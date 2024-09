Coût de la rentrée scolaire: jusqu’à 10 fois plus cher pour les enfants à handicap ; Où est passé “Zéro Mika”? ; Dessalement: Fitch Solutions analyse l’agriculture marocaine ; Epargne des ménages ; Construction : les patrons anticipent une augmentation de l’activité ; Rapport : Le gouvernement n’a répondu qu’à 25,96 % des questions orales des députés ; Plan pour rapatrier les compétences marocaines de l’Europe… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

L’Economiste

Coût de la rentrée scolaire: jusqu’à 10 fois plus cher pour les enfants à handicap

La rentrée scolaire, c’est pour tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap. Une catégorie qui passe souvent inaperçue mais dont la rentrée coûte beaucoup plus cher. Les coûts de scolarité -hors paiement des inscriptions- sont aujourd’hui faramineux. «Tandis que le coût moyen du cartable ordinaire se situe entre 1.100 et 3.300 DH, celui de la prise en charge d’un enfant en situation de handicap dépasse les 8.000 DH par mois, et peut être multiplié par dix dans certains cas. Un montant qui inclut non seulement les frais liés à l’éducation, mais aussi les soins paramédicaux, le soutien psychologique et des services de transport adaptés», précise Iddir Yiddir, consultant en développement inclusif et expert en droits des personnes en situation de handicap. Obtenir des chiffres précis sur la différence de coûts entre les enfants en situation de handicap et les autres enfants peut être complexe, les “dépenses” variant suivant le type de handicap.

Où est passé “Zéro Mika”?

Le sac plastique revient en force dans les commerces, l’emballage et les souks. Même après usage, il est jeté partout dans les champs tout au long des routes secondaires et nationales ou encore aux alentours des villes. Aujourd’hui, huit ans après la promulgation de la loi, l’entrée en vigueur de la loi 77-15 (2016-2024), plus connue auprès du grand public sous l’appellation “Zéro Mika”, le constat sur le terrain est tout autre: une forte recrudescence du sac plastique interdit est constatée. Contacté par L’Economiste, Ouadie Madih, président de la Fédération nationale des associations de protection du consommateur (FNAC), confirme “la prolifération sauvage du sac plastique interdit et des ateliers informels de production”. D’ailleurs, même la Fédération marocaine de la plasturgie (FMP) dénonce la place importante qu’occupe le secteur de l’informel dans la filière. Selon les dernières estimations de la FMP, la plasturgie informelle génère plus de 2 milliards de DH! Soit entre 20 et 30% du chiffre d’affaires de l’ensemble du secteur!

L’Opinion

Dessalement: Fitch Solutions analyse l’agriculture marocaine

Environ 80% des terres agricoles au Maroc dépendent de l’agriculture pluviale, un mode de culture vulnérable aux variations climatiques, révèle une récente étude du cabinet international BMI, filiale de Fitch Solutions. Le rapport de BMI souligne que des investissements supplémentaires seront nécessaires pour que l’agriculture marocaine puisse véritablement bénéficier des effets positifs du dessalement. Actuellement, seules les terres irriguées, représentant plus de 50% de la valeur ajoutée agricole, bénéficient des systèmes d’irrigation. Le défi réside dans la capacité à augmenter les infrastructures existantes afin de réduire la concurrence entre les besoins humains et agricoles en eau. Les auteurs recommandent donc une extension des capacités de dessalement, afin d’éviter de devoir détourner les ressources hydriques allouées à l’agriculture vers des usages domestiques, comme cela a été le cas lors des épisodes de sécheresse.

Maroc – Coalition islamique militaire: engagement constant dans la lutte contre le terrorisme

Depuis sa participation à la Coalition Islamique Militaire pour la Lutte contre le Terrorisme (CIMLT), le Maroc a su mettre à profit son expérience dans la gestion des menaces terroristes, en se concentrant notamment sur la déradicalisation et la prévention. En septembre 2024, le Maroc a marqué un tournant décisif dans son engagement au sein de la CIMLT avec la nomination du Colonel Hassan Dakech en tant que représentant à Riyad. Cette décision consolide la position du Royaume comme un acteur clé dans cette Alliance, qui vise à coordonner les efforts des pays membres pour combattre le terrorisme.

