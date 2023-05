La réforme de la TVA ne se limite pas à de simples ajustements de taux, insiste le directeur général des Impôts; Lekjaâ présente les détails de la rallonge budgétaire de 10 milliards de DH; Masen lancera à Ouarzazate une plateforme de test d’envergure mondiale et vers une détection plus précise des cas de récidive grâce à un système développé par la DGAPR. Voici une sélection de thèmes traités par la presse nationale ce vendredi.

L’Economiste

Réforme fiscale : la TVA, le prochain test

«Nous espérons maintenir la cadence. La loi de finances 2024 sera probablement celle de la réforme de la TVA. Le gouvernement l’a déjà annoncé», a indiqué le directeur général des Impôts, Younes Idrissi Kaitouni. La réforme de la TVA ne se limite pas à de simples ajustements de taux, elle englobe une vision plus globale de la fiscalité marocaine. Invité au Club L’Économiste, Idrissi Kaitouni souligne que la loi cadre portant réforme fiscale a retenu certaines mesures prioritaires notamment la consécration du principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, l’élargissement de son champ d’application, la réduction du nombre de taux et la généralisation du droit au remboursement. L’élargissement du champ d’application de la TVA reste l’un des chantiers majeurs. En corrigeant les distorsions actuelles et en harmonisant les règles fiscales, ces mesures visent à créer un environnement fiscal plus équitable et à favoriser la confiance des investisseurs.

L’Économiste

Rallonge budgétaire de 10 milliards de DH : Lekjaâ décline les détails

Fouzi Lekjaâ se veut méthodique. Une journée après l’adoption du décret relatif à l’ouverture de crédits supplémentaires de 10 milliards de DH, lors du conseil de gouvernement, le ministre chargé du Budget était au Parlement. L’objectif est de présenter devant les commissions des finances des deux Chambres ce décret, conformément à l’article 60 de la loi organique des finances (LOF). Ainsi, 4 milliards de DH sont destinés à l’ONEE, en tant qu’ engagement envers l’Etat pour 2023 dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord-cadre pour la période 2023-2027 et qui sera signé au cours de cette année. Le ministre du Budget a également prévu 3,3 milliards de DH pour pour faire face aux effets de l’inflation sur le pouvoir d’achat des citoyens. A cela s’ajoutent 1,5 milliard de DH pour les dépenses supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre du programme national d’approvisionnement de l’eau potable et l’irrigation 2020-2027. Quant au reste, 1,2 milliard de DH, ils serviront à la mise œuvre de la feuille de route du tourisme pour la période 2023-2026.

L’Opinion

Établissements pénitentiaires : une population de plus en plus jeune vit l’expérience de l’incarcération

Les projections montrent que l’effectif de la population carcérale devrait baisser de 0.8% au cours de l’année 2023, pour augmenter par la suite en 2024 de 2.6%, pour s’établir à 99.000 détenus, a indiqué la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) dans son rapport pour 2022. Dans ses prévisions pour la période 2023-2026, la DGAPR s’attend à une augmentation continue du nombre des détenus, qui devrait atteindre les 104.000 détenus à l’horizon 2026, ce qui correspond à une augmentation attendue de 7% entre 2022 et 2026. Le rapport a également souligné que ces chiffres correspondent aux taux d’augmentation attendus du nombre de prisonniers. En revanche, une légère diminution de la population carcérale est attendue pour les années 2023, 2024 et 2025, avant de se rapprocher en 2026 du nombre enregistré en 2022.

Le Matin

Stockage d’énergie : Masen lancera à Ouarzazate une plateforme de test d’envergure mondiale

L’Agence marocaine pour l’énergie durable s’apprête à lancer à Ouarzazate une plateforme de test de stockage d’énergie qui fera partie d’un réseau mondial d’expérimentation, de démonstration et de développement de solutions de stockage adaptées aux besoins des pays en développement. Ce chantier sera financé pour 4,5 millions de dollars par la Banque mondiale qui entend renforcer la coopération internationale dans ce domaine face à un marché de stockage d’énergie qui n’a pas encore pleinement intégré les spécificités des réseaux des pays en développement.

Libération

Éducation/Formation : El Malki souligne la nécessité d’asseoir un système efficient d’orientation précoce

Le président du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS), Habib El Malki, a souligné la nécessité d’asseoir un système efficient d’orientation précoce au niveau de l’école, de l’université et des établissements de formation professionnelle. Intervenant à l’ouverture des travaux d’une étude Journée d’étude sur le système d’orientation scolaire et professionnelle et le conseil universitaire organisée par le CSEFRS, El Malki a indiqué que « l’organisation de cette rencontre dans le présent contexte est dictée par un certain nombre de considérations, dont les plus importantes se réfèrent notamment au chantier de l’amendement et de la révision de nombre de dispositions législatives qui encadrent le système d’orientation et de conseil, à notre besoin à tous en tant que parties concernées à nous inscrire dans cette dynamique et à coopérer ensemble pour asseoir un système efficient d’orientation précoce au niveau de l’école, de l’université et des établissements de formation professionnelle ».

Libération

Rapport 2022 de la DGAPR : développement d’un système mobile d’identification biométrique des détenus pour une détection plus précise des cas de récidive

La Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) a développé un système mobile d’identification des détenus par empreinte digitale (Technologie biométrique) pour une détection plus précise des cas de récidive, contrairement aux anciennes méthodes, indique l’institution dans son rapport d’activité au titre de l’année 2022. La Délégation évoque aussi un programme de numérisation identifiant les détenus, conçu en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ainsi que la généralisation d’un programme informatique sur la gestion et le suivi de l’efficience de fonctionnement de l’ensemble des établissements pénitentiaires, outre un programme spécial pour le suivi et la gestion du transfèrement des prisonniers et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de numérisation et de modernisation de l’administration.