primes territoriales mises en place par la Charte ne suffisent pas pour convaincre certains investisseurs à aller investir dans des régions éloignées, bien qu’elles soient promises à un avenir ambitieux. Face au ministre de tutelle, Mohcine Jazouli, qui a rendu compte de ce chantier devant les membres de la deuxième Chambre, le Conseiller istiqlalien a soulevé la question de la corruption et les complications procédurales qui font que plusieurs projets sont condamnés à des blocages mystérieux et injustifiés. D’où la nécessité d’une plateforme centralisée de suivi des projets bénéficiaires, promise par Mohcine Jazouli.

Maroc Le Jour

Lancement de U-Report Morocco, une plateforme d’engagement numérique des jeunes

Une plateforme d’engagement numérique des jeunes, baptisée U-Report Morocco, a été lancée, à la maison des jeunes El Harhoura, à l’initiative d’un partenariat entre l’Unicef et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Développée par l’Unicef et utilisée par plus de 29 millions d’enfants et de jeunes dans plus de 90 pays, cette plate-forme sociale permettra aux jeunes de 14 à 25 ans de s’exprimer et de partager leurs points de vue sur les sujets qui les concernent, eux et leurs communautés. A cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que son département est engagé en faveur de l’implication des jeunes dans tous les domaines, en ce sens qu’ils sont perçus comme une force de proposition auprès des décideurs.

Libération

Oriental : plus de 1.580 entreprises créées au premier trimestre 2023

Un total de 1.588 nouvelles entreprises ont été créées au niveau de la région de l’Oriental durant le premier trimestre de l’année en cours (T1-2023), selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Ces entreprises se répartissent sur les personnes morales avec 596 entreprises et les personnes physiques (992), précise l’OMPIC dans son tableau de bord général. Ainsi, la province de Nador s’est taillée la part du lion avec 774 nouvelles entreprises, suivie d’Oujda (404), Berkane (191), Guercif (66), Driouch (64), Taourirt (63) et Bouarfa (26), indique-t-on.