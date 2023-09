CNSS: une nouvelle «amnistie» sociale pourrait être mise en place ; Réforme universitaire: déploiement des premiers chantiers ; Les relations entre le Maroc et la Tanzanie prennent progressivement du relief ; Tourisme après le séisme d’Al Haouz: quelles sont les urgences; Séisme: le Maroc a-t-il bien employé ses hélicoptères ; Deux chercheurs marocains primés au Koweït… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi.

L’Economiste

CNSS: une amnistie sociale devant le conseil d’administration

Une nouvelle «amnistie» sociale pourrait être mise en place par la CNSS. A condition qu’elle soit validée par le conseil d’administration de la Caisse prévu aujourd’hui vendredi 22 septembre. Le projet porte sur un programme de remise sur les retards, majorations et pénalités de paiement des cotisations CNSS. La Caisse de sécurité sociale figure parmi les rares établissements qui gèrent un historique en matière de créances à recouvrer remontant à 1969. Elle a l’obligation de les mettre en recouvrement indépendamment de leur niveau d’ancienneté. Mais comme la machine des pénalités tourne, le poids des majorations de retard pèse sur la structure des créances. Au point de représenter parfois une part importante de la créance globale. C’est d’ailleurs une des raisons qui a poussé le conseil d’administration de la CNSS à mettre en place, au cours des dernières années, des programmes de remise, voire d’annulation des pénalités de retard de paiement.

Réforme universitaire: déploiement des premiers chantiers

La rentrée universitaire 2023- 2024 est marquée par le déploiement opérationnel de plusieurs chantiers prioritaires du Pacte ESRI 2030, ayant trait aux dimensions pédagogique, scientifique et gouvernance de la nouvelle dynamique de transformation dans laquelle s’est lancée l’université marocaine. Les détails de la mise en œuvre de ces premiers chantiers ont été présentés, mercredi dernier, lors d’une conférence de presse d’Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. Pour la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation, certaines mesures ont été initiées avec cette rentrée. Il s’agit notamment du lancement du programme de formation de 1.000 doctorants-moniteurs de nouvelle génération, dédiés à la recherche scientifique et impliqués dans l’encadrement pédagogique. A cela s’ajoute le démarrage de trois instituts thématiques de recherche en l’occurrence l’ITR eau, l’ITR biotechnologies et l’ITR intelligence artificielle. Miraoui a également évoqué le relèvement des capacités d’accueil des cités universitaires de 5.520 lits supplémentaires et l’augmentation du nombre d’étudiants couverts par l’AMO.

Le Matin

New York: l’ambassadeur Hilale reçu par le président de la République centrafricaine

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, en sa qualité de président de la Configuration République Centrafricaine (RCA) de la Commission de la consolidation de la paix de l’ONU, a été reçu par le président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadera, en marge de la semaine de haut niveau de la 78ème session de l’Assemblée Générale. Lors de cette audience, le président centrafricain a chargé M. Hilale de réitérer ses sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au gouvernement et au peuple marocains pour les victimes du séisme ayant frappé la région d’Al Haouz, exprimant l’entière solidarité de la République centrafricaine avec le Royaume du Maroc. Touadera a tenu à remercier le Maroc, à travers la présidence de l’ambassadeur Hilale de la Configuration RCA de la CCP, pour tout le soutien et l’accompagnement apportés à la République centrafricaine depuis de nombreuses années.

Maroc-Tanzanie : des relations au beau fixe ternies par la question du Sahara marocain

Les relations entre le Maroc et la Tanzanie prennent progressivement du relief. La visite de la présidente de l’Assemblée nationale tanzanienne, Tulia Ackson, a été une opportunité pour réexprimer la volonté des deux pays d’aller de l’avant et d’explorer de nouveaux domaines de coopération. Entre Rabat et Dodoma, la volonté est clairement affichée d’établir un partenariat gagnant-gagnant. Seul hic, ce pays d’Afrique de l’Est reste toujours prisonnier de positions idéologiques surannées s’alignant sur les postures algérienne et sud-africaine, s’agissant de la question du Sahara marocain.

