Au Maroc, la baisse des IDE a été moins prononcée, avec 6% à 2,1 milliards de dollars de flux; Capital-investissement: les entreprises investies ont versé 300 MDH de plus au fisc en 2022 ; Finalisation d’un premier draft de la réforme du livre IV du Code des assurances… Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce vendredi 7 juillet.

Le Matin

IDE : le Maroc dans le Top 5 des destinations africaines en 2022

Les investissements directs étrangers (IDE) ont diminué de 12% à l’échelle mondiale en 2022, impactés par la guerre en Ukraine, les prix élevés des denrées alimentaires et de l’énergie, et les pressions liées à la dette. Les flux vers l’Afrique ont chuté plus vite, soit 44% par rapport à 2021. Au Maroc, la baisse a été moins prononcée, avec 6% à 2,1 milliards de dollars. Le Royaume se maintient ainsi dans le Top 5 africain des pays récipiendaires. Il est également le deuxième investisseur africain à l’étranger en 2022, avec 615 millions de dollars, selon le rapport sur l’investissement dans le monde 2023 publié par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.

Le Matin

AMO et employabilité : Le Maroc décroche un prêt de 149 millions d’euros auprès de la BAD ( Le Matin)

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un financement de 149 millions d’euros pour mettre en œuvre le programme d’appui à la généralisation de la couverture sociale pour une meilleure employabilité (PAGCS)-Phase II. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la consolidation des fondements de l’État social engagée par le Maroc, indique la BAD dans un communiqué. Ce programme, qui bénéficiera aux travailleurs non salariés, auto-entrepreneurs, micros, petites et moyennes entreprises, startups et structures coopératives dans l’ensemble du pays, vise à faciliter la transition du secteur informel vers l’économie formelle et à favoriser la création d’emplois durables, ajoute la même source.

Le Matin

Assurance : les annonces du régulateur aux agents et courtiers

Pour la 7e rencontre des agents et courtiers d’assurance, le président par intérim de l’ACAPS n’est pas venu les mains vides. Othman Khalil El Alamy annonce ainsi la finalisation d’un premier draft de la réforme du livre IV du Code des assurances. Le projet, qui sera mis dans les circuits d’adoption d’ici la fin de l’année, prévoit l’assouplissement des conditions pour l’investissement dans l’intermédiation dans l’assurance, notamment la suppression de la condition de disposer d’une licence universitaire. L’accent sera mis plutôt sur la formation du capital humain. Autre nouveauté, la préparation des textes d’application de l’assurance Tous Risques Chantier (TRC) et la RC Décennale. Ces derniers seront publiés d’ici la fin de l’année pour une entrée en vigueur en 2024. Pour régler la problématique de versement des primes aux assureurs par les intermédiaires, l’ACAPS mène toujours la réflexion avec la FMA et la FNACAM pour l’installation d’un processus digital devant permettre une remise de la main à la main des primes dans de bons délais.

Le Matin

Capital-investissement : les entreprises investies ont versé 300 MDH de plus au fisc en 2022

Le capital-investissement a bien démontré l’importance de sa contribution à l’économie nationale en 2022. Selon les résultats de la dernière étude annuelle d’impact du capital-investissement au Maroc, réalisée par l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC) et Fidaroc Grant Thornton, l’impact fiscal des entreprises investies a été remarquable en 2022, avec une contribution significativement accrue entre l’année d’entrée et l’année de sortie du Fonds (ou 2022 pour les entreprises toujours investies). Sur un échantillon de près de 170 PME accompagnées entre 2000 et 2022, qui ont partagé leurs données fiscales pour les besoins de cette enquête, la contribution fiscale a augmenté de plus de 2,7 milliards de DH au cours d’une durée moyenne de détention de 6 ans. Le rapport de cette 4e étude annuelle révèle qu’en termes de recettes fiscales, le montant total des impôts et taxes collectés auprès des entreprises investies s’est apprécié de plus de 300 millions de DH par rapport à 2021. Cette augmentation témoigne de la croissance économique et de la contribution des entreprises investies au développement du pays.

L’Economiste

Tourisme: cap sur les marchés émergents

Une belle offre aérienne pour les longs courriers vient d’être installée à Marrakech et à Casablanca. Elle est opérée depuis le 30 juin par la compagnie Qatar Airways qui reprogramme le Maroc. Réalisés à une fréquence de quatre fois par semaine, ces vols seront assurés par deux Boeing 787-8 dotés de 22 sièges en classe affaires et de 232 sièges en classe économique. Cette offre s’ajoute aux 7 vols hebdomadaires reliant directement Tel Aviv à Marrakech et le vol quotidien opéré par Turkish reliant Istanbul et Marrakech. Qatar Airways a opté pour une programmation horaire souple. Objectif: offrir un maximum de flexibilité à ses usagers. “La réintroduction de nos liaisons depuis et vers Casablanca et Marrakech souligne plus que jamais notre intérêt pour le Maroc en tant que marché et destination de choix. Ces deux villes occupent une place unique au sein de notre réseau, et la réactivation de ces deux lignes témoigne de la forte demande que nous avons constatée pour ces vols”, a indiqué Hendrik Du Preez, vice-président Afrique de Qatar Airways.

L’Economiste

Assurances: la double bataille des intermédiaires

Encaissement des primes et TVA sur les commissions. Voilà les deux grands sujets auxquels la Fédération nationale des agents et courtiers (Fnacam) a choisi de s’attaquer lors de sa 7e rencontre annuelle tenue jeudi 6 juillet. Deux dossiers qui préoccupent la profession, laquelle crie haut et fort depuis plusieurs années contre « l’injustice » que représente la TVA sur les commissions attribuées par les compagnies d’assurance. «Depuis plusieurs années, nous avons expliqué aux parlementaires cette problématique. Tout le monde est convaincu de notre requête mais paradoxalement nous n’arrivons pas à obtenir de résultats», soutient Farid Bensaid, président de la Fnacam. Contre cette «injustice», la CGEM promet encore une fois d’apporter son soutien. «Il s’agit d’une double taxation sur les revenus des intermédiaires d’assurance. Nous espérons qu’avec l’appui de la confédération patronale, nous arriverons à faire sauter cette taxation pour apporter un souffle nouveau à ce secteur», affirme Mehdi Tazi, vice-président général de la CGEM.