Les Inspirations éco

Epargne des ménages: les placements ont la cote

Une tendance forte se dessine quant aux choix d’investissement des ménages marocains. «Les ménages marocains diversifient progressivement leurs placements financiers». Soucieux d’optimiser leurs placements, les ménages marocains semblent de plus en plus disposés à s’aventurer au-delà du strict cadre bancaire traditionnel pour explorer les opportunités offertes par la sphère financière. L’un des enseignements du dernier rapport annuel de Bank Al-Maghrib (BAM) sur la stabilité financière est que les ménages marocains continuent de renforcer leur patrimoine financier avec une préférence croissante pour les instruments de marché de capitaux. En effet, les placements des ménages en actions, obligations et parts d’OPCVM ont connu une hausse notable de 11,4% en 2023, pour culminer à près de 71 milliards de dirhams.

Collectivités territoriales: la BERD promeut son programme «Villes vertes»

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a organisé une rencontre à Rabat avec les collectivités territoriales du Maroc pour promouvoir son programme «Villes vertes», dédié au financement des projets durables. Ce programme, qui mobilise cinq milliards d’euros, vise à renforcer les infrastructures durables, notamment en matière de mobilité, d’éclairage public et de gestion de l’eau. Antoine Sallé de Chou, directeur de la BERD pour le Maroc, a souligné l’importance de ce programme pour accompagner les villes dans leur transition énergétique. À noter que des régions comme Agadir-Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun ont déjà intégré ce programme.

Libération

Construction : les patrons anticipent une augmentation de l’activité au T3-2024

Les anticipations avancées par les chefs d’entreprises du secteur de la Construction, pour le 3ème trimestre 2024, font ressortir, globalement, une augmentation de l’activité, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Cette évolution résulterait de la hausse d’activité attendue dans les branches de la « Construction de bâtiments », des « Travaux de construction spécialisés » et du « Génie civil », indique le HCP dans une note d’information sur les enquêtes trimestrielles de conjoncture dans les secteurs des industries manufacturières, extractives, énergétiques et environnementales, et de la construction.

Le Matin

ADM en négociation avancée avec la BEI pour un prêt de 300 millions d’euros

La Société nationale des Autoroutes du Maroc s’apprête à décrocher un nouvel accord de financement de 300 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement. Ce prêt-cadre soutiendra un vaste programme d’investissement visant à moderniser 1.200 km du réseau autoroutier marocain d’ici 2033, renforçant ainsi sa résilience face aux risques climatiques tout en stimulant le développement économique et l’intégration régionale.

Al-Massae

Rapport : Le gouvernement n’a répondu qu’à 25,96 % des questions orales des députés

Un récent rapport sur le bilan du contrôle de l’action de la Chambre des représentants pour la troisième année de la législature actuelle révèle que le gouvernement n’a répondu qu’à un quart des questions orales posées par les groupes et groupements de la majorité et de l’opposition au sein de la Chambre. Le rapport, publié par l’association « SimSim Participation Citoyenne », indique que les membres de la Chambre des représentants ont posé 7.383 questions orales au cours de l’année écoulée, mais le gouvernement n’a répondu qu’à 792 questions, laissant 2.259 questions sans réponse.

Assabah

Plan pour rapatrier les compétences marocaines de l’Europe

Des rapports européens ont révélé un plan visant à rapatrier les compétences marocaines travaillant dans des entreprises et institutions mondiales à travers diverses voies facilitant le retour des jeunes binationaux vers leur pays d’origine. Le journal belge « La Libre Belgique » a souligné que ces jeunes, souvent diplômés, préfèrent désormais construire leur vie professionnelle à Casablanca, à Marrakech ou à Rabat plutôt que dans les capitales européennes, ajoutant qu’il s’agit d’un phénomène « dont tout le monde parle autour des tables familiales ».

Les dépenses de consommation finale des ménages atteignent 816 milliards

Les dépenses de consommation finale des ménages (DCFM), au niveau national, ont atteint 816 milliards de dirhams (MMDH), indique le HCP dans une note d’information relative aux comptes régionaux de l’année 2022. Les régions de Casablanca-Settat, de Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Fès-Meknès ont accaparé presque les deux-tiers (62,9%) de ces dépenses, avec 25,3%, 14,7%, 11,5% et 11,5%, respectivement. Marrakech-Safi (11,3%), Souss-Massa (7,2%) et l’Oriental (7%) ont détenu presque un quart des DCFM (25,4%).