Le Matin

Projet de plans de gestion des déchets dans les ports de commerce: l’ANP retient Novec et évince Maltev

C’est parti pour le processus de préparation des plans de gestion des déchets solides et liquides dans les ports de commerce du Royaume. L’Agence nationale des ports a retenu le cabinet Novec, filiale du groupe CDG, pour mener l’étude d’élaboration de ces dispositifs. Novec était en lice avec Maltev pour ce marché. Après examen des dossiers administratifs et techniques, le régulateur portuaire a opté pour les services de Novec dont l’offre a été jugée conforme aux exigences de ce marché.

L’Economiste

Investissement: la réforme des CRI chez les députés

Ça s’accélère pour la réforme de la loi sur les Centres régionaux d’investissement. Le projet de loi 22- 24 modifiant et complétant le texte portant réforme des CRI et création des Commissions régionales unifiées d’investissement, validé en Conseil de gouvernement, a été déposé à la Chambre des représentants. Ce texte s’inscrit dans le cadre des orientations royales, contenues dans le discours du trône de juillet 2018, dans lequel SM le Roi avait appelé à activer la réforme des CRI en leur accordant les prérogatives nécessaires pour remplir leur mission correctement. L’objectif est notamment d’accélérer la dynamique des investissements privés, déjà amorcée depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Charte d’investissement.

Agence judiciaire du Royaume: 3,12 milliards de DH économisés à l’Etat

L’Agence judiciaire du Royaume (AJR) vient de publier son rapport d’activité pour 2022. D’emblée, ce qui remonte à la surface réside dans le montant épargné à l’Etat. En effet, pour l’exercice considéré, elle a économisé à l’État 3,12 milliards de DH. Pourtant, les montants en réparation ou en compensation demandés par les requérants dans le cadre de leurs actions intentées contre l’administration devant les juridictions nationales s’élèvent à 6,9 milliards de DH. Les statistiques montrent que 74% de l’activité de l’AJR provient des départements ministériels, 15,7% des établissements publics et 10% des collectivités territoriales. Les avis de poursuites contre les fonctionnaires ne sont pas en reste. En effet, l’Agence a reçu 878 avis de poursuites judiciaires engagées à l’encontre des fonctionnaires appartenant aux départements ministériels. La majorité de ces poursuites sont liées à la violation des lois et des règlements relatifs à leur statut avec un taux de 34%.

L’Opinion

Sebta et Mellilia: Madrid s’impatiente, Rabat hésite

La reprise de la circulation des marchandises avec Sebta et Mellilia est-elle envisageable? Bien que les deux pays semblent d’accord pour relancer une activité commerciale normale autour des deux villes, le Maroc ne semble pas pressé de rouvrir les passages frontaliers de Tarajal (Sebta) et Béni Ensar (Melilla). Cette situation suscite l’indignation en Espagne, où le gouvernement de Pedro Sánchez subit la pression des partis d’opposition pour trouver une issue à ce dossier. Tandis que les Espagnols souhaitent ardemment cette réouverture pour desserrer l’étau économique sur les deux villes, des hésitations persistent du côté marocain. En effet, il existe une crainte que la situation dégénère et qu’on revienne aux pratiques d’antan, lorsque ces zones étaient des plaques tournantes de la contrebande.

Education: recrutement d’enseignants assistants

Après avoir tourné la page des enseignants contractuels, le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports s’apprête à lancer un concours national pour le recrutement d’enseignants assistants. Ledit concours, ouvert aux titulaires d’un doctorat parmi les enseignants et cadres du ministère, a fait objet d’une décision du ministère de tutelle. Celle-ci vise à définir les procédures et modalités d’organisation dudit concours. Pour participer à ce concours, le candidat est amené à préparer un dossier de candidature qui comprend une demande adressée à l’administration organisatrice du concours, une copie des diplômes et qualifications ainsi que de la thèse de doctorat, une copie des travaux de recherche personnels ou en collaboration du candidat, comprenant notamment des articles, des ouvrages ou des études monographiques, et une copie du curriculum vitae du candidat.

