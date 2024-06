Tomate marocaine ; Généralisation de l’AMO ; Arnaques bancaires: Al-Barid Bank rassure ; Les chefs d’entreprise optimistes ; Taxation des plus-values immobilières ; Infrastructure: l’étude de l’autoroute de connexion annulée ; Des millions de tonnes de nourriture à la poubelle ! ; La Chambre des représentants « viole » la Constitution ; Interpellation d’un individu pour des menaces d’enlèvement d’un enfant… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

L’Économiste

Les salariés couverts par les assureurs bientôt à l’AMO

Ce n’est qu’une question de temps avant que les salariés qui disposent d’une couverture médicale auprès des compagnies d’assurances ne basculent à l’Assurance maladie obligatoire (AMO). Un projet de décret est en discussion et le texte ne tarderait pas à intégrer le circuit législatif. L’exclusion a duré près de 20 ans et courtiers et compagnies d’assurances demandent un peu plus de temps! Les enjeux sont de 4 milliards de DH de chiffres d’affaires pour les compagnies d’assurances et de près de 400 millions de DH de commissions pour les courtiers et agents. «Notre secteur va passer par une zone de turbulence surtout les opérateurs qui exercent dans l’assurance maladie. Près de 30% du chiffre d’affaires de certains courtiers et agents risque de disparaître du jour au lendemain», alerte Farid Bensaid, président de la Fédération nationale des agents et courtiers d’assurance au Maroc (FNACAM) lors de la rencontre annuelle des agents et courtiers organisée jeudi à Casablanca.

Tomate marocaine: quel positionnement dans le marché mondial?

La tomate marocaine connaît un succès fulgurant en Europe. Le Royaume a été le 2e fournisseur de l’Union européenne et du marché britannique en 2023. Les importations mondiales des 27 et du Royaume-Uni sont évaluées à 3,1 millions de tonnes de tomates, d’une valeur de 6,6 milliards de dollars. La part des expéditions marocaines vers le vieux continent s’élève à 22%, soit 1,4 milliard de dollars. Sur le marché britannique, le Maroc a exporté un volume de 126.000 tonnes d’une valeur de 198 millions de dollars. Le Brexit a redéfini le marché horticole britannique, offrant des opportunités aux exportateurs étrangers. Les Pays-Bas sont leaders sur le marché britannique, avec une part de marché en volume de 35% en 2023. Le Maroc les suit de près avec 34%, et détrône ainsi l’Espagne, qui arrive en 3e position, suivie de la Turquie et de la France. C’est ce qui ressort d’une analyse de Morocco Foodex, présentée lors de la conférence internationale de la tomate «Morocco Tomato Conference», organisée à Agadir.

Le Matin

Généralisation de l’AMO : les assureurs et les intermédiaires s’inquiètent

Lors de la 8e rencontre annuelle de la Fédération nationale des agents et courtiers du Maroc (FNACAM), la généralisation de l’Assurance maladie obligatoire a été mise en avant, suscitant de vives inquiétudes parmi les compagnies et intermédiaires d’assurance. Cette réforme majeure entraînera un transfert massif de clients des assureurs privés vers la CNSS, remettant en question le modèle d’affaires de nombreux courtiers et assureurs. Pas moins de 4 milliards de DH de primes vont donc disparaître pour le secteur, sans oublier la problématique des emplois dédiés à la branche santé.

L’Opinion

Arnaques bancaires: Al-Barid Bank rassure sur la fiabilité de son système de sécurité

Plusieurs clients d’Al-Barid Bank ont découvert cette semaine des prélèvements suspects depuis leurs comptes. Si certains médias et internautes évoquent une faille dans le système de sécurité de la banque, une source autorisée d’Al-Barid Bank affirme au journal que les personnes concernées ont été «victimes d’arnaques». « Nous avons découvert que les clients concernés par des opérations faites à leur insu ont été victimes de fraudeurs, à qui ils ont communiqué leurs données personnelles», explique notre interlocuteur, notant qu’Al-Barid Bank a immédiatement engagé une plainte auprès des autorités compétentes pour prendre les mesures appropriées. Elle a également invité les clients victimes de fraudeurs à faire de même.

Les chefs d’entreprise optimistes pour l’année 2024

Selon le HCP, l’activité dans le secteur de la construction aurait connu une augmentation durant le premier trimestre 2024, expliquée, d’une part, par la hausse d’activité dans les branches de la « Construction de bâtiments » et du « Génie civil » et, d’autre part, par la stabilité d’activité dans la branche des « Travaux de construction spécialisés ». Les carnets de commande dans la construction se seraient situés à un niveau normal et l’emploi aurait connu une légère hausse, indique la note de conjoncture du HCP, ajoutant que, dans ces conditions, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans le secteur de la Construction se serait établi à 65%. Par contre, 10% des entreprises de la Construction auraient rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières et la trésorerie aurait été jugée « difficile » par 46% des chefs d’entreprise. Les anticipations avancées par les chefs d’entreprise du secteur, pour le 2ème trimestre 2024, font ressortir, globalement, une augmentation de l’activité.

