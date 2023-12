La revue de presse de ce vendredi 22 décembre

Grèves répétitives des enseignants : doit-on craindre un bond du décrochage scolaire ; Fitch : Les banques marocaines encore plus rentables en 2024 ; Tanger Med sur un partenariat majeur avec l’IFC pour environ 200 millions d’euros ; Régionalisation avancée: pourquoi ça grince ; Assurance automobile: l’attestation bientôt dématérialisée… Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce vendredi.

Le Matin

Grèves répétitives des enseignants : doit-on craindre un bond du décrochage scolaire ?

Alors que les discussions se poursuivent entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs de l’enseignement pour mettre fin aux grèves, des milliers d’apprenants sont toujours pris en otage. «Lorsque l’élève se déconnecte de l’école, et nous l’avons vécu pendant la pandémie, il se démotive, devient incapable de se concentrer sur ses cours, et accumule ainsi les difficultés d’apprentissage au risque d’abandonner complètement son parcours scolaire», souligne Abdennasser Naji, expert en éducation et président de la fondation AMAQUEN (Association marocaine pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement). «Il ne faut pas oublier aussi que la crise actuelle n’a fait que creuser l’écart entre les élèves du privé et ceux du public au niveau de la qualité de l’éducation. Le ministère doit absolument prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation», insiste l’expert.

Le Matin

Fitch : Les banques marocaines encore plus rentables en 2024

Selon le dernier rapport de Fitch Ratings, les profils de crédit des banques marocaines restent résilients malgré des conditions macroéconomiques mondiales et nationales difficiles. Le rapport, qui couvre les sept plus grandes banques du Maroc, indique que ces dernières ont constitué de solides réserves de provisions depuis 2020 et sont bien placées pour poursuivre la reprise de leur rentabilité en 2024 dans un contexte de hausse des taux d’intérêt.

Le Matin

Tanger Med sur un partenariat majeur avec l’IFC pour environ 200 millions d’euros

Tanger Med Port Authority (TMPA) est sur un partenariat stratégique avec la Société financière internationale (IFC) pour le financement d’une expansion majeure du port «Passagers» et «Roulier» de Tanger Med. Un projet d’envergure estimé à environ 450 millions d’euros. Cette initiative prévoit le développement de 12 postes d’amarrage et de 86 hectares de terrain, marquant ainsi une étape significative dans le renforcement de l’infrastructure portuaire. L’IFC envisage de fournir un prêt de 150 millions d’euros à TMPA. Ce prêt sera accompagné d’un cofinancement de 50 millions de dollars, convertis en euros, mobilisés par l’IFC auprès d’investisseurs institutionnels grâce à son Programme de portefeuille de prêts conjoints (MCPP).

Le Matin

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal réitère le soutien ferme de son pays à la marocanité du Sahara

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, a réitéré, à Dakar, le soutien ferme et indéfectible de son pays à la marocanité du Sahara. Diop, qui s’exprimait à l’issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, en visite de travail au Sénégal à la tête d’une importante délégation parlementaire, a ajouté que les deux pays ont une convergence de vues sur les questions internationales d’intérêt commun. Il a salué le rôle de leadership de SM le Roi Mohammed VI dans le raffermissement des relations bilatérales, faisant part de sa profonde gratitude à SM le Roi pour l’intérêt que le Souverain accorde au développement des relations bilatérales, comme en témoigne les 8 visites officielles effectuées par le Souverain à ce pays et Son discours historique prononcé de Dakar en 2016 à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte.

L’Economiste

Régionalisation avancée: pourquoi ça grince

En dépit des efforts déployés, le chemin est encore long pour assurer une opérationnalisation efficace de la régionalisation avancée. La nouvelle architecture institutionnelle au niveau territorial, consacrée par la constitution de 2011, a encore du mal à passer à la vitesse de croisière. Le dernier rapport annuel de la Cour des comptes a mis l’accent sur une série de retards ou de dysfonctionnements qui plombent la dynamique d’implantation de ce chantier stratégique. Au niveau du cadre légal et institutionnel de la régionalisation avancée, la Cour a insisté sur «la nécessité d’ adopter et de mettre à jour les textes législatifs et réglementaires relatifs aux domaines d’intervention des ministères, liés aux compétences des régions». La lenteur pointée en matière de déconcentration concerne également le retard dans la création des représentations administratives communales, en raison de la non-tenue des réunions de la commission interministérielle de la déconcentration durant la période allant de juillet 2020 à juin 2023.

L’Economiste

Assurance automobile: l’attestation bientôt dématérialisée

Segment important de la branche non-vie, l’assurance automobile représente environ 26% du chiffre d’affaires global du secteur des assurances. Un secteur qui recourt au digital pour simplifier et accélérer les processus de souscription ainsi que de l’indemnisation dès la constatation ou la déclaration du sinistre jusqu’au règlement de l’indemnité. Il s’apprête d’ailleurs à dématérialiser l’attestation de l’assurance automobile. Le projet, lancé par l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale en collaboration avec les autres parties prenantes dont le ministère des Finances, contribuera à renforcer et simplifier le contrôle de la satisfaction de l’obligation d’assurance «RC automobile» et à promouvoir la vente en ligne de l’assurance automobile

L’Opinion

Coopération arabo-africaine: Baraka insiste sur le développement des investissements

Le renforcement de la coopération économique entre les pays arabes et africains est tributaire du développement des investissements et de l’établissement de partenariats stratégiques durables, a affirmé à Dakhla, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka. Le renforcement de cette coopération exige un engagement commun à mettre en œuvre l’intégration technique et économique entre les pays de la région et à bâtir des partenariats fondés sur la durabilité et le développement économique dans le cadre de projets d’investissement conjoints qui concernent un ensemble de secteurs, a souligné Baraka dans un discours lu en son nom par le directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Sakia El Hamra-Oued Eddahab, Sidi Mokhtar Kanti à l’ouverture de la conférence économique des chambres arabo-africaines organisée par la fédération des chambres marocaines de commerce, d’industrie et de services sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

L’Opinion

Mbarka Bouaïda prône la régionalisation avancée

La Présidente de l’Association des régions du Maroc, Mbarka Bouaïda, a noté que la régionalisation avancée constitue un chantier majeur à gérer avec soin et clairvoyance en vue d’opérer un changement fondamental et progressif dans l’organisation des structures étatiques et dans les relations du centre avec les collectivités territoriales, soulignant que le développement intégré et durable au niveau national et territorial représente un véritable pari qui nécessite une réponse sur le terrain. S’exprimant lors de la 5ème session du Forum parlementaire des régions, Bouaïda a indiqué qu’un ensemble de défis s’imposent en vue de réaliser un développement intégré et durable.