E-paiment: une stratégie nationale dans le pipe ; 250 M$ pour la gestion des déchets solides ; Gazoduc Nigéria-Maroc : l’acquisition foncière entamée ; Les étudiants en médecine rejettent l’offre du gouvernement ; Viande rouge: l’interdiction de l’abattage des vaches n’est pas suffisante… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

Le Matin

Transactions électroniques: une stratégie nationale des paiements arrive

La Banque centrale entend consolider davantage l’implémentation des moyens de paiement innovants au Maroc. Ainsi, une stratégie nationale des paiements sera mise sur les rails à partir de l’année prochaine. Celle-ci viendra instaurer une gouvernance dédiée au développement de l’écosystème des moyens de paiements électroniques et accélérer l’adoption de ces technologies par les différents acteurs économiques. L’objectif étant de lutter contre l’usage du cash qui demeure très élevé et renforcer la transparence des transactions.

Sidi Ifni: 80 millions de dirhams pour réhabiliter le port historique

À l’occasion du 49e anniversaire de la Marche Verte, la province de Sidi Ifni a connu une journée historique marquée par le lancement de plusieurs projets structurants totalisant 523 millions de dirhams d’investissement. Point d’orgue de cette journée : le lancement du projet de réhabilitation du port de la ville pour un investissement de 80 millions de dirhams porté conjointement par l’Agence nationale des ports et la région de Guelmim-Oued Noun. Cette modernisation majeure vise à redynamiser cette infrastructure maritime stratégique qui a vu ses débarquements de pêche triplés en six ans, passant de 26.713 tonnes en 2018 à 76.145 tonnes en 2022, année record.

Banque mondiale: 250 millions de dollars pour la gestion des déchets solides municipaux au Maroc

La Banque mondiale s’apprête à approuver un financement de 250 millions de dollars en faveur du Maroc pour soutenir la gestion durable des déchets solides municipaux. Le Programme financé vise à renforcer la gouvernance du secteur ainsi que ses performances financières et environnementales, dans un contexte où la production annuelle de déchets solides municipaux s’intensifie, tirée par une urbanisation accrue et des modes de consommation croissants.

Les Inspirations éco

Gazoduc Nigéria-Maroc: le projet amorce la phase d’acquisition des terrains

La NNPC (Nigerian National Petroleum Company Limited) a annoncé que le projet de gazoduc reliant le Nigeria au Maroc est entré dans la phase d’acquisition foncière. Ce projet, estimé à 25 milliards de dollars, prévoit de desservir 13 pays d’Afrique de l’Ouest et en est aux étapes d’évaluation d’impact environnemental et social. Le projet vise une première phase de connexion entre le Nigeria et la Côte d’Ivoire, suivie par des liaisons avec le Sénégal et enfin le Maroc. Une entente multilatérale est attendue d’ici la fin de l’année.

Libération

Lancement du projet d’extension du port de pêche de Laâyoune pour 210 MDH

Le coup d’envoi des travaux d’extension du port de pêche de Laâyoune, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de du schéma directeur portuaire 2030, a été donné, mardi, pour un montant global de 210 millions de dirhams (MDH). Lancé à l’occasion de la célébration du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche verte, ce projet a pour objectif de renforcer le développement socio-économique de la région, à travers l’augmentation de la capacité d’accueil du port de pêche et l’accompagnement du développement des activités de la pêche côtière et artisanale.

Al Haraka

Tourisme : le Maroc sacré « destination la plus accueillante » au WTM de Londres

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a reçu, mardi soir, le prix de la « Destination la plus accueillante » lors des Arab Travel Awards, organisés en marge du World Travel Market (WTM), qui s’est tenu du 5 au 7 novembre à Londres. Cette reconnaissance illustre l’engagement du Maroc en matière d’hospitalité, renforçant son attrait et le positionnement de sa marque sur le marché britannique en tant que destination touristique de premier plan. À l’édition 2024 du WTM, l’ONMT a mis en avant l’offre Maroc à travers un vaste pavillon de 800 m2, une zone de réseautage VIP et des espaces dédiés aux régions à l’honneur cette année, à savoir Marrakech-Safi et Agadir-Souss Massa, deux des destinations les plus prisées par les touristes britanniques.

Le Mouvement populaire à la Chambre des Conseillers pointe le manque d’intérêt pour le secteur de l’artisanat

Mbarek Sebai, président du groupe Mouvement Populaire (MP) à la Chambre des conseillers, s’est dit étonné que le secteur de l’artisanat ne figure pas parmi les priorités du gouvernement. Il a noté que les artisans, dont le nombre est estimé à deux millions et demi, vivent dans une situation sociale et professionnelle difficile. Réagissant à une réponse du secrétaire d’État chargé de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Hassan Al Saadi, le conseiller parlementaire MP a appelé à trouver des solutions qui soutiendraient et suivraient le rythme de l’industrie et des artisans, sur fond de la hausse des prix des matières premières, de la concurrence inégale pour les produits étrangers, du problème de la commercialisation et du manque de formation et d’encadrement.

Bayane Al Yaoum

Projet de loi sur la grève: nécessité d’un consensus autour d’un texte compatible avec l’esprit et la lettre de la Constitution

Le PPS a souligné qu’il continuerait à suivre ce projet de loi au sein et en dehors du Parlement, sur la base des positions politiques et des observations qu’il a formulées au sein de la commission parlementaire concernée. Les contributions du parti visent à améliorer ce projet pour qu’il soit compatible avec l’esprit et le texte de la Constitution, ainsi qu’avec les normes internationales des droits de l’homme. Le bureau politique du parti du Livre a souligné l’importance majeure de tenir un dialogue avec les syndicats afin de parvenir à une formulation de cette loi organique qui soit à la hauteur des aspirations démocratiques et des droits de l’homme du Maroc et des Marocains.

Assabah

Entrepôts clandestins: les stations-service en alerte

Alors que les prix des carburants augmentent depuis les récents conflits internationaux, certains entrepôts clandestins ont profité de l’occasion pour s’emparer d’une partie du marché national en baissant les prix, ce qui a conduit les consommateurs à éviter les stations-service. La Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants de stations-service (FNPCGS) au Maroc a jugé nécessaire d’intervenir pour mettre en place un cadre légal pour réglementer ces entrepôts, qui ont « échappé à tout contrôle légal », dont les propriétaires vendent illicitement des carburants au détail.

Al Massae

Professionnels: la décision d’interdiction de l’abattage des vaches n’est pas suffisante

La décision d’interdire l’abattage des brebis et des vaches, annoncée récemment au parlement par le ministre de l’Agriculture, Ahmed Al Bouari, a suscité une série de réactions mitigées parmi les professionnels de la viande rouge. Certains d’entre eux estiment que le succès du processus d’élevage des troupeaux de bovins et d’ovins ne se limite pas à l’interdiction de l’abattage des femelles, mais nécessite également d’autres mesures d’accompagnement. Dans une déclaration au quotidien, Jawad Mahal, président de la Fédération des vendeurs de viande en gros et en détail, a lié l’aboutissement de cette mesure à la nécessité d’imposer un contrôle strict et minutieux au bétail avant et après l’abattage, en plus d’annuler les changements introduits au niveau de l’estampillage des viandes.