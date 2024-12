Les avoirs et dépenses des MRE sous la loupe ; Contrôle sanitaire: nouvel accord Maroc-Espagne ; Pluies: la campagne agricole en danger? Le Maroc abritera le siège des CES africains ; Conseil supérieur de l’éducation: un document sur « la nouvelle école » adopté… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi

Les Inspirations éco

Contrôle sanitaire: un nouvel accord entre le Maroc et l’Espagne

Le Maroc et l’Espagne ont conclu un accord qui facilitera le contrôle sanitaire des produits agricoles marocains destinés au marché européen. C’est l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) qui sera chargé de délivrer les certificats. Il réalisera également les analyses sanitaires de ces produits. L’accord répond aux problèmes historiques auxquels les produits agricoles marocains sont confrontés pour accéder au marché européen. De plus, les certificats délivrés par l’ONSSA ont été reconnus. Désormais, il n’est plus nécessaire de procéder à de nouvelles analyses sur le territoire espagnol.

Pluviométrie: la campagne agricole en danger?

Après un été exceptionnellement pluvieux et un début de campagne agricole assez précoce, les précipitations se sont subitement raréfiées, surtout durant le mois de novembre, ce qui n’est pas sans conséquences sur les cultures d’automne. À la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader), on garde espoir, mais nos interlocuteurs disent encore «attendre la pluie», surtout pour des cultures comme les céréales. L’espoir demeure, en attendant la configuration que prendra la météo durant le reste de la saison. Dès lors, se pose la question de savoir si la situation pourrait s’améliorer dans les semaines, voire les mois à venir.

Les avoirs et dépenses des MRE sous la loupe

Une nouveauté fiscale majeure a été introduite par la Loi de finances 2024 concernant la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au Maroc. La principale modification apportée à l’article 216 du Code général des impôts est la suppression de la notion de «Domicile fiscal au Maroc» dans son libellé. Une suppression qui a une portée significative pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE). Même s’ils ne sont pas domiciliés fiscalement au Maroc, les MRE sont désormais concernés par cette procédure de contrôle fiscal. Leurs avoirs liquides détenus dans des comptes bancaires marocains et leurs acquisitions de biens meubles ou immeubles au Maroc peuvent déclencher un examen de leur situation par l’administration fiscale.

OCP trace les contours d’un avenir durable

Leader mondial des phosphates et engrais, OCP Group s’impose une fois de plus comme un acteur stratégique de la transformation agricole et énergétique mondiale. Fort de ses succès passés, le groupe déploie un plan ambitieux pour les années à venir, alliant innovation, durabilité et compétitivité. Les perspectives pour 2023-2027, dévoilées dans le cadre de son opération d’émission obligataire de cinq milliards de dirhams (MMDH), témoignent d’une vision claire et résolue, qui place la sécurité alimentaire et la transition énergétique au cœur de sa stratégie.

Al Bayane

Signature d’un accord établissant le siège du secrétariat permanent de l’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique au Maroc

Le Royaume du Maroc et l’Union des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires d’Afrique (UCESA) ont signé, mercredi à Rabat, un accord de siège relatif à l’établissement du Secrétariat Permanent de l’UCESA au Maroc. Conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet accord témoigne de l’intérêt particulier qu’accorde le Royaume du Maroc à la coopération africaine, fondée sur les principes de la coopération solidaire et agissante et de la prospérité partagée pour le Maroc et ses partenaires africains.

Al Ahdath almaghribia

Une circulaire sur les infractions des chauffeurs de taxis

Afin de contrôler une série de dysfonctionnements dans le secteur des taxis, le ministère de l’Intérieur a souligné la nécessité de respecter les tarifs fixés, d’utiliser le compteur dans les cas prévus et de réprimer les infractions liées aux augmentations illégales des prix. Le ministère, par le biais d’une circulaire, a exhorté les walis et gouverneurs à assurer l’affichage du tarif fixé pour le transport par taxis dans les gares, les points d’arrêt et à l’intérieur des voitures de première et de deuxième catégories. Le secteur des taxis est confronté à de nombreux défis, notamment en raison de pratiques illégales à savoir le non-respect des conditions de circulation, le refus de fournir le service dans certains cas et l’application de tarifs non déclarés.

Campagne de vaccination pour faire face à la rougeole

Le parlementaire du PAM et président de la commune Beni Smih, Abderrahim Bouazza, a indiqué dans une question écrite adressée au ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, que le nombre d’enfants atteints par la rougeole, notamment dans la province de Chefchaouen, augmente de jour en jour. Il a précisé que malgré les efforts déployés par les services du ministère de la Santé au niveau régional, ils n’ont pas été en mesure d’endiguer la propagation de cette maladie, soulignant “l’urgence” de mettre en place les mesures nécessaires pour fournir le traitement requis pour les enfants malades, et d’intensifier le processus de vaccination pour enrayer l’épidémie.

Al Akhbar

Prolongation de la période de repos biologique pour la pêche au poulpe

Le Secrétariat d’Etat à la Pêche a pris la décision de prolonger la période de repos biologique pour la pêche au poulpe jusqu’au 31 décembre. Conformément à l’arrêté ministériel n° 73/24, la reprise de la saison de pêche hivernale au poulpe commencera début janvier pour les trois segments de pêche, au lieu du 16 décembre prévu initialement.

Assahra almaghribia

Mohamed Saad Berrada: plus de 80% des dispositions du nouveau statut des fonctionnaires de l’éducation mises en oeuvre

Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, a affirmé que le ministère est déterminé, dans le cadre du dialogue social sectoriel, à poursuivre la mise en œuvre du contenu des accords des 10 et 26 décembre 2023 entre le commission ministérielle tripartite et des syndicats éducatifs les plus représentatifs, ainsi que les dispositions du nouveau statut des fonctionnaires du ministère en charge de l’Éducation Nationale. Il a salué l’implication positive des syndicats de l’éducation, précisant que plus de 80% des dispositions du nouveau statut du personnel de l’éducation nationale ont été mises en œuvre.

Al Ittihad alichtiraki

Réunion du Bureau du Conseil supérieur de l’éducation: un document sur « la nouvelle école » adopté

Le Bureau du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a tenu, mercredi à Rabat, sa 32ème réunion consacrée à l’examen de plusieurs points inscrits à l’ordre du jour. Lors de cette réunion présidée par le président du CSEFRS, Habib El Malki, un document sur « la nouvelle école », élaboré par le groupe de travail spécial, a été adopté et soumis à la sixième session de la deuxième législature de l’Assemblée générale du Conseil. Ce document, baptisé « La nouvelle école, un nouveau contrat social pour l’éducation et la formation », vise à approfondir la réflexion sur la nature de la nouvelle école, ses composantes, ses caractéristiques et les prérequis à sa réalisation, selon une approche systémique et prospective qui prend en compte les défis futurs et les expériences des systèmes éducatifs performants.