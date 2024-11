Prix du carburant: une baisse au ralenti ; Déchets textiles: le Maroc au défi de l’alignement avec l’Europe ; Autoroute de l’eau: bilan d’étape du chantier ; Maroc air show 2024: l’Industrie aéronautique prend son envol ; PLF 2025: les Adouls dénoncent les amendes pour erreurs d’enregistrement ; Lekjaa rejette la remise en question par l’opposition des données du PLF 2025 … Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

Les Inspirations éco

Prix du carburant: une baisse au ralenti

À en croire les professionnels du secteur des hydrocarbures, la courbe des prix est plutôt descendante. Une bonne nouvelle pour les automobilistes qui verront, dès le premier novembre, leurs réservoirs gagner quelques litres. Pour Mostafa Labrak, directeur général d’Energysim consulting et expert en énergie, en dépit du conflit géopolitique au Moyen-Orient, le cours du pétrole n’a pas subi d’incidence particulière. Bien au contraire, en dehors des périodes de stabilité, les cours du baril de Brent ont affiché un repli, notamment durant la dernière quinzaine du mois d’octobre, ce qui se répercute sur le prix du carburant au Maroc.

Déchets textiles: le Maroc au défi de l’alignement avec l’Europe

En 2023, les exportations du secteur textile marocain ont atteint un chiffre record de 4,5 milliards de dollars, soulignant ainsi son importance stratégique pour l’économie nationale. Alors que le secteur textile marocain continue de croître, la gestion des chutes textiles post-industrielles devient un enjeu incontournable. Avec l’évolution des normes internationales, notamment en Europe, le Maroc doit repenser sa législation pour structurer un écosystème circulaire. Des discussions récentes ont mis en avant la nécessité de renforcer la traçabilité et d’adopter des pratiques durables dans toute la chaîne de valeur.

Le Matin

Palmier dattier : la durabilité et la résilience de la filière, grand enjeu du SIDATTES 2024

Au titre de la campagne 2024-2025, la production prévisionnelle de dattes est estimée à 103.000 tonnes. C’est ce qu’a annoncé le nouveau ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari, à l’ouverture du Salon international des dattes (SIDATTES 2024). Cet événement, qui se déroule à Erfoud du 30 octobre au 3 novembre, se veut la vitrine de l’agriculture oasienne en rassemblant près de 230 exposants. Sous le thème «Les oasis marocaines : pour des systèmes résilients aux changements climatiques», le salon illustre l’engagement du Maroc pour une agriculture durable face aux défis climatiques, tout en offrant aux exposants une plateforme unique pour présenter leurs produits et renforcer les partenariats.

Commission des secteurs sociaux : Younes Sekkouri expose les chiffres clés du marché du travail

Le ministre de l’Inclusion économique a présenté, jeudi, un bilan positif de son action devant la Commission des secteurs sociaux du Parlement. Les chiffres sont éloquents : plus de 633.000 personnes insérées dans le marché du travail en trois ans, près de 4 millions de salariés désormais déclarés à la CNSS et une progression spectaculaire de la formation professionnelle avec 678.605 bénéficiaires. Pour 2025, le département voit plus grand : une enveloppe de 14 milliards de dirhams sera consacrée à la promotion de l’emploi. Un effort sans précédent qui traduit l’ambition du gouvernement de faire de l’emploi la priorité de ce qui reste de son mandat.

Prévoyance sociale : le groupe CDG prépare une offre innovante d’accompagnement pour les seniors

Fortement engagé dans le renforcement de la prévoyance sociale au Maroc, le Groupe CDG, via la Caisse nationale de retraites et d’assurances, prépare un projet innovant visant à accompagner les seniors. Grâce à un écosystème de hubs de proximité multiservices, cette initiative proposera des solutions intégrées pour répondre aux besoins de santé, d’assistance et de soutien social des personnes âgées. Ce modèle, inspiré des meilleures pratiques internationales et adapté aux spécificités marocaines, ambitionne de préserver la qualité de vie de cette population en luttant efficacement contre le risque de dépendance.