Le tourisme après le séisme d’Al Haouz : voici les urgences, selon l’expert Saïd Tahiri

Maintenir des liaisons aériennes régulières, les accompagner d’efforts de promotion, reconstruire les maisons, mais aussi poser les bases d’une nouvelle économie solidaire au profit des sinistrés du séisme d’Al Haouz et reconstruire les circuits touristiques endommagés. Ce sont là les priorités du secteur touristique selon Saïd Tahiri, opérateur, expert en tourisme et ancien directeur général de la Confédération nationale du tourisme, invité de l’émission «L’Info en Face» de «Groupe Le Matin». «Nous avons eu, pendant les premiers jours, 10 à 15% d’annulations. Mais la situation est revenue à la normale. Marrakech a montré sa résilience ainsi que le secteur du tourisme», a-t-il dit

L’Opinion

Le Maroc a-t-il bien employé ses hélicoptères?

Avec des populations sinistrées et éparpillées dans les plus hauts monts de l’Atlas, face à un réseau routier obstrué par des millions de roches et de cailloux, le salut a dû venir des cieux sous la forme d’une quarantaine d’hélicoptères, choisis soigneusement pour leurs capacités techniques et pour la maîtrise par leurs équipages de l’art du sauvetage en zones montagneuses. A la base d’attache, des chevilles ouvrières de l’ombre, certaines pilotant des drones de repérage, et d’autres assurant la maintenance des aéronefs, dont une partie n’est plus de toute jeunesse. Aurait-on pu mieux faire si on avait été plus nombreux? Les missions en altitude dans des conditions météorologiques parfois instables n’étaient pas faciles ni de tout repos. En plus des risques liés à la difficulté de vol dans ces zones, il y avait également le risque pour les survivants, car il fallait veiller à bien contrôler les hélicoptères de sorte à ce qu’ils ne provoquent pas d’écroulement d’habitations.

World Power-to-X Summit: le Maroc, un partenaire naturel pour construire des liens forts de coopération avec l’UE

« Avec ses vastes ressources énergétiques, sa proximité avec l’Europe et les liens forts d’amitié et de coopération qui se sont développés sur tous les niveaux » gouvernemental, entrepreneurial, sociétal et humain avec l’UE, « le Maroc devient un partenaire naturel pour construire une telle relation », a affirmé à Marrakech l’ambassadeur de l’UE au Royaume, Patricia Pilar Llombart Cussac lors d’une séance plénière sous le thème « L’hydrogène vert et la voie vers la COP28 », dans le cadre de la 3è édition du « World Power-to-X Summit » qui s’étale sur deux jours. « Ce n’est pas par hasard que le Maroc a été le premier pays avec lequel l’UE a développé un partenariat vert », a noté la diplomate.

Les chercheurs marocains Said Yaktin et Khalil Ben Haj Amin remportent le Prix du Koweït 2022

Les chercheurs marocains Said Yaktin et Khalil Ben Haj Amin ont remporté la 41ème édition du Prix du Koweït, décerné par la Fondation koweïtienne pour l’avancement des sciences (KFAS) aux scientifiques arabes qui se sont distingués par leurs contributions scientifiques et intellectuelles remarquables au niveau mondial. Yaqtin a remporté ainsi le prix dans le domaine des sciences humaines, des arts et de la littérature sur le thème «Littérature et art dans le monde arabe – Spécialisation en sciences narratives», auquel 43 candidats ont postulé, a indiqué la Fondation dans un communiqué. Quant à Khalil Ben Haj Amin, qui dirige l’équipe de technologie des batteries au Laboratoire national d’Argonne du Département américain de l’Énergie, il a remporté le prix dans le domaine des sciences appliquées consacré au thème «Technologies de l’énergie propre et durable».