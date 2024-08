PLF 2025: priorité aux réformes structurelles ; Restaurateurs et cafetiers dans la tourmente ; Réseau électrique intelligent ; Vaccination contre la rougeole: l’urgence face à la montée des cas ; PLF 2025: la décompensation sera maintenue ; IDE: l’immobilier est éternel ! ; Taux de défaut record des ménages ; Des présidents de communes sous la sellette ; Le ministère de l’Intérieur en lutte contre les puits clandestins… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

L’Economiste

PLF 2025: priorité aux réformes structurelles

En plus de la redynamisation de l’investissement et la poursuite du déploiement des fondements de l’Etat social, le gouvernement s’engage également à finaliser l’implémentation des grandes réformes structurelles. C’est l’un des principaux axes de la note de cadrage adressée par le chef du gouvernement aux différents départements ministériels. Dans cette dynamique de réformes, certains chantiers sont prioritaires. C’est le cas notamment de “la poursuite de la mise en œuvre de la refonte du secteur des entreprises et établissements publics”. Cela s’accompagne de l’activation du rôle de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat. L’objectif est de procéder à «la restructuration du portefeuille public et l’amélioration de sa gestion, parallèlement aux réformes lancées dans le secteur économique».

Restaurateurs et cafetiers dans la tourmente

Malmenés par la flambée des prix, les propriétaires de cafés et restaurants n’en peuvent plus. Viande rouge, beurre, café, huile d’olive, carburant…, la hausse des coûts est “insupportable. Les professionnels du secteur, qui évoquent des fermetures et des pertes d’emplois, viennent d’adresser un courrier au Conseil de la concurrence. D’autres seront envoyés aux ministères des Finances et de l’Industrie et du Commerce. Obligés de relever leurs tarifs, beaucoup se retrouvent face à un véritable dilemme.

L’Opinion

Réseau électrique intelligent: le Maroc est-il prêt à franchir le pas?

La consommation électrique au Maroc atteint son pic au mois d’août. Cette situation met le réseau électrique national sous pression, nécessitant un équilibre délicat entre la forte augmentation de la consommation et la production. Jongler avec une multitude de variables, telles que l’intensité du vent et du soleil, les variations de la demande, l’auto- production, et les limitations du réseau de transport, constitue un défi presque insurmontable. Pour résoudre cette équation, le recours à des technologies avancées dotées d’une grande puissance de calcul constitue une approche pertinente. C’est ce qu’on appelle le réseau électrique intelligent, ou Smart Grid, utilisant des technologies comme l’IA pour optimiser la production, la distribution et la consommation d’énergie électrique.

Vaccination contre la rougeole: l’urgence face à la montée des cas

Jamais la rougeole n’a suscité autant d’inquiétudes parmi les Marocains. Près de cinq mois après l’alerte du ministère de la Santé concernant l’émergence de nouveaux cas d’infection dans notre pays, la rougeole continue de provoquer des décès chez de nombreux enfants, alimentant l’inquiétude des parents et de la société civile. A Chichaoua, située à près de 80 km au Sud de Marrakech, la maladie a fait au moins sept décès d’enfants, le dernier remontant au weekend dernier. Si le ministère de la Santé n’a pas encore réagi à cette situation inquiétante, la société civile a mis en garde contre la propagation à grande échelle de cette maladie et a appelé à une mobilisation massive pour accélérer les campagnes de vaccination, assurer la distribution de médicaments aux personnes infectées, et faciliter l’accès aux soins pour les habitants des zones reculées afin d’éviter que cette maladie fasse des victimes supplémentaires.

Les Inspirations éco

PLF 2025: la décompensation sera maintenue

Le gouvernement va poursuivre sa dynamique de décompensation en 2025, ou dans le meilleur des cas, maintenir la situation actuelle. C’est ce qu’on peut déduire à la lecture des grandes lignes de la note d’orientation pour le projet de Loi de finances 2025. En effet, il y est indiqué que «le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des mesures visant à préserver le pouvoir d’achat des citoyens à travers le soutien aux biens et aux services essentiels, tels que le gaz butane, le sucre et la farine de blé tendre». Sauf que, malgré l’inflation et la flambée de certains de ces produits sur les marchés nationaux et internationaux, l’enveloppe prévue pour le budget de la compensation ne gonfle pas du tout. Au contraire, le montant fait du sur place, voire s’inscrit en très légère baisse. «Une allocation de 16,5 MMDH [est] destinée à la Caisse de compensation», selon la note d’orientation du PLF 2025.

IDE: l’immobilier est éternel !

