Chèque sans provision: un député du RNI déchu de son siège ; Timide démarrage des importations de céréales ; Aéroports marocains: objectif 80 millions de passagers d’ici 2035 ; Crise des étudiants en médecine: le PPS accuse le gouvernement ; Grève des greffiers: les tribunaux paralysés… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

L’Economiste

Carrières de sable et de marbre: urgence d’une réforme

Le rapport de la mission parlementaire sur les carrières de sable et de marbre, présenté devant la Commission des infrastructures en présence de Nizar Baraka, n’a pas fini de faire des vagues. Sa programmation en séance plénière, en présence du gouvernement, fera date. Car l’ampleur des dysfonctionnements constatés par les députés nécessitera une action vigoureuse de l’exécutif pour stopper l’hémorragie. Parmi les conclusions qui donnent le tournis, celles qui concernent les modes d’exploitation, le développement croissant des carrières sauvages, le pillage du sable des dunes côtières et du sable des plages, l’inefficacité du contrôle. Selon le ministère de l’Equipement, le nombre de carrières organisées depuis l’entrée en vigueur de la loi n°27.13 relative aux carrières jusqu’à aujourd’hui, compte 2.920 sites. 16% sont à l’état d’abandon. Le ministère a aussi précisé que les travaux d’extraction étaient suspendus dans 27% de ces sites, alors même que l’Etat ne dispose actuellement que de 2% de l’ensemble des carrières du Royaume qui se trouvent donc, dans leur immense majorité, sur des propriétés privées.

Importations de céréales: timide démarrage de la campagne 2024-2025

Ça commence mal pour la nouvelle campagne d’importation de céréales. En effet, selon les dernières statistiques de la Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL), du 1er au 30 juin dernier, premier mois de la campagne 2024-2025, les importations des principales céréales n’ont atteint que 6,8 millions de quintaux. Le blé dur, le blé tendre et le blé fourrager, le trio des céréales privilégiés dans le Royaume, ont représenté 66% de ce volume, le maïs 26%, l’orge 8% et l’avoine 0%. Fait inquiétant, les importations de blé tendre panifiable, céréale le plus prisé au Maroc en raison de son statut de matière première principale pour faire du pain, n’ont pas dépassé 55% du volume total des céréales importés, soit 3,7 millions de quintaux, seulement.

Le Matin

Énergie renouvelable: une centrale photovoltaïque privée de 2 MW bientôt reliée au réseau de moyenne tension d’El Jadida et Sidi Bennour

La régie autonome intercommunale d’El Jadida et Sidi Bennour étudie la faisabilité de l’injection, dans le réseau de moyenne tension de la région, de la production d’une centrale photovoltaïque de 2 MW appartenant à un exploitant privé. Une étude sera ainsi lancée afin d’établir la solution technique devant assurer le raccordement de la centrale au réseau en prenant compte la capacité technique de ce dernier, les demandes de raccordement en cours et futures et les contraintes de charge et de chute de tension sur le réseau existant.

L’Opinion

Aéroports marocains: un plan ambitieux pour accueillir 80 millions de passagers d’ici 2035

Le Maroc se prépare à doubler la capacité de ses aéroports pour atteindre 80 millions de passagers d’ici 2035, un bond significatif par rapport aux 40 millions de voyageurs actuels. Le ministre des Transports, Mohamed Abdeljalil, a fait cette annonce aujourd’hui lors de l’ouverture de la 28ème Assemblée générale de l’Organisation arabe de l’aviation civile, un événement rassemblant des responsables du monde entier pour discuter de divers sujets liés à la technologie, l’aviation, la cyber sécurité, ainsi que l’impact du transport aérien sur l’environnement. Lors de l’événement, Abdeljalil a souligné que les efforts pour augmenter la capacité des aéroports marocains font partie des préparatifs du pays pour accueillir la Coupe du Monde 2030. Ce projet ambitieux inclut la rénovation des aéroports existants, le développement des équipements de navigation aérienne, et l’amélioration de la connectivité aérienne, notamment à travers des options de vols à bas coût.

Administration: un nouveau portail unifié pour l’accès aux services publics en ligne

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Ghita Mezzour, a annoncé, mercredi à la Chambre des Représentants, le lancement prochain d’un portail unifié permettant aux citoyens d’accéder à l’ensemble des services numériques. Lors d’une réunion de la Commission de justice, de législation et des Droits de l’Homme, Mezzour a souligné que ce portail unifié, actuellement en phase pilote, vise à mutualiser différentes fonctionnalités numériques facilitant ainsi l’accès aux divers services publics disponibles en ligne. Lors de cette rencontre, consacrée à l’examen du rapport annuel 2021 de l’Institution du Médiateur du Royaume, Mezzour a indiqué que le ministère œuvre à accompagner les différents départements en matière d’amélioration des espaces d’accueil dans les administrations publiques et de promotion de la numérisation. Cela inclut, a-t-elle précisé, la supervision de la formation continue pour améliorer la qualité des réponses des différentes administrations aux plaignants.

