De nouvelles mesures pour réduire les prix des médicaments ; Financement de la gestion des déchets solides ; Infrastructures: le Maroc sur tous les fronts ; Mobilier: les entreprises espagnoles font la promotion au Maroc ; Contrôles sur la qualité de l’huile d’olive ; Lait frais écossais : la profession écarte l’importation ; « Blocage » du programme « Safe autocar »… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

L’Opinion

De nouvelles mesures pour réduire les prix des médicaments

Déjà éprouvée par la hausse vertigineuse du coût de la vie, la classe moyenne peine à se procurer certains médicaments, dont les prix n’ont cessé d’augmenter au cours des trois dernières années, sans oublier leur rareté dans les officines. Pour faire face à cette situation et garantir la disponibilité des médicaments à des prix accessibles, le ministère de la Santé s’apprête à réduire les prix de 169 médicaments, notamment ceux utilisés contre les maladies chroniques. La tutelle compte aller plus loin en révisant les grilles de fixation des prix, dont les marges de production et les marges des bénéfices attribuées aux distributeurs et aux pharmaciens, sans oublier la promotion des génériques.

Gestion des déchets solides: un financement stratégique de 250 millions de dollars pour le Maroc

Grâce à l’appui de la Banque Mondiale, le Maroc franchit un nouveau cap dans la modernisation et la durabilité de la gestion des déchets solides, alliant ainsi réformes structurelles et ambitions environnementales. Dans une initiative destinée à transformer le paysage environnemental marocain, la Banque Mondiale a approuvé un financement de 250 millions de dollars pour soutenir la gestion des déchets solides municipaux. Ce programme d’appui s’inscrit dans une stratégie nationale visant à améliorer l’efficacité financière et environnementale du secteur, tout en catalysant des réformes et des investissements novateurs.

Les Inspirations éco

Infrastructures: le Maroc sur tous les fronts

Depuis plus de deux décennies, le Maroc continue d’investir massivement dans le développement de ses infrastructures toutes catégories confondues : routes, autoroutes, aéroports, ports, lignes à grande vitesse, nouvelles gares et infrastructures hydriques, sportives et hôtelières. Un choix stratégique qui a permis au Royaume de franchir une troisième décennie de transformation avec la réalisation de nombre d’infrastructures ayant réussi à attirer le secteur privé, lequel a contribué au financement de plusieurs projets structurants. De ce fait, les cinq prochaines années s’annoncent résolument tournées vers la consolidation des infrastructures et des équipements, surtout à l’approche des deux échéances majeures que sont la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde de football 2030, toutes prévues au Maroc.

Mobilier: les entreprises espagnoles font la promotion au Maroc

Face à la forte demande des Marocains, pour le mobilier espagnol, l’Association nationale des fabricants et exportateurs de meubles d’Espagne (ANIEME) vient d’effectuer une mission commerciale de trois jours au Maroc, dans le but de promouvoir la présence du meuble espagnol sur le marché marocain. Ce déplacement a connu la participation d’entreprises espagnoles leaders dans le secteur. A noter que les importations marocaines en meubles espagnols ont atteint 76,3 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de l’année 2024.

Intégration de la taxe sur le ciment au CGI: un changement de cap à suivre de près en 2025

Les cimentiers vont devoir avaler la pilule amère d’une taxe mieux encadrée et gérée par le fisc. L’adoption en première lecture du Projet de loi de Finances 2025 par la Chambre des représentants marque un tournant majeur concernant la taxe spéciale sur le ciment. Reste à savoir si cette mesure du PLF 2025 sera maintenue en 2e lecture et dans la mouture finale. En intégrant cette taxe dans le Code général des impôts (CGI), le gouvernement tient à rationaliser et simplifier sa gestion, son recouvrement et son contrôle. Pour les cimentiers et l’ensemble des acteurs du secteur de la construction, cette réforme entraîne des changements significatifs. Le chemin vers plus de transparence fiscale est désormais tracé pour le secteur du ciment au Maroc.