Depuis 2008, le secteur immobilier est en effet celui qui capte le plus de flux d’investissements directs étrangers dans le Royaume derrière l’industrie. Entre 2008 et 2023, l’immobilier a drainé, en moyenne annuelle, 8 milliards de dirhams d’IDE avec une régularité qui détonne d’autant plus que certains promoteurs étaient au bord de l’abîme en raison de l’accumulation des invendus. Et cette dynamique n’est pas loin de s’arrêter. Avec 5,9 milliards de DH en 2023, soit 53% de flux nets des IDE, l’immobilier est même passé à la plus haute marche du podium, révèle l’Office des changes. Les deux autres places reviennent au secteur des transports et entreposage (18%, médaillé d’argent) et aux activités financières qui décrochent la médaille de bronze. La part de ces trois secteurs dans le total des flux nets des IDE s’établit à 84,7% l’an dernier.

Taux de défaut record des ménages: le réveil douloureux du secteur bancaire

Le projet d’achat immobilier ou de consommation pourrait bien être compromis dans les semaines à venir. Avec la hausse inquiétante du taux de défaut des ménages, les banques n’auront d’autre choix que de revoir leurs conditions d’octroi de crédit. Au Maroc, le secteur bancaire fait face à une situation préoccupante : le taux de défaut des ménages, qui reflète leur incapacité à rembourser leurs crédits, a atteint un niveau record de 10,2% en 2023, selon le dernier Rapport annuel sur la stabilité financière de Bank Al-Maghrib. Une augmentation inquiétante de 6,5% par rapport à l’année précédente. Une dégradation qui cache en réalité des disparités selon le type de crédit. Le rapport souligne des écarts significatifs en termes de taux de défaut selon qu’il s’agisse de prêts à la consommation ou de crédits immobiliers.

Al Akhbar

Akhannouch exhorte les ministres à la rationalisation des dépenses

Le Chef du gouvernement, Aziz, Akhannouch, a adressé une note aux ministres au sujet de l’élaboration du projet de loi de finances 2025, contenant les priorités du projet, tout en les exhortant à rationaliser les dépenses, à travers la réduction du budget alloué aux études, voyages, hôtels de luxe, fêtes, séminaires, conférences et à l’acquisition de voitures. S’agissant des dépenses du personnel, Akhannouch a insisté sur l’importance de limiter les propositions aux besoins nécessaires pour assurer la mise en œuvre des chantiers structurants engagés, et la fourniture de services sous les meilleurs auspices aux citoyens. Dans ce cadre, il a appelé à l’optimisation de la gestion des ressources humaines disponibles, notamment par le biais de la formation et de la répartition équilibrée aux niveaux central et régional.

Al Ahdath almaghribia

Des présidents de communes sous la sellette

Au moment où le ministère de l’Intérieur publie un rapport selon lequel le nombre de poursuites judiciaires contre les membres des conseils communaux a atteint 137 élus, certains présidents de communes dans différentes régions du Royaume se sentent visés, dans l’attente des résultats des missions d’audit menées par l’Inspection générale de l’administration territoriale, qui pourraient révéler leur implication dans des infractions et des violations graves quitte à les faire traduire en justice. L’Inspection générale de l’administration territoriale agit en réponse à de multiples demandes émanant de services centraux, d’élus, d’associations de la société civile et de citoyens pour effectuer des inspections et des audits dans les collectivités territoriales sur la base d’informations préliminaires qui pointent des abus. Selon les données récoltées par le journal, les inspections ont révélé qu’un certain nombre de présidents de communes et leurs délégués ont commis des infractions graves liées à l’urbanisme, au BTP, au budget, aux terres collectives, à l’octroi d’autorisations illégales et à la mauvaise gestion des services des communes et de leurs revenus.

Assabah

Le ministère de l’Intérieur en lutte contre les puits clandestins

Les Walis des régions et les gouverneurs de préfectures et provinces ont donné davantage d’instructions aux autorités pour composer fermement avec les violations des domaines publics hydrauliques et veiller sur les travaux de forage et leur conformité aux lois en vigueur. Depuis le discours Royal de la Fête du Trône, les autorités publiques se sont mobilisées pour lutter contre les formes d’utilisation irrationnelles des ressources hydriques, étant donné que les eaux souterraines font partie des domaines qui ne peuvent être exploités qu’en vertu de la loi. Les agents et les auxiliaires d’autorité ont été invités à vérifier l’application des dispositions du décret n° 2.23.105 relatif au permis de foreur, le respect des conditions, procédures et méthodes d’exercice de la profession et la déclaration de forage.