Les Inspirations éco

Contentieux fiscaux: baisse des recours en 2023

Derrière les chiffres apparemment anodins du contentieux fiscal se cache une réalité complexe, un jeu d’ombres et de lumières qui défie notre compréhension traditionnelle du contentieux fiscal. Selon les dernières statistiques de la Direction générale des impôts (DGI), la gestion du contentieux fiscal au Maroc a connu une évolution notable en 2023. Une analyse détaillée de ces chiffres révèle des tendances intéressantes et met en lumière plusieurs enjeux cruciaux dans la gestion du contentieux fiscal au Maroc. Bien que le nombre de recours ait légèrement diminué en 2023, l’augmentation des décisions rendues par la CNRF est un signe encourageant d’une meilleure gestion des litiges fiscaux. Les affaires liées à la vérification de comptabilité, à l’IS, à l’IR professionnel et à la TVA représentent la majorité des recours et des décisions, soulignant l’importance de ces domaines dans le contentieux fiscal.

Al Bayane

PPS: le gouvernement est responsable de la grave situation dans les facultés de médecine et de pharmacie

Le Bureau politique du PPS, qui a tenu sa réunion mardi, s’est arrêté sur la situation grave au niveau des facultés de médecine et de pharmacie, après la confirmation de la poursuite par les étudiants du boycott des examens, des cours et des stages durant une période de près de sept mois. Il a tenu le gouvernement pour responsable de cette situation catastrophique, en dénonçant son traitement négatif et tendu de cette question et les approches menaçantes et fermées adoptées à cet égard. Sur un autre registre, le bureau politique du parti du Livre a appelé le gouvernement à agir de manière efficace et sérieuse afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens. Il a par ailleurs jugé étrange la déclaration faite par le ministre de l’agriculture, qui a explicitement exprimé l’abandon par le gouvernement de l’agriculture vivrière au profit de l’agriculture d’investissement.

Al ahdath al maghribia

Ecole pionnière: le malentendu se dissipe

Le malentendu, qui a marqué les « Ecoles Pionnières » auparavant, semble se dissiper, et la mise en œuvre de ce programme évolue de manière positive, sur fond d’engagement et de mobilisation des enseignants et des élèves. Telles sont les deux principales conclusions d’une étude de terrain menée, au titre de l’année scolaire 2023-2024, par l’Observatoire national du Développement humain (ONDH), dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. « Le ministère de l’Éducation nationale a la responsabilité d’assurer la durabilité de ce programme et la préservation des acquis malgré le fait qu’il soit encore à ses débuts, suite à l’engagement manifeste des enseignants et des élèves en tant que cibles du programme, outre d’autres acteurs pédagogiques », a indiqué le président de l’ONDH, Otmane Gair, lors d’une conférence de presse à cette occasion.

Al Akhbar

Une grève nationale des greffiers paralyse les tribunaux

Les tensions sociales menacent de paralyser les tribunaux suite à la grève annoncée par les fonctionnaires du secteur de la justice. Le Syndicat national de la justice, affilié à la Confédération démocratique du travail, a décidé d’observer une grève nationale dans tous les tribunaux, centres judiciaires, sous-directions et centres des archives les 09, 10, 11, 23, 24 et 25 juillet pour revendiquer la mise en œuvre du statut particulier du corps du secrétariat-greffe. Dans un communiqué, le syndicat estime que la position du ministère de la Justice est « floue et manque de clarté et de transparence », faisant part de sa détermination à prendre toutes les mesures pour défendre les résultats du dialogue sectoriel et les droits justes et légitimes des fonctionnaires du corps des greffiers.

Al Massae

Chèque sans provision: un parlementaire déchu de son siège à la Chambre des représentants

Un chèque sans provision a entraîné la déchéance d’Abderrahim Oisslam de sa qualité de député RNI dans la circonscription de Rabat-Océan. Cette décision a été prise par la Cour constitutionnelle au sujet de l’affaire pour laquelle la personne en question est poursuivie et condamnée à 8 mois de prison et à une amende de 100.000 dirhams. Selon la décision de la Cour constitutionnelle, le parlementaire a été déchu de son siège conformément aux dispositions de la loi organique relative à la Chambre des représentants. La Cour a également appelé à la tenue d’élections partielles pour pourvoir le siège vacant.