Le gouvernement sa première réunion après le remaniement ; Budget 2025: Pour le PPS, l’USFP et le PJD, le PLF est « trop optimiste » ; Lutte contre les inégalités: la reconstruction post-séisme améliore les indicateurs du Royaume ; Bank Al Maghrib: plus de 700.000 interdits de chéquier à fin 2023 ; Paiements numériques et mobiles: l’adoption s’accélère, mais… ; Transport: la célérité dans l’exécution s’impose… Voici les dernières informations de la presse nationale parue ce vendredi:

Le Matin

Le gouvernement sa première réunion après le remaniement

Le Conseil de gouvernement s’est réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch. Cette réunion, la première depuis le remaniement ministériel du 23 octobre, a été consacrée à la présentation de deux exposés sectoriels et à la discussion de plusieurs projets de textes législatifs.

Budget 2025: pour le PPS, l’USFP et le PJD, le PLF est « trop optimiste »

Les partis de l’opposition sont unanimes à critiquer le Projet de loi de Finances de 2025 présenté samedi dernier au Parlement. Les formations politiques ont ainsi évoqué un Projet de Budget « sans ambition ». Entre un chômage en hausse, des prévisions de croissance jugées irréalistes et des réformes structurelles absentes, le gouvernement manque de vision, estiment-elles.

L’Opinion

Lutte contre les inégalités: la reconstruction post-séisme améliore les indicateurs du Royaume

Le Maroc vient de franchir une étape majeure dans son engagement à réduire les inégalités sociales, se positionnant à la 73ème place de l’Indice mondial de l’engagement à la réduction des inégalités (IRI) pour 2024, publié par Oxfam et le groupe Development Finance International (DFI). Ce classement, qui évalue les politiques de 164 pays à travers trois critères : les services publics, la fiscalité et l’emploi, place le Maroc parmi les pays ayant enregistré la plus forte progression cette année, avec un gain impressionnant de 96 places par rapport à l’année précédente. Dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA), le Maroc se classe cinquième, devançant des nations telles que l’Égypte, l’Iran et le Liban. Cette percée du Maroc s’explique en grande partie par des facteurs conjoncturels liés à la reconstruction après le séisme dévastateur de 2023, qui a tragiquement coûté la vie à près de 3.000 personnes.

Bank Al Maghrib: plus de 700.000 interdits de chéquier à fin 2023

Le nombre total de rejets de chèques, tous motifs confondus, s’est élevé à 802.826 opérations, correspondant à un taux de rejet global de 3,2% (contre 3,3% en 2022). 57,5% de ces rejets étaient liés à l’insuffisance de provision lors de la présentation au règlement, contre 60,1% en 2022, selon le rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l’inclusion financière pour l’exercice 2023. Le rapport souligne que la répartition, par tranche, du montant des incidents de paiement non régularisés à fin 2023, fait apparaître, qu’en nombre d’incidents, 82% des incidents sont d’une valeur comprise entre 1.000 et 50.000 dirhams, et 37% portent sur des montants entre 10.000 et 50.000 dirhams.

Les Inspirations éco

Assurances: les primes émises progressent de 5,1%

Les primes émises par les entreprises d’assurances et de réassurance ont enregistré une hausse de 5,1% au premier semestre 2024, atteignant 32,62 milliards de dirhams (MMDH), selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS). Cette progression concerne à parts égales les branches « Vie » et « Non Vie », qui ont respectivement généré 13,78 MMDH et 18,84 MMDH. Dans la branche « Vie », les segments « Décès » et « Épargne-supports Dirhams » ont augmenté de 2,8% et 5,7%, tandis que le segment « Épargne-supports Unités de Compte » a connu une légère croissance de 1,4%.

Transport: la célérité dans l’exécution s’impose

Le secteur du transport et de la logistique, épine dorsale de l’économie, peine à décoller. Les stratégies se sont succédées, mais sans pour autant connaître une évolution palpable. Quoi que Mohamed Abdeljalil, le ministre sortant, soit tout de même arrivé, à en croire les professionnels, à donner un coup de fouet au secteur. En effet, le mérite lui revient pour ce qui est du lancement de la première zone logistique d’Aït Melloul. Un chantier majeur dont l’exécution date de la Stratégie nationale de la logistique de 2010. D’ailleurs, les opérateurs dans le secteur s’accordent sur le fait que ce chantier revêt une importance capitale pour faire baisser le coût logistique qui demeure lourd, à 19% du PIB. Il devrait de ce fait constituer une priorité pour le nouveau ministre, Abdessamad Kayouh.

Paiements numériques et mobiles: l’adoption s’accélère, mais…

Avec plus de 10 millions de comptes M-Wallets ouverts et une hausse de 23% des transactions mobiles en 2023, le Maroc se positionne résolument dans l’ère des paiements numériques. Soutenues par Bank Al- Maghrib et le dynamisme des fintechs, ces avancées promettent de transformer le paysage financier du pays. Toutefois, malgré ces succès, des défis persistent pour assurer une adoption généralisée et inclusive des nouvelles technologies de paiement.

Libération

Désignation de Mme Ghizlane Benjelloun Personnalité 2024 de l’ONU au Maroc

Le Système des Nations Unies pour le développement au Maroc a annoncé, jeudi à Rabat, la désignation de Mme Ghizlane Benjelloun, en tant que Personnalité 2024 de l’ONU au Maroc et ce à l’occasion de la Journée des Nations Unies. Cette distinction est décernée en reconnaissance de son engagement de longue date en faveur de la santé mentale des enfants et la promotion de leurs droits, indique un communiqué des Nations Unies Maroc.

Al Ahdath almaghribia

Le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur face à des dossiers chauds

Le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Azzedine El Midaoui, est confronté à plusieurs défis et réformes, dont le plus important est peut-être la crise des étudiants en médecine qui dure depuis dix mois, et qui doit être abordée de manière globale et innovante. Il n’y a aucun doute qu’il y aura des dossiers incendiaires qui finiront sur la table du ministre, à savoir les problèmes de surcharge, dont les universités ont souffert et continuent de souffrir, le manque d’infrastructures, d’équipements et d’installations adéquates à l’avenir, en plus des faibles budgets alloués à la recherche scientifique, ainsi que les problèmes des diplômes universitaires et de gestion administrative au sein d’établissements universitaires entachés de dysfonctionnements.

Al Massae

Le gouvernement insiste sur l’examen du projet de loi sur la grève

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a affirmé lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, que la discussion du projet de loi organique fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève a commencé au niveau de la commission parlementaire compétente. Baitas a également indiqué que les groupes d’opposition ont demandé de repousser la date de la discussion détaillée de ce texte, notant que la réunion sera prévue au début de la semaine prochaine. Il a ajouté que le gouvernement prêterait l’oreille à tous les groupes et sensibilités dans les commissions.