L’Opinion

Autoroute de l’eau: bilan d’étape d’un chantier qui avance à plein débit

Après un démarrage sur les chapeaux de roues de l’autoroute de l’eau, avec la mise en service en septembre 2023 de la tranche urgente reliant les bassins du Sebou et du Bouregreg, les travaux des projets de transfert se poursuivent sans relâche. Tanger bénéficiera bientôt des ressources du barrage Oued El Makhazine, tandis que Casablanca est sur le point de recevoir l’eau de la station de dessalement de Jorf Lasfar. En parallèle, les études progressent pour connecter Oued Laou au Loukkos et relier le Bouregreg au barrage El Massira.

Maroc air show 2024: l’Industrie aéronautique prend son envol à grande vitesse !

La 7ème édition du Salon International de l’Aéronautique et du Spatial à Marrakech s’annonce fructueuse pour l’industrie aéronautique marocaine. En témoignent les nombreux accords d’investissement signés avec des champions internationaux, dont le géant français Safran qui s’apprête à faire la maintenance de son moteur vedette “LEAP” à Casablanca. Le Maroc diversifie également ses partenaires en s’alliant avec le groupe brésilien Embraer qui annonce un investissement d’un milliard de dollars d’ici 2035 pour consolider l’écosystème industriel. Ces investissements permettront au Maroc de doubler les emplois dans le secteur aéronautique d’ici 2030 tel qu’annoncé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Une ambition accompagnée d’une offre marocaine «sur mesure» pour attirer les investisseurs étrangers.

PLF 2025: les Adouls dénoncent les amendes pour erreurs d’enregistrement

Les Adouls sont montés au créneau contre certaines dispositions, jugées injustes, du projet de loi des Finances en 2025. Ces dispositions incluent des décisions « unilatérales » compliquant le travail quotidien des Adouls et portant atteinte aux prérogatives légales de la profession, selon les professionnels. Il s’agit notamment de l’Article 206 du PLF, lequel prévoit des sanctions et amendes financières lourdes à cette catégorie de professionnels en cas de constatation d’erreurs lors du processus d’enregistrement électronique des contrats et des certificats judiciaires officiels. Une disposition que les Adouls rejettent catégoriquement, appelant le ministère de l’Economie et des Finances à la retirer et à activer le contrôle des commissions spécialisées en vue de garantir l’exactitude des contrats enregistrés de façon électronique.

Al Ahdath almaghribia

Entraide nationale : dossiers épineux devant la nouvelle ministre

Quelques jours après avoir pris les rênes du ministère la Solidarité, de l’Insertion Sociale, et de la Famille, la ministre Naima Ben Yahia devrait mettre la main sur les premiers dossiers épineux et complexes que sa prédécesseure, Aawatif Hayar est restée indécise pour résoudre les problèmes de certaines institutions qui tombent sous sa tutelle, telles que l’Entraide nationale et l’Agence de Développement social, à la lumière des fortes exigences des partenaires sociaux d’ouvrir un dialogue sérieux et responsable pour aborder les dossiers des travailleurs. Le syndicat national des cadres et fonctionnaires de l’Entraide nationale a appelé la nouvelle ministre à ouvrir une nouvelle page pour traiter sérieusement les problèmes du personnel.

Assabah

Lekjaa rejette la remise en question par l’opposition des données contenues dans le PLF 2025

Le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a relevé le niveau du débat politique face aux critiques de certains parlementaires de l’opposition, affirmant que lui-même, et tous les membres du gouvernement, étaient prêts à discuter du PLF 2025 et de tous les points qu’il contient, qu’il s’agisse d’organiser des journées d’étude ou des débats télévisés en direct. Commentant les interventions des parlementaires au sein de la Commission des finances, Lekjaa a indiqué qu’il souhaitait entendre toutes les critiques, refusant la remise en question des chiffres présentés dans le PLF.

Al Akhbar

Les médecins internes menacent d’escalade, exigent le dialogue

La commission nationale des médecins résidents et internes a appelé à accélérer le traitement des revendications et à entrer en dialogue avec les deux ministères concernés. Des médecins internes et des résidents réclament leur participation aux discussions liées à la réforme des études médicales et aux chantiers des groupes territoriaux de santé. La commission a demandé une rencontre avec le nouveau ministre, exprimant son optimisme quant à la possibilité de trouver des solutions sous la nouvelle administration. Le coordinateur national de cette commission, Ali Fares, a mis en exergue lors d’une conférence de presse à Rabat « le rôle pivot joué par les médecins internes et les médecins résidents dans le système de santé marocain, car ils assurent l’essentiel des services de base dans les centres hospitaliers universitaires ».