Les Inspirations éco

Taxation des plus-values immobilières: la jurisprudence de la DGI nécessite des clarifications

La récente Note de jurisprudence publiée par la Direction générale des impôts (DGI) concernant la déclaration des profits de cession d’actions ou de parts sociales émises par les sociétés à prépondérance immobilière et les sociétés immobilières transparentes soulève des questions complexes sur la cohérence du système fiscal marocain et la procédure de taxation. Rahib El Mostafa, ancien responsable des impôts et conseiller fiscal, met en lumière plusieurs zones d’ombre dans des commentaires éclairants. El Mostafa souligne d’emblée une «inadéquation entre une obligation de dépôt d’une déclaration relative à un impôt correspondant et la procédure déclenchée par l’administration fiscale». Cette divergence potentielle entre la nature de l’impôt et sa procédure associée pourrait s’étendre au-delà du cas spécifique traité par la Note, touchant notamment les particuliers soumis à l’impôt sur le revenu professionnel en tant que promoteurs immobiliers.

Les Inspirations éco

Infrastructure: l’étude de l’autoroute de connexion annulée

Lancée il y a moins d’un mois et dotée d’une enveloppe de 3 millions de dirhams, l’étude de définition de l’autoroute de connexion entre les autoroutes d e Rabat – Casablanca continentale, Rabat-Fès et Kénitra-Tanger a été annulée par la Direction régionale de l’équipement et de la logistique de Rabat-Salé-Kénitra. Cette annulation a été décidée en vertu de l’article 48 du décret n°22-22-43-1 du 8-3-2023 relatif aux marchés publics, qui prévoit la possibilité d’annuler l’appel d’offres lorsqu’un vice de procédure est décelé. Rappelons que ce projet d’autoroute a été lancé dans le cadre du développement et de la modernisation du réseau routier national. Cette nouvelle infrastructure sera essentiellement destinée à connecter les principaux centres économiques du pays, mais également à décongestionner les sections surchargées des grandes métropoles, à l’image de Rabat.

Al Ahdath almaghribia

Des millions de tonnes de nourriture à la poubelle !

Une initiative législative a appelée à criminaliser le gaspillage alimentaire. Des Conseillers parlementaires RNI ont appelé à imposer des sanctions à l’encontre des personnes gaspillant la nourriture. Les chiffres dévoilés sur l’ampleur du phénomène sont choquants, dépassant, selon les auteurs de la proposition de loi, 4 millions de tonnes de nourriture gaspillée. Les conseillers Moustapha Moucharik, Jawad Hilali et Abderrahman Blila, membres du Groupe RNI à la deuxième Chambre, ont présenté cette proposition de loi inédite, en se basant sur les données chiffrées du rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement, concernant l’indice de gaspillage alimentaire, ayant révélé que les familles marocaines ont jeté à la poubelle plus de 4,2 millions de tonnes de produits alimentaires en 2022, notant que « le gaspillage de la nourriture fait subir à l’économie marocaine d’énormes pertes, à l’heure où plusieurs pays peinent à réaliser la sécurité alimentaire avec la succession des années de sécheresse et l’aggravation de la pénurie d’eau ».

Assabah

La Chambre des représentants « viole » la Constitution

La confusion règne au sein des présidents des Groupes de la majorité et de l’opposition à la Chambre des représentants, autour de l’élaboration d’une charte d’éthique les engageant, selon des sources du quotidien. La Chambre des représentants a décidé de mettre en place un Comité d’éthique, considéré discriminatoire par les députés, concernant sa composition future, en l’absence de critères précis pour différencier le parlementaire corrompu du parlementaire intègre, car le député peut prendre un large temps pour se prononcer sur les dossiers de ses collègues suspectés de corruption, de dilapidation de fonds publics ou de fraude dans les marchés publics, alors qu’il peut lui-même faire l’objet de poursuites judiciaires pour les mêmes motifs. Des députés ayant fait des déclarations au quotidien ont estimé que la mise en place du comité d’éthique constitue une violation de la Constitution, eu égard au caractère discriminatoire de cette décision qui sera rejetée par la Cour constitutionnelle. Les parlementaires ont évoqué, à cette occasion, des exemples d’accusations portées à l’encontre de députés à l’approche du remaniement gouvernemental. Des campagnes politiques et morales sont menées contre ces députés pour leur barrer la route et les écarter des listes des candidats ministrables.

Al Massae

Interpellation d’un individu pour des menaces d’enlèvement d’un enfant

Le Service préfectoral de la police judiciaire de Settat est parvenu à interpeller un individu apparu dans une vidéo où il prononçait des menaces d’enlèvement et de demande de rançon financière dans le cadre d’une affaire liée à la compétition sportive. Les services de veille informatique de la Sûreté nationale avaient repéré une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, mettant en scène un individu partisan d’une faction sportive, menaçant de procéder à l’enlèvement d’un enfant et de réclamer une rançon dans le cadre d’une affaire de compétition sportive liée au championnat national de football. Les enquêtes effectuées ont permis d’identifier l’individu et de l’appréhender dans la ville de Ben Ahmed, lui qui avait fait l’objet de poursuite judiciaires l’année dernière dans le cadre d’une affaire liée à la publication de contenus faisant la promotion de la haine et incitant à des actes de violence.