Alahdath almaghribia

Consultations finales pour la formation du Comité exécutif du parti de la Balance

Les consultations menées par le secrétaire général du parti de l’Istiqlal pour finaliser la version définitive de la composition du Comité exécutif entrent dans leur phase finale. Après avoir rencontré les représentants du parti dans le Parlement et l’organisation de la femme istiqlalienne, Nizar Baraka s’apprête à inaugurer le deuxième cycle de ces consultations, qui le réuniront dans les prochains jours avec les représentants des corps professionnels affiliés au parti. Selon des informations obtenues par le quotidien, Baraka livre une course contre la montre pour mettre le comité exécutif sur pied et sortir le parti de la situation de stagnation dans laquelle il se trouve, à travers les prochaines rencontres avec les comités professionnels des pharmaciens, des médecins et des ingénieurs, outre la jeunesse du parti, dans l’espoir d’accélérer les étapes de formation du Comité exécutif. Baraka fait face à des difficultés dans les cycles de consultations qu’il mène depuis le 18ème congrès national du parti, relatives notamment aux fléaux du loyalisme, des différents courants et des membres désirant accéder au postes de ministres.

Assabah

Le ministère de l’Intérieur court après des milliards gaspillés

Un rapport accablant transmis au bureau du ministre de l’Intérieur par la direction des collectivités territoriales au sein du ministère (DGCT) a révélé le gaspillage de plusieurs milliards d’argent public, à cause de l’absence de perception de grands revenus par ces collectivités qui manquent de financement pour faire face à leurs dépenses. La DGCT a souligné, dans ce rapport, le manque de vision stratégique pour le développement et la gestion des ressources, notant que la majorité des collectivités ciblées par la veille et le suivi ne fournissent pas les efforts nécessaires pour bénéficier de leurs capacités réelles et potentielles, outre la faiblesse considérable du contrôle de l’assiette fiscale et de recensement des contribuables. Le rapport a noté qu’une part considérable des collectivités ne dispose pas des ressources humaines nécessaires et aptes à recouvrer et suivre les impôts et à vérifier l’exactitude des déclarations.

Al Akhbar

Le personnel de l’enseignement supérieur menace de boycotter la rentrée universitaire

La tension se profile dans le secteur de l’enseignement supérieur, après l’annonce par le Syndicat national des fonctionnaires de l’enseignement supérieur et des résidences universitaires, affilié à la CDT, de son intention d’organiser des manifestations devant les présidences des universités et la direction centrale, avec l’observation d’une grève nationale et le boycott de la rentrée universitaire, en protestation contre le contenu de l’amendement du statut particulier des fonctionnaires du ministère de l’Enseignement supérieur. Le Syndicat a critiqué, dans un communiqué, la nouvelle offre du ministère de tutelle, l’inclusion « des professeurs-chercheurs de l’enseignement supérieur dans le statut particulier des fonctionnaires, sans préciser s’il s’agit d’une proposition pour résoudre la problématique des doctorants et des professeurs de communication ou d’une proposition portant sur les enseignants-chercheurs ». Le Syndicat a, à cette occasion, souligné son refus d’ « intégrer les professeurs d’enseignement supérieur dans le statut particulier des fonctionnaires », critiquant « la non-inclusion des ingénieurs, des professeurs de communication et des responsables de l’administration centrale dans la répartition proposée ».

Al Massae

Le ministère de l’Enseignement supérieur entérine la réduction de la formation en médecine à six ans

Après l’offre gouvernementale reçue par les étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie, concernant la possibilité d’ajouter une septième année de formation en option, afin de mettre fin à la crise qui dure depuis six mois au sein des facultés de médecine et de pharmacie, le ministère de l’Enseignement supérieur a annoncé la réduction officielle des années de formation à six ans. Cette décision a été contenue dans une récente circulaire ministérielle indiquant les conditions et les procédures d’accès aux facultés de médecine et de pharmacie et aux deux facultés de médecine dentaire au titre de l’année universitaire 2024-2025. Cette circulaire, adressée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, aux doyens des facultés de médecine, médecine dentaire et de pharmacie, souligne que la durée de formation dans ces facultés est de « six années », aboutissant à l’obtention du diplôme de docteur en médecine, de docteur en pharmacie et de docteur en médecine dentaire selon le cursus suivi.