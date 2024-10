Immobilier: les Marocains dans le top 3 des propriétaires en Espagne ; Tourisme: l’envers des chiffres ; Les ventes immobilières gelées par une réforme ; Aéronautique: un nouvel acteur à Midparc ; Climat des affaires: le Maroc pousse ses pions… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

Le Matin

Risques pays: Allianz Trade relève la note du Maroc

Dans sa nouvelle étude sur les risques par pays, Allianz Trade a relevé la note du Maroc de “B2” (risque moyen) à “Bl” (risque faible), faisant du Royaume l’un des deux pays les plus sûrs d’Afrique pour les affaires, aux côtés du Botswana. Cette amélioration témoigne de la stabilité économique croissante du Maroc, renforcée par ses efforts dans les énergies renouvelables, l’industrialisation, et une gestion budgétaire plus rigoureuse, malgré les défis climatiques et sociaux.

Domaine privé de l’Etat: plus de 1.778 hectares à mobiliser à Dakhla-Oued Eddahab au profit des investisseurs agricoles

L’État poursuit la mobilisation de ses terrains agricoles au profit des investisseurs privés. L’Agence pour le développement agricole lance ainsi un appel d’offres pour la location longue durée de 1.778 hectares dans la région de Dakhla-Oued Eddahab. La particularité de cette opération est qu’elle met à la disposition des investisseurs potentiels les ressources hydriques issues du dessalement de l’eau de mer. L’appel d’offres porte sur la réalisation de 79 projets agricoles (12 grands, 41 moyens et 23 petits). Par ailleurs, 3 projets agricoles sont également prévus dans le cadre d’une agrégation obligatoire.

Les Inspirations éco

Tourisme: des chiffres record qui ne disent pas tout

Quelque 11,813 millions de touristes sont arrivés aux postes frontières durant les huit premiers mois de l’année. Un chiffre qui représente une hausse de 16% par rapport à la même période en 2023. De ce fait, la destination Maroc va sans doute franchir un nouveau cap en dépassant le chiffre de 14,5 millions de touristes de l’année 2023. Mais, selon plusieurs professionnels joints par le journal, «toute arrivée aux postes frontières, en l’occurrence via les aéroports du Royaume, ne se traduit pas forcément en nuitée au sein des établissements d’hébergement touristique (EHT) classés, d’où la nécessité de mettre en place un système de compatibilité uniforme pour le secteur touristique qui prenne en considération, d’une part, l’impact économique sur les destinations touristiques, essentiellement en termes d’emplois générés, et, de l’autre, la rentabilité économique sur les structures d’hébergement touristique classées et les activités complémentaires».

Simplification des procédures douanières: un nouveau régime pour les mutations d’entrepôts

Dans le cadre des efforts visant à faciliter les procédures douanières et alléger les formalités administratives, une modification clé a été introduite dans le cadre du régime de mutation d’entrepôt au Maroc. La circulaire n°6600/313 du 2 octobre 2024, publiée à la suite du décret n°2-24-295, met en lumière une simplification majeure concernant la mutation des marchandises entre entrepôts. Désormais, les transferts de marchandises entre différents entrepôts (qu’ils soient privés ou publics) ne nécessiteront plus la souscription d’un acquit-à-caution de transit, marquant une avancée importante pour les acteurs du secteur.

Immobilier: les Marocains dans le top 3 des propriétaires en Espagne

L’Espagne attire de plus en plus d’étrangers qui investissent dans l’immobilier. Les Marocains manifestent un tel intérêt pour ce secteur qu’ils figurent dans le top 3 des clients étrangers au cours du deuxième trimestre de l’année. En effet, sur les 146.273 logements vendus en Espagne entre avril et juin, les investisseurs étrangers en ont acquis environ 21.700, ce qui représente 14,8% des opérations, selon les derniers chiffres du secteur. Le rapport met en exergue la montée en puissance des citoyens marocains dans le classement des principaux acheteurs étrangers. Ils ont ainsi réalisé 6,1% des transactions de vente immobilière enregistrées, ce qui représente une augmentation de 0,04% par rapport aux chiffres du premier trimestre.

L’Opinion

Aliments de bétail: la Russie s’adapte aux exigences du Maroc

Les autorités russes demandent aux exportateurs russes d’adapter leurs produits aux nouvelles exigences du Maroc afin de continuer à approvisionner le marché marocain. Les autorités marocaines mettent à jour la législation du pays dans le domaine du contrôle de la qualité, de la sécurité et de l’étiquetage des aliments pour animaux produits au Maroc et importés, rapporte le Centre russe d’exportation (REC). «Début décembre, un nouveau décret gouvernemental entre en vigueur, fixant de nouvelles normes en la matière. En raison de ces innovations, les exportateurs russes devront adapter leurs produits aux nouvelles exigences afin de continuer à fournir des aliments pour animaux au Maroc», indique le communiqué de ladite institution russe.

L’Economiste

Climat des affaires: le Maroc pousse ses pions

Le Maroc enregistre une performance intéressante dans l’évaluation «Business Ready» de la Banque mondiale, obtenant un score de 62,41%. Business Ready, la nouvelle version de l’analyse de l’environnement des affaires qui succède à Doing Business, évalue 50 pays à travers 10 thématiques et repose sur près de 1.200 indicateurs. Ce rapport, présenté hier jeudi, est articulé autour de trois piliers: le cadre réglementaire, les services publics et l’efficacité opérationnelle. En matière de cadre réglementaire, le Maroc se démarque avec un score de 68,9%, dépassant la moyenne de 65,5% des 50 pays étudiés. Cette performance reflète les réformes structurelles entreprises.

Le Maroc, “safe place” à promouvoir auprès des investisseurs

Face aux enjeux géostratégiques mondiaux, les économies en développement et émergentes doivent tirer leur épingle du jeu. Le Maroc n’échappe pas à cette donne mondiale. Il doit miser sur un patronat plus actif à l’international, particulièrement dans les régions où opportunités d’affaires existent en raison de la forte croissance économique et démographique. C’est en substance le message clé de la rencontre des conseils d’affaires de la CGEM tenue mercredi 2 octobre à Casablanca.

Assabah

Les ventes immobilières gelées par une réforme

La ministre de l’Économie et des Finances fait face à une vague de protestation de notaires, d’avocats et d’adouls, qui disent rencontrer, depuis juillet 2024, des difficultés à s’adapter aux nouvelles procédures d’obtention du quitus fiscal dans les transactions immobilières, en raison des conditions contenues dans l’article 139 du Code général des impôts et intégrées dans la loi de finances . La ministre devra faire face à des députés ayant alerté sur la grande stagnation qui frappe le marché immobilier, causée par cette nouvelle procédure fiscale relative à la réglementation des transferts de propriété immobilière par le biais d’achat et de vente, particulièrement dans les cas de terrains non bâtis et classés propriété commune .

Al Ittihad alichtiraki

Industrie aéronautique: le groupe Aciturri inaugure son site de production à Midparc

Le groupe Aciturri, spécialiste des structures aéronautiques et de la fabrication des pièces moteurs, a inauguré mercredi son nouveau site de production au sein de la zone industrielle Midparc à Nouaceur. L’implantation du groupe au Maroc s’est concrétisée par la location d’un bâtiment de 2.800 m² à la zone Midparc, suite à l’acquisition de la société GOAM Industrie en 2023, avec un investissement de plus de 30 millions de dirhams pour un site spécialisé dans l’usinage des aubes de moteurs d’avions, permettant ainsi la création à terme de 100 emplois.