Béni Mellal- Khénifra: renforcement des contrôles sur la qualité de l’huile d’olive

Depuis le début de la saison de trituration de l’huile d’olive dans la région, l’ONSSA, par le biais de son service de surveillance des produits d’origine végétale, a multiplié ses sorties inopinées pour le contrôle du respect des normes d’hygiène en vigueur ainsi que la conformité des huiles mises en vente avec les exigences légales en vigueur. Les inspecteurs de l’ONSSA, épaulés par les agents de la Police de l’environnement et la Gendarmerie royale, s’assurent de la validité des autorisations sanitaires accordées aux unités de production et de conditionnement d’huile d’olive, avant de procéder à la prise d’échantillons des huiles mises en vente en vue d’examiner leur conformité avec les normes en vigueur.

Le Matin

Changement climatique, stress hydrique, sécurité alimentaire… pourquoi il est urgent d’adopter une approche proactive

Au Maroc, le changement climatique impose un double défi : le stress hydrique s’intensifie alors que la sécurité alimentaire est de plus en plus menacée, mettant en péril la stabilité sociale. Intervenant à l’émission «L’Info en Face» sur la chaîne «Matin TV», Mohamed Jalil, expert en catastrophes naturelles, changements climatiques et développement durable, alerte sur l’interconnexion alarmante de ces enjeux, tout en soulignant l’urgence d’une approche prospective et intégrée des politiques publiques.

Lait frais écossais : la profession écarte l’importation, le Maroc assure hautement son autosuffisance !

Le Maroc n’envisage pas d’importer du lait frais pasteurisé de l’Écosse ou d’ailleurs. Dans une déclaration exclusive accordée au journal «Le Matin», le président la Fédération interprofessionnelle de la filière, Rachid Khattate, déconstruit les rumeurs qui prétendaient, il y a quelques jours, que le Royaume était en négociation avec l’Écosse pour alimenter le marché en lait frais pasteurisé à partir de ce pays. Au contraire, affirme le patron de l’Interprofession, la filière affiche une production de 1,2 million de litres par jour, soit un niveau hautement supérieur à la demande locale.

Quel positionnement pour le Maroc face à la résurgence des politiques industrielles protectionnistes?

Dans un nouveau Rapport, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement alerte sur la résurgence des politiques industrielles protectionnistes, menaçant la coopération internationale et risquant de nuire aux pays les plus pauvres. Dans ce contexte mondial marqué par une compétition accrue, le Maroc se positionne par des stratégies industrielles bien conçues, notamment dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique, lui permettant de renforcer la compétitivité nationale et l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Al Ahdath almaghribia

Révision du mode de fixation des prix des médicaments

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, a affirmé que les critères qui déterminent les prix des médicaments seront révisés, en reconsidérant le prix fabricant et les marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens. Le ministre a souligné que son département est en train de prendre des mesures pour réduire les prix des médicaments en encourageant la fabrication locale, en particulier des médicaments génériques, notant que 4 500 types de médicaments ont bénéficié cette année d’une importante exonération fiscale. Cette exonération a eu un impact positif sur plusieurs médicaments vitaux, ajoute-t-il, relevant qu’une nouvelle décision sera prise pour réduire le prix de 169 médicaments, y compris ceux traitant les maladies chroniques.

Al Massae

« Blocage » du programme « Safe autocar »

Les propriétaires de bus routiers au Maroc ont dénoncé le “piétinement” du programme “Safe autocar”, auquel les professionnels du transport ont exprimé leur volonté d’adhérer, dans le cadre d’une convention de partenariat avec le ministère de tutelle, en raison du manque d’équipements du “mix sécuritaire”, indispensables à assurer le respect des normes de sécurité requises. La Fédération nationale du Transport routier au Maroc a appelé le ministre du Transport et de la Logistique à intervenir pour proposer des solutions alternatives au problème de l’absence du « mix sécuritaire» pour les autocars sur le marché marocain. La Fédération a fait savoir que si le problème persiste étant donné que l’année touche à sa fin, le programme de renouvellement et son budget ne verrait jamais le jour.

Bayane Alyaoum

Les retraités comptent sur la deuxième chambre pour une revalorisation des pensions

Plusieurs organisations des retraités des secteurs public et privé ont souligné la nécessité de discuter du projet de loi de finances à la Chambre des conseillers afin d’en renforcer les dispositions en matière de pensions, qui ont « stagné pendant des années ». Bouchaib Maâloum, coordinateur de l’Union syndicale des retraités du Maroc, a affirmé dans une déclaration au journal que le PLF 2025 ne comportait aucune disposition concernant l’augmentation des pensions des retraités marocains, soulignant que “cette catégorie a été